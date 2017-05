Jinder Mahal se corona en Backlash

Randy Orton le aplica el RKO a Jinder Mahal, sin embargo no consiguió la victoria. Foto: WWE.com

En el Kick-Off del evento se hizo un repaso a todas las rivalidades presentes en este PPV. James Ellsworth fue el invitado especial a la mesa de comentaristas cuando estos hablaron sobre la rivalidad del roster femenino de la marca. En el combate del Kick-Off, Tye Dillinger consiguió la victoria sobre Aiden English tras aplicar el Tyebreaker.

Dolph Ziggler vs. Shinsuke Nakamura

El combate tuvo un comienzo muy lento donde ambos luchadores buscaron conseguir el control por medio de llaves. Ziggler dio el primero golpe por medio de una bofetada, pero Nakamura le sorprendió con varias patadas para mantener la iguala en el combate. Nakamura consiguió el control del combate con un gran rodillazo. Ziggler sorprendió a Nakamura con una gran patada voladora a la que siguió un codazo. Tras varios golpes Nakamura consiguió hacer el comeback y conectó varios rodillazos consecutivos seguidos por una cuenta de dos. Ziggler invirtió un Suplex de Nakamura y le aplicó un Super DDT. Ziggler tomó algo de ventaja y empezó a cargar la Superkick, pero Nakumara la evitó, sin embargo Ziggler pudo conectar un Zig Zag al que siguió una cuenta de dos. Nakamura se rehizo durante unos segundos, pero Ziggler le aplicó una patada a la nuca. Tras varios golpes Nakamura hizo el comeback y aplicó el Kinshasa para llevarse la victoria.

Victoria: Nakamura por cuenta de tres.

Campeonato de Parejas de Smackdown: The Usos (c) vs. Breezango

Jimmy y Fandango empezaron el combate. Fandango aplicó el primer golpe y le dio el relevo a Breeze. Breeze dominó sobre Jimmy que le dio el relevo a Jey para romper el dominio. Breeze jugó mentalmente con Jey para conseguir el dominio y le dio el relevo a Fandango. Breeze reapareció en el combate disfrazado de abuela y tomo el relevo y el control de la lucha, sin embargo se despisto y The Usos tomaron el control. Fandango y Jey tomaron el relevo y Fandango realizó el hot tag. Breeze y Jimmy tomaron el relevo, tras varios movimientos Breeze tumbo a The Usos, pero la cuenta solo llegó a dos. Fandango tomo el relevo, pero tras una jugada sucia de The Usos, Jey le aplicó una patada voladora a Fandango y la cuenta llegó a tres.

Victoria: The Usos por cuenta de tres. The Usos retuvieron los cinturones de parejas de SmackDown.

Baron Corbin vs. Sami Zayn

Corbin falló un puñetazo lo que permitió a Zayn tomar el dominio inicial. Zayn y Corbin intercambiaron golpes sin un dominador claro, sin embargo Zayn se hizo daño en la zona lumbar. Corbin aprovecho este dolor para atacar esa zona del canadiense. Tras romper un Bearhug, Zayn tomó algo de aire, pero Corbin evitó el comeback con un Spinebuster. Zayn sorprendió a Corbin con dos grandes Clotheslines a los que siguió un Crossbody con cuenta de dos. Corbin puso fin al dominio de Zayn con un Clothesline. Corbin continuó con su dominio gracias a un Chokebreaker. Corbin buscaba un SuperSuplex, pero Zayn lo invirtió con una Powerbomb. Ambos luchadores intercambiaron grandes llaves dejando spots bastante buenos. Zayn consiguió aplicar una Helluva Kick de la nada y se llevó la victoria.

Victoria: Sami Zayn por cuenta de tres.

Carmella, Tamina & Natalya vs. Naomi, Charlotte Flair & Becky Lynch

Tamina y Becky empezaron el combate. Tamina empezó dominando y le dio el relevo a Natalya, mientras que Becky se lo dio a Charlotte que tomó el control de la lucha. Carmella distrajo a Charlotte y el equipo heel castigó a la hija de Ric Flair hasta que Carmella empezó a dominar sobre Charlotte. Naomi cogió el relevo y realizo un breve comeback, pero aún así el dominio fue del equipo heel. Tamina aplicó una Samoan Drop y le dio el relevo a Natalya que no pudo impedir que Naomi le diese el relevo a Becky que hizo el hot tag. El caos reinó en el ring hasta que Natalya le aplicó el Sharpshooter a Becky, la cual se rindió.

