Cartelera NXT TakeOver: Chicago

Foto - WWE.com

Este sábado se emitirá en WWE Network el primer TakeOver de la nueva era de NXT desde el Allstate Arena de Chicago, IL.

Roderick Strong vs Eric Young

Foto - WWE.com

Roderick Strong tenía la oportunidad de convertirse en el aspirante número uno al NXT Championship, solo tenía que vencer a Hideo Itami en un combate para ser el retador. Itami derrotó a Strong con un Go 2 Sleep. Tras el combate, los miembros de Sanity, Eric Young, Nikki Cross, Alexander Wolfe y Killian Dain, atacaron salvajemente a Roderick Strong, dejándolo tirado en el centro del ring. Tras este ataque, la víctima pidió a Sanity, otorgándole un combate de uno contra uno ante el líder de la facción, Eric Young.

WWE United Kingdom Championship:

Tyler Bate (c) vs Pete Dunne

Foto - WWE.com

El pasado mes de enero la WWE anunció un torneo donde el ganador sería coronado como el primer campeón del Reino Unido en la historia de la compañía de Vince McMahon. Tyler Bate se proclamó campeón del torneo derrotando en la final a Pete Dunne. Este sábado el luchador de Birmingham tendrá la oportunidad de redimirse y quitarle el título a su verdugo en la final del torneo disputado en Blackpool.

NXT Tag Team Championships:

The Authors Of Pain (c) vs #DIY (Ladder Match)

Foto - WWE.com

The Authors Of Pain se mostraron imparables desde su debut en NXT, ganando el torneo en memoria de Dusty Rhodes y consiguiendo los NXT Tag Team Championships en NXT TakeOver: San Antonio. Tras defenderlo con éxito en Dallas en una triple amenaza, el día 10 de mayo el manager general de NXT, William Regal, anunció que los ex campeones #DIY tendrían su revancha en un Ladder Match.

NXT Women's Championship:

Asuka (c) vs Ruby Riot vs Nikki Cross

Foto - WWE.com

Asuka sigue imparable en su reinado de récord. Esta vez tendrá que defender el título en una triple amenaza ante Ruby Riot y la miembro de SAnitY Nikki Cross. ¿Llegará a su fin este sábado el reinado más largo en la historia de la marca amarilla de la WWE?

NXT Championship:

Bobby Roode (c) vs Hideo Itami

Foto - WWE.com

Hideo Itami firmó con WWE en el año 2.014, pero una serie de lesiones le han mantenido alejado de la acción casi todo este tiempo. El pasado 10 de mayo Hideo Itami derrotó a Roderick Strong convirtiéndose en el aspirante número uno al Campeonato de NXT. ¿Conseguirá derrotar a Bobby Roode o será The Glorious One el que retenga el título?