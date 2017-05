Laboratorio SyS Paterna: creando ajedrez

Google Plus

Foto de grupo. | Club de Ajedrez Paterna

Si antes de comenzar la liga valenciana de ajedrez por equipos 2.017, a cualquier aficionado al deporte de las 64 casillas se le dice que el Laboratorio SyS Paterna es el claro favorito para alzarse con el título y no tiene rival de su altura, la respuesta podría variar según el momento.

Vallejo, posando durante la confirmación de su fichaje. | Foto: Enrique Llobell

Antes de octubre de 2.016, nadie negaría la notable progresión de este histórico club, fundado en 1.959, pero de ahí a ganar la liga y más de manera tan segura y holgada, había trecho importante que salvar. Fue el pasado 14 de octubre cuando el fichaje de Francisco "Paco" Vallejo Pons, gran maestro, mejor jugador español y actual ranking 38 mundial (mejor colocado estaba antes de que diera comienzo la liga), abría las puertas del optimismo. Más bien del éxito seguro, deportivamente hablando.

Mariya Muzychuk, presentada en la sede de Laboratorio SyS. | Foto: Club de Ajedrez Paterna

Su fichaje se extendió tan rápido como la pólvora, pero creyendo la mayoría de aficionados que se trataba de una broma. Fue entonces, al consumirse la mecha y explotar el petardo, cuando no quedó más remedio que frotarse los ojos, asumirlo y felicitar al club por una gestión que, dura y peleada, ha sido un éxito de principio a fin. Sin olvidar que a ese fichaje, habría que sumar otro de talla mundial: Mariya Muzychuk, que se alzó con el título mundial femenino en 2.015. Un éxito que por otra parte, tiene un fondo de armario que no solo guarda una caja fuerte con dinero procedente de la empresa valenciana Laboratorio SyS. Los frutos cosechados son el éxito de varias facetas y áreas del club, no exclusivamente la económica y deportiva.

Es fácil caer en el "pan para hoy, y hambre para mañana", ya que es algo que se ha visto durante algunos años concretos en el ajedrez valenciano. Los éxitos de clubes como Silla, o Manises antes de su fusión con EVA, son un recuerdo efímero guardado en la retina de los ajedrecistas presentes y que pese a la gloria conseguida de un día para otro, pasaron de nuevo a ser un club más entre los aproximadamente 77 (sin tener en cuenta filiales) que compiten anualmente en la Comunidad Valenciana dentro del ámbito federado. Y eso es algo de lo que Laboratorio SyS Paterna ha aprendido a la hora de proyectar y ejecutar su proyecto deportivo.

De ahí la importancia de EDAPA (Escuela De Ajedrez Pensamiento Audaz). Se trata de una escuela de ajedrez fuertemente ligada al club y que cuida la formación de sus socios sin importar la edad, así como realiza una labor de captación para su cantera muy importante. Sergio Fernández Ayuso, fundador de la escuela y socio del club además de jugador del primer equipo, explica en la siguiente entrevista la importancia de EDAPA para el Laboratorio SyS Paterna, en el presente y futuro del club, así como las motivaciones personales y de la entidad que hay respecto a la propia escuela:

Sergio Fernández. | Foto: Club de Ajedrez Paterna

PREGUNTA. La primera pregunta es múltiple y obligada: ¿cuántos años lleva en activo la Escuela De Ajedrez Pensamiento Audaz?, ¿cómo y dónde nació? ¿Cuál es su objetivo?

RESPUESTA. EDAPA nació a finales del curso lectivo 2.011-2.012. Ese mismo curso y anteriores el Ayuntamiento de Paterna ofrecía clases extra escolares de ajedrez en los colegios del municipio y contrataba, a ser posible, a jugadores del Club de Ajedrez Paterna para impartirlas. Entre otros, yo estuve dando clases para el Ayuntamiento de Paterna durante varios años.

Debido a la crisis, el Ayuntamiento de Paterna decidió dejar en manos de los clubes la formación extra escolar en centros educativos. En ese momento tomé la decisión de dedicarme a fomentar el ajedrez en Paterna y con ayuda de Joaquín Ballester, presidente del Club de Ajedrez Paterna, lancé la Escuela De Ajedrez Paterna por varios colegios públicos, concertados y privados de la ciudad. La propuesta tuvo tanto éxito a nivel local que tuve que contactar con un ex-compañero del club, porque se solapaban varias horas en distintos colegios.

Nuestro objetivo es transmitir pasión por el ajedrez a toda aquella persona que esté interesada en nuestro juego/arte/ciencia y colaborar en la formación extra escolar de nuevas generaciones, para que el ajedrez pueda ayudares en el futuro.

