La tensión aumenta entre Roman Reigs y Seth Rollins

Rollins aplica un Croosbody a Samoa Joe y Bray Wyatt. Foto: WWE.com

Bray Wyatt interrumpió la presentación del programa para hacer su entrada. Bray tomó la palabra para hacer una promo sobre Brcok Lesnar y como lo va a derrotar. Durante su promo Bray nombra a todos los participantes de la batalla de cinco que tendrá lugar en Extreme Rules, para afirmar que solo él puede “degollar” a la bestia. Roman interrumpió a Bray cuando este empezaba a hablar de él. Roman entró al ring y cogió un micro para responder, sin embargo la respuesta no convenció a Bray que se rio del Emperador Romano. Después de que Roman y Bray se encararán Angle hizo su entrada para anunciar un combate entre ambos en ese mismo momento.

Roman Reigns vs. Bray Wyatt

El combate tuvo un comienzo muy parejo, sin que ninguno de los dos tomase el control. Bray fue el primero que dio un gran golpe, pero Roman le respondió con un Clothesline. Samoa Joe interrumpió en la lucha atacando a Roman con una Coquina Clutch.

Victoria: Roman Reigns por descalificación de Bray Wyatt.

Bray aprovecho para atacar a Roman, pero Samoa le aplicó un Coquina Clutch. Rollins apareció para salvar a Bray atacando a Joe. Bray trató de atacar a Rollins por la espalda, pero Roman le aplicó un Superman Punch. Roman y Rollins quedaron victoriosos sobre el ring mientras Joe y Bray se dolían en los aledaños del ring.

Roman y Rollins hablaron con Angle, el cual les anuncio que se enfrentaran a Joe y a Bray. Elias Samson apareció de fondo, sin embargo esta vez Angle le anunció un combate para él.

Akira Tozawa vs. Ariya Daivari

Daivari golpeó primero, pero el dominio fue de Tozawa, hasta que Daivari le aplicó un Clothesline. Tozawa consiguió hacer el comeback y tras un Super Senton consiguió una cuenta de tres.

Victoria: Tozawa por cuenta de tres.

Sasha Banks fue entrevistada en los vestuarios. Sasha afirmó que ganará a Alicia Fox, en ese momento aparecieron Noam Dar y Alicia que se rieron de que no tenía una pareja a su lado.

Elias Samson vs. Ambrose

The Miz y Marsyse se encontraban en la mesa de comentaristas. Samson y Ambrose intercambiaron llaves rápidas, hasta que Samson se hizo con el control gracias a una jugada sucia. Tras los anuncios, Samson dominaba sobre Ambrose con un candado de cuello. Ambrose consiguió romper una llave de Samson y tras conectar varios golpes logró tumbar a Samson con un Clothesline, sin embargo Samson invirtió un salto de Ambrose con un rodillazo. The Miz entró en el ring y atacó a Samson.

Victoria: Samson por descalificación de Ambrose.

Ambrose persiguió a Miz, sin embargo Samson le atacó para salvar a The Miz.

Big Cass buscaba a Enzo por los vestuarios y lo encontró KO en el suelo, cuando se consigue despertar dijo que no se acordaba de nada. Cass amenazó a Angle con encontrar al que había atacado a Enzo antes de que él lo hiciese.

Finn Bálor hizo su entrada al ring y tomó la palabra para hablar de su combate con Anderson. De repente Paul Heyman interrumpió a Bálor. Heyman empezó hablar de los participantes en la pelea de Extreme Rules. Cuando llegó a hablar de Bálor le dijo que “no es el menos favorito” y que le dijo que es “el luchador más talentoso de la WWE”. Heyman siguió hablando y anunció que él desea ve la pelea de Lesnar contra Finn Bálor por el título. Bálor agradeció las palabras de Heyman y aseguró que ganará a Lesnar.

Finn Balor vs. Karl Anderson

El combate empezó durante los anuncios y tras estos Anderson dominó sobre Bálor gracias a las interrupciones de Gallows. Bálor sorprendió a Anderson con una Pele Kick, lo que le permitió hacer el comeback. Bálor atacó a Gallows, lo que permitió a Anderson tomar algo de aire y aplicar un Spinebuster. Bálor invirtió un Powerbomb y aplicó sus movimientos característicos previos al Coup de Grace. Bálor aplicó el Coup de Grace y se llevó la victoria.