Victoria: Carmella, Tamina & Natalya por sumisión.

Campeonato de Estados Unidos: Kevin Owens (c) vs. AJ Styles

El comienzo del combate fue muy parejo hasta que Owens consiguió sorprender con una patada, sin embargo Styles consiguió aplicar una doble patada voladora. Style tomó el control de la lucha, pero Owens aplicó un Clothesline para cambiar las tornas. Owens continuó su dominio con un DDT seguido de tres Sentons. Styles consiguió reaccionar con una combinación de golpes que acabó con una cuenta de dos. Styles siguió su castigo a Owens con un Ushigoroshi seguido de una cuenta de dos. Owens invirtió una llave de Styles y le aplicó una Superkick seguida de un Pumphandle Neckbreaker. Owens buscaba altura, pero Styles lo impidió buscando el Styles Clas, sin embargo Owens lo impidió y tomó el control de la lucha centrando su ataque en la rodilla derecha de Styles. Owens buscaba una llave desde la tercera cuerda, sin embargo Styles la invirtió y aplicó una Powerbomb. Styles buscaba el Phenomenal Forearm, pero no pudo por el dolor de su piernas, aún así mantuvo el dominio de la lucha un tiempo. Styles buscaba el SuperSuplex, pero Owens lo invirtió con un Pumphandle Slam. Styles sorprendió a Owens con un Suplex contra el filo del ring. Styles le aplicó un Phenomenal Forearm en el ringside, pero no se le valía con eso y busco el Styles Clash sobre la mesa de los comentaristas, sin embargo Owens invirtió la llave y dejó enganchado en un hueco a Styles, mientras él subía al ring. La cuenta del árbitro llegó diez.

Victoria: Kevin Owens por conteo fuera. Owens retuvo el título de EEUU.

Luke Harper vs. Erick Rowan

Rowan golpeó primero y tomó el control de la lucha. Rowan combinó varios movimientos y encerró a Harper en la esquina. Rowan siguió con su dominio gracias a dos Suplex, seguidos de un Backbreaker y un Clotheslines. Harper invirtió un salto de Rowan y tomó el control de la lucha. Harper siguió dominando gracias a combinar varios golpes, pero Rowan reacciono con una Powerbomb. Rowan y Harper intercambiaron golpes hasta que Harper aplicó dos Superkick y su Disqus Clothesline para llevarse la victoria.

Victoria: Luke Harper por cuenta de tres.

Campeonato de WWE: Randy Orton (c) vs. Jinder Mahal

Orton atacó a Jinder antes de que sonase la campana. Cuando sonó Orton se lanzó de nuevo al ataque y buscó un RKO, sin embargo no llegó a conectarlo. Jinder escapó en varias ocasiones al ringside, donde aprovechó un fallo de Orton para tomar el control. Orton hizo un comeback breve, sin embargo Jinder le aplicó un gran rodillazo. Orton evitó un golpe de Jinder que salió expulsado al ringside, donde Orton lo lanzó contra la mesa de los comentaristas. De vuelta al ring Jinder tomó algo de aire, lo que le permitió tomar el control de la lucha. Orton consiguió romper una llave de sumisión y buscó el SuperSuplex, el cual aplicó a la segunda. Ambos luchadores intercambiaron golpes, pero Orton salió como vencedor. Jinder consiguió dar dos golpes seguidos, sin embargo el dominio siguio siendo de Orton que le aplicó un Hangman DDT. Orton buscaba el RKO, pero Jinder escapó al ringside. The Singh Brothers distrajeron a Orton lo que le permitió a Jinder tomar algo de aire para atacar a Orton en el ringside, sin embargo de vuelta al ring, Orton le aplicó un RKO. The Singh Brothers sacaron a Jinder cuando Orton buscaba la cuenta. Orton castigó a The Singh Brothers olvidándose de Jinder que le sorprendió con un Khallas y le aplicó una cuenta que llegó a tres.

Victoria: Jinder Mahal por cuenta de tres. Mahal consiguió así el título máximo de la WWE.