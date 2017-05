La redacción opina: Backlash 2017

Foto: WWE.com

Con un total de ocho combates, uno de ellos en el Kick-Off, se presentará este domingo la WWE para su PPV de SmackDown, Backlash. La marca azul afronta su primer PPV tras el evento magno y todos los títulos de la marca, menos el femenino, estarán en juego.

Kick-Off: Tye Dillinger vs. Aiden English

Foto: WWE.com

Rubén Pueyo: Aiden English sigue en decadencia tras la disolución de The Vaudevillains, además Tye acaba de ascender al roster principal, por lo que creo que se llevará la victoria para darle mayor credibilidad a su personaje.

Diego Del Val: Espero y deseo una victoria contundente de Dillinger para que se vaya asentando en el midcard de SmackDown.

Óscar García: Tye Dillinger se hará fácilmente con la victoria para empezar a coger impulse en el roster principal de la empresa.

Fernando Murillo: Victoria clara para Dillinger, que se tiene que convertir en una de las caras del midcard de SmackDown lo antes posible. Lo tiene todo para triunfar en la WWE, pero tiene que tener un buen comienzo.

Luke Harper vs. Erick Rowan

Foto: WWE.com

Rubén Pueyo: Todo el mundo sabe que Harper es superior, por lo que no tengo ninguna duda de que se llevará la victoria.

Diego Del Val: Rivalidad que parece interminable entre los dos ex miembros de la Familia Wyatt. Veo a Luke Harper favorito para el combate y espero una victoria suya.

Óscar García: Me gustaría ver cómo Erick Rowan gana un combate individual importante por primera vez en su carrera, pero creo que será Luke Harper el que salga con la victoria.

Fernando Murillo: Me gustan los dos demasiado y creo que darán una lucha más que decente. Esperaba más de ambos tras el Shake-Up y creo que por lo menos Luke Harper puede ser carne de main event.

Sami Zayn vs. Baron Corbin

Foto: WWE.com

Rubén Pueyo: Uno de los combates tapados de la noche con dos de los mejores luchadores del roster de SmackDown Live. Será un gran combate y Baron Corbin se llevará la victoria.​

Diego Del Val: Combate metido a última hora en el evento. Sami Zayn necesita la victoria para asentarse en su nuevo show, pero Baron Corbin también necesita vencer la rivalidad. Combate muy igualado, pero auguro una victoria de Corbin.

Óscar García: Tras su derrota este martes en SmackDown, Baron Corbin debe redimirse derrotando a Sami Zayn para coger confianza de cara a ese combate tan importante de Money.

Fernando Murillo: Combate que ofrece muchas dudas. Por un lado, Sami Zayn necesita ganar para asentarse en SmackDown, pero Corbin también lo necesita para afirmarse como uno de los tops heel de la marca. Me encanta Zayn y espero que le den una oportunidad pronto, por lo que me decanto por él para la victoria en este combate.

Shinsuke Nakamura vs. Dolph Ziggler

Foto: WWE.com

Rubén Pueyo: Primer PPV de Nakamura en el roster principal de WWE. Ganará el japonés pero el feudo con Dolph no acabará aquí, veremos algo parecido al Ziggler vs Corbin.

Diego Del Val: Tras muchos careos entre ambas superestellas, veo a Nakamura que llega en un mejor momento de forma, por lo que no le será difícil hacerse con la victoria.

Óscar García: Aunque parezca victoria fácil para Nakamura, todos conocemos la astucia de Ziggler, quien ya ha demostrado alguna vez que puede dar alguna sorpresa. Dolph Ziggler se llevará la victoria con alguna jugarreta en contra del japonés.

Fernando Murillo: ¡Al fin veremos a Nakamura luchando en el main roster! Todo lo que no fuese una victoria del debutante me sorprendería, creo firmemente que Nakamura será la próxima cara de SmackDown.