Victoria: Finn Bálor por cuenta de tres.

Alicia Fox vs. Sasha Banks

Noam Dar estaba en la esquina de Alicia. Sasha buscó rápidamente el Banks Statement. Sasha se distrajo con Dar, lo que permitió a Alicia tomar algo de ventaja. Sasha consiguió hacer un comeback y tras un Double Knees consiguió una cuenta de tres.

Victoria: Sasha Banks por cuenta de tres.

Noam Dar recriminó a Sasha tras el combate, a lo que Sasha le respondió con una bofetada. Alicia defendió a su novio y le aplicó una Scissors Kick a Sasha.

Kalisto y Apollo discutieron en los vestuarios sobre su unión con Titus O'Neil. Kalisto dijo que no quería tener nada que ver con Titus y acaban pactando un combate entre Apollo y Kalisto.

Goldust hizo una promo a la vieja usanza sobre su ataque a R-Truth.

Alexa Bliss fue entrevistada en los vestuarios. Alexa dijo que no se sentía mal por Bayley y dijo que no era extrema.

Kalisto vs. Apollo Crews

Kalisto golpeó primero, pero Apollo se hizo con el control de la lucha gracias a una doble patada voladora. Apollo buscaba el su finisher, pero Kalisto lo invirtió y aplicó la Salida del sol para llevarse la victoria.

Victoria: Kalisto por cuenta de tres.

Matt Hardy vs. Sheamus

El combate tuvo un inicio parejo, pero Matt dominó con un gran candado de cuello. Sheamus consiguió hacer el comeback para tomar el control de la lucha. A pesar de que Matt golpeó en varias ocasiones a Sheamus, no consiguió dar la vuelta al combate. Matt consiguió tomar algo de aire gracias a que Jeff distrajo a Sheamus. Matt continuó con su dominio, pero Sheamus invirtió el Twist of Face con un gran rodillazo. Matt evitó la Brogue Kick y le aplicó un Twist of Face para llevarse la victoria.

Victoria: Matt Hardy por cuenta de tres.

Tras el combate Matt Hardy anunció la estipulación del combate de Extreme Rules, una Steel Cage.

Tony Nese vs. Austin Aries

Neville se encontraba en el ringside. Nese trató de tomar algo de ventaja atacando la rodilla de Aries, sin embargo el dominio es de AA. Aries se distrajo con Neville y Nese aprovechó para tomar la ventaja en el combate. Aries invirtió un Suplex y le aplicó un Last Chancery, Nese se rindió.

Victoria: Aries por sumisión.

Tras el combate Neville le aplicó un Rings of Saturn a Nese.

Alexa Bliss vs. Mickie James

Alexa dio el primer golpe, sin embargo es James la que dominó el inicio del combate con varios golpes seguidos. Alexa sorprendió con una gran derecha y con un DDT para llevarse la victoria.

Victoria: Alexa Bliss por cuenta de tres.

Tras el combate Alexa sacó un palo de kendo para atacar a James. Bayley realizó el salve.

Seth Rollins & Roman Reigns vs. Bray Wyatt & Samoa Joe

Rollins y Bray fueron los que dieron el pistoletazo de salida al combate. Rollins dominó sobre los dos heels en los momentos iniciales. Tras los anuncios, Rollins le dio el relevo a Roman que le aplicó una Samoan Drop a Bray. Samoa distrajo a Roman y Bray tomó algo de ventaja. Joe tomó el relevo y castigó a Roman con varios rodillazos seguidos de un gran candado. A pesar de que Roman consiguió romper el candado, Joe mantuvo el control del combate y le dio el relevo a Bray. Roman consiguió dar el relevo a Rollins que hizo el hot tag. Cuando Rollins buscaba altura, Bray lo atacó sin embargo consiguió aplicar un Crossbody. El caos reinó en el ring, hasta que Rollins y Roman pelearon, lo que permitió a Joe aplicar un Coquina Clutch a Rollins, que queda inconsciente, además Bray le aplicó un Sister Abigail a Roman.

Victoria: Bray Wyatt & Samoa Joe por rendición.

Antes de acabar el programa Angle anunció dos combates para la semana que viene Finn Balor vs. Bray Wyatt vs. Samoa Joe y el otro combate Roman Reigns vs. Seth Rollins