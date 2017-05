Austin Aries "AA"

Google Plus

Austin Aries tras su debut en NXT Foto: WWE.com

Austin Aries nació el 15 de Abril de 1978 en Milwaukee, Wisconsin. Actualmente se encuentra en la división cruceros de la marca roja de WWE, Monday Nigth Raw, aunque antes de esto militó en las filas de TNA y ROH donde consiguió 3 campeonatos mundiales.

Aries se dio a conocer en Ring Of Honor donde permaneció desde 2004 a 2010 y fue aquí donde consiguió ser dos veces campeón mundial de ROH.

El 13 de Junio de 2011 Austin apareció en las grabaciones de Impact Wrestling, participando en un torneo de ex luchadores de la División X en el que el ganador se llevaría un contrato con TNA, saliendo victorioso de este evento. Al poco tiempo de llegar ganó un Gauntlet X Division Match, ganando una oportunidad por el título en No Surrender, donde ganó el Campeonato de la División X al vencer a Kendrick. En Bound for Glory, retuvo el título ante Kendrick, en Slammiversary, Aries se enfrentó a Samoa Joe por el Campeonato de la X División, reteniendo el título.

Hulk Hogan le ofreció luchar por el Campeonato Mundial Peso Pesado de TNA en Destination X, pero para eso debía renunciar al Campeonato de la División X, en la semana siguiente Aries aceptó dejar vacante el título a cambio de su lucha y de que, todos los años, le fuera concedida en Destination X una lucha por el título mundial al Campeón de la División X. En Destination X derrotó a Bobby Roode ganando el Campeonato Mundial Peso Pesado de la TNA.

En Bound for Glory, Aries enfrentó a Jeff Hardy pero fue derrotado perdiendo el campeonato mundial. En Turning Point obtuvo su revancha contra Hardy en un Ladder Match pero fue derrotado. En Genesis obtuvo una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de TNA contra Jeff Hardy y Bobby Roode, pero la victoria fue para Hardy. Tras esto, Roode y Aries empezaron a hacer equipo, exigiendo oportunidades por los títulos.

El 25 de enero de 2013, en Reino Unido, Roode & Aries les derrotaron, ganando los títulos, coronándose Aries como Campeón de la Triple Corona, lo perdieron ante los ex-campeones el 11 de abril de 2013 en Impact Wrestling.

En las grabaciones de Impact en la ciudad de Orlando con fecha de 27 de junio de 2015 lucharía por última vez para TNA, teniendo como oponente a Rockstar Spud, siendo este último el que saliera victorioso.

En 2016 firmó contrato con WWE, el 22 de enero de 2016, durante las grabaciones NXT para febrero y marzo, fue presentado por el Gerente General William Regal pero luego fue atacado por Baron Corbin antes de que él podría dirigirse en el ring por lo que se pactó una lucha entre ambos luchadores en NXT TakeOver: Dallas donde Aries derroto a Corbin.

En NXT TakeOver: The End, fue derrotado por Nakamura, siendo esta su primera derrota. Durante las semanas siguientes cambió a Heel tras atacar a No Way Jose, con quien inició una rivalidad.

Debido a su herida en su ojo y una lesión, el 29 de noviembre en 205 Live, Aries reapareció como comentarista, y de aquí hasta el termino de su lesión sera comentarista exclusivo para los cruceros tanto en 205 Live como en RAW.

El 6 de marzo en Raw, salió a entrevistar a Neville pero este atacó al campeón cruceros, el 7 de marzo en 205 Live, hizo su ascenso al roster principal, derrotando a Tony Nese.

El 2 de abril de 2017 en Wrestlemania 33 se enfrentó a Neville por el campeonato cruceros pero desafortunadamente no pudo ganarlo.

Movimientos finales:

450° splash

Discus Fivearm