Naomi, Charlotte Flair & Becky Lynch vs. The Welcoming Committee (Natalya, Tamina & Carmella) (con James Ellsworth)

Foto: WWE.com

Rubén Pueyo: De nuevo se desprestigia la división femenina azul. Ganarán Charlotte, Becky y Naomi.

Diego Del Val: Combate de 3 vs 3 entre toda la división femenina de SmackDown. Creo que el grupo de faces se hará con la victoria.

Óscar García: Si quieren que se vea creíble la nueva facción creada por la WWE en la división femenina deben ganar en Backlash. Me atrevo a decir que Carmella le hará la cuenta a Naomi, como se ha venido viendo en estas últimas semanas para ver un combate entre ambas por el título.

Fernando Murillo: Aún con el Shake-Up, la división femenina de la marca azul me parece inferior a su homóloga en Raw. Sobre el combate creo que ganarán las heels, pues se necesita una nueva retadora al título de Naomi y creo que será la que haga la cuenta a alguna de las integrantes del equipo face. Como apunte, Charlotte no me acaba de convencer como face.

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) vs. Breezango (Tyler Breeze & Fandango)

Foto: WWE.com

Rubén Pueyo: The Usos verán el fin de su reinado ante uno de los equipos mas carismáticos de la marca y los cuales merecen ya ese push que han recibido muchos tag teams en la tierra de las oportunidades.

Diego Del Val: Tras los divertidos segmentos de Breezango y su anterior victoria para convertirse en los aspirantes número, veo a los retadores con muchas opciones de hacerse con los títulos.

Óscar García: Con la llegada dentro de poco de The New Day al roster de SmackDown no veo a unos campeones faces. Esto significa que The Usos retendrán los Campeonatos en Parejas quizás de una forma no muy legal.

Fernando Murillo: Me encantaría que Breezango consiguiesen los título, sobre todo por Tyler Breeze, el cual me parece infravalorado. Sin embargo, creo que The Usos retendrán.

Campeonato de los Estados Unidos: Kevin Owens (c) vs. AJ Styles

Foto: WWE.com

Rubén Pueyo: Siempre he pensado que Kevin Owens está sobrevalorado en WWE, además se enfrenta contra el mejor luchador del roster azul, por lo que creo que AJ se llevará la victoria en un gran combate del Phenomenal.

Diego Del Val: En mi parecer es el main event del show, y uno de los mejores combates que podemos ver hoy en día en la WWE. Creo que Kevin Owens retendrá y que centrará su mirada en nuevas metas.

Óscar García: Kevin Owens demostrará porque es la nueva cara de América derrotando a AJ Styles limpiamente para retener el título de los Estados Unidos.

Fernando Murillo: Creo que será el mejor combate de la noche sin ninguna duda. No sabría elegir un ganador, pues Owens necesita la victoria para asentarse como la cara de los Estados Unidos, pero AJ Styles es demasiado importante como para que Owens lo derrote. Son dos luchadores con mucho talento y creo que el combate acabará sin un ganador.

Campeonato de la WWE: Randy Orton (c) vs. Jinder Mahal (con The Singh Brothers (Sunil & Samir Singh))

Foto: WWE.com

Rubén Pueyo: Ni los palmeros de Mahal podrán parar a La Víbora. El push del indio se acabara en Backlash; de nuevo el RKO será decisivo.

Diego Del Val: Aspirante de turno para el campeonato mundial. Randy Orton tiene que ganar porque no veo a Jinder como campeón.

Óscar García: Creo que la predicción más fácil de la noche. Randy Orton retendrá el WWE Championship. Mi predicción arriesgada es que por algún casual aparecerá Rusev, ya sea durante o tras el combate.

Fernando Murillo: No vería mal a Jinder como campeón, está haciendo un buen papel, pero aun así, todo apunta que Orton retendrá. Jinder solo será un escollo más. La rivalidad no creo que acabe aquí, pues WWE aún esta con su intento de expansión por India.