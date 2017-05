Cartelera WWE Backlash 2017

Google Plus

Foto - WWE.com

Este domingo se emitirá a través de WWE Network el primer PPV de SmackDown Live después de La Vitrina De Los Inmortales desde el Allstate Arena de Chicago, IL.

Kick-Off: Tye Dillinger vs Aiden English

Foto - WWE.com

Combate anunciado esta semana durante SmackDown Live. Tye Dillinger debutará en un PPV durante el kick-off de Backlash cuando se enfrente al excampeón en parejas de NXT, Aiden English.

Luke Harper vs Erick Rowan

Foto - WWE.com

Los dos antiguos miembros de The Wyatt Family se verán las caras este domingo para determinar quién era el punto débil de la facción liderada por Bray Wyatt.

Sami Zayn vs Baron Corbin

Foto - WWE.com

Baron Corbin atacó a Sami Zayn durante un programa de Talking Smack y fue suspendido una semana. La siguiente semana se anunció en combate entre ambas superestrellas en Backlash. Pocos minutos después The Lone Wolf atacó de forma salvaje a su rival en backstage.

Naomi, Charlotte Flair & Becky Lynch vs Natalya, Carmella & Tamina

Foto - WWE.com

Charlotte Flair fue atacada por la nueva facción femenina The Welcoming Committee, formada por Natalya, Carmella y Tamina, cuando se enfrentaba a Naomi por el Campeonato Femenino de SmackDown Live. Las dos luchadoras, junto a Becky Lynch, unieron fuerzas para combatir este nuevo grupo. ¿Veremos este domingo en Backlash el desenlace de esta historia?

Shinsuke Nakamura vs Dolph Ziggler

Foto - WWE.com

Shinsuke Makamura hizo su debut en SmackDown Live dos días después de WrestleMania 33 interrumpiendo a The Miz y Maryse. La semana siguiente entró en feudo con Dolph Ziggler y se dio a conocer que el primer rival televisivo del japonés en el roster principal de la WWE sería el dos veces campeón mundial en Backlash.

SmackDown Tag Team Championships:

The Usos (c) vs Breezango

Foto - WWE.com

Breezango derrotaron a American Alpha, The Ascension y The Colons en un Beat The Clock Challenge para ganarse una oportunidad por los Campeonatos en Parejas de SmackDown. ¿Quiénes saldrán este domingo como campeones en parejas de la marca azul de la WWE?

United States Championship:

Kevin Owens (c) vs AJ Styles

Foto - WWE.com

AJ Styles derrotó a Sami Zayn y Baron Corbin en una triple amenaza para convertirse en el aspirante número uno al Campeonato de los Estados Unidos. Por otra parte, Chris Jericho derrotó en Payback a Kevin Owens consiguiendo el título, pero en su revancha dos días después KO volvió a coronarse como campeón pactando este combate.

WWE Championship:

Randy Orton (c) vs Jinder Mahal

Foto - WWE.com

Jinder Mahal derrotó a Dolph Ziggler, Mojo Rawley, Erick Rowan, Luke Harper y Sami Zayn ganándose una oportunidad por el WWE Championship de Randy Orton en Backlash. ¿Quién saldrá como el campeón máximo de la empresa de Vince McMahon del primer PPV después de WrestleMania 33?