P. La escuela EDAPA, ¿está directamente vinculada con el club?, ¿cuáles son los lazos que los unen?, ¿participa en actividades de formación dentro del Laboratorio SyS Paterna?

R. De hecho la Escuela De Ajedrez Pensamiento Audaz nació como Escuela De Ajedrez Paterna. En principio la escuela de ajedrez pretendía fomentar el ajedrez en Paterna, creando una cantera sólida para el club y dando trabajo a varios jugadores con experiencia impartiendo clases de ajedrez.

Un par de años después de la creación de EDAPA, un buen amigo y físico teórico, me dio la idea de cambiar el nombre para poder llevar el ajedrez a los pueblos colindantes. Incluso podrían llevarse a cabo iniciativas por Internet y llamarte como un municipio concreto podía hacer que otras localidades se sintieran incómodas.

EDAPA se encarga de impartir toda la formación en el Club de Ajedrez Laboratorio SyS y gran parte de la organización de torneos. Actualmente hay cuatro clases de tecnificación para niños por niveles, impartidas por profesores altamente cualificados (Monitores Base Nacional y Entrenadores Nivel II), además de un grupo de adultos y niños que destacan, impartido por un Gran Maestro Internacional de ajedrez. Y no sólo eso, sino que estamos dando clases de ajedrez en otros dos clubes y varios particulares.

P. Los alumnos de la escuela, ¿son todos jugadores en edad escolar?

R. La mayoría de nuestros más de 300 alumnos son niños entre cinco y doce años. Por supuesto tenemos un grupo de adultos y varios adolescentes de 12 a 16 años, pero son una minoría, quizás 10-15 personas. El abandono del ajedrez al pasar a la adolescencia es un tema a debatir en foros de docencia y ajedrez.

Uno de los torneos organizados por EDAPA. | Foto: Club de Ajedrez Paterna

P. Aproximadamente, ¿cuántos alumnos de la escuela acaban federándose cada año con el Laboratorio SyS Paterna?

R. Actualmente hay 20 niños federados procedentes de la cantera. Además, captamos a algunos padres/madres. Del total de federados que tenemos, la mitad asiste o ha asistido a las clases que organizamos.

P. La presencia de EDAPA, ¿se limita únicamente al municipio de Paterna? ¿O realiza actividad también en otros municipios?.

R. El 80% de nuestra actividad de desarrolla en Paterna, aunque impartimos clases en algunos colegios de pueblos cercanos. En cuanto a municipios, el único ayuntamiento con el que nos relacionamos es el de Paterna, ya que crecimos como la escuela del club y nos ven como escuela y club. Como he comentado antes, EDAPA es una empresa privada que se creó porque el Ayuntamiento no podía seguir ofreciendo actividades extra escolares en sus propios centros y está estrechamente ligada al club de ajedrez local.

P. Cada año, EDAPA organiza en torno a cinco torneos de gran dimensión y gratuitos para los alumnos, donde se congregan en torno a 100 jugadores por torneo. ¿Cómo se consigue esas cifras que, en muchas ocasiones, supera con creces los datos de los Jocs Esportius que organiza la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana?

R. Intentamos que nuestros alumnos se sientan cómodos y les motivamos para que participen en los torneos que organizamos. Además, cada año implementamos novedades y mejoramos la organización. También hay que considerar que no es una cifra tan alta puesto que participa un 25-30% del total de los alumnos.

El otro secreto que nos hace tener éxito y que es principal talón de Aquiles para una escuela de ajedrez estándar es el profesorado. Contamos con dos tipos de profesores: los jugadores de ajedrez de alto nivel que llevamos muchos años dedicándonos a la enseñanza en colegios y que además tenemos formación ajedrecística; y los especialistas en educación primaria que formamos nosotros ajedrecísticamente. Gracias a este grupo tan potente conseguimos llegar a los niños y estos nos devuelven el esfuerzo viniendo a nuestros torneos y repitiendo año tras año en nuestra actividad.

P. EDAPA, ¿se siente plenamente respaldada por la administración pública o se podría hacer algo más a nivel local, provincial y/o autonómico con toda la actividad que se genera?

R. Desde luego sabemos que somos una de las escuelas-club de ajedrez que más masa social mueve en la zona. Por eso el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Paterna se vuelca con nosotros y nos cede trofeos y medallas para todos los participantes en cada torneo. Además, personalmente siempre me han tratado muy bien en otros departamentos: Educación, Participación Ciudadana, ADL…

Lo único que le falta al Club de Ajedrez Laboratorio SyS – Paterna que puede proporcionar la Administración Pública es un local donde puedan acudir sus socios a jugar asiduamente. Quizás este sea el único pero.

P. Los datos invitan al optimismo con el gran crecimiento cosechado los últimos años. ¿Existe algún proyecto de expansión o el volumen conseguido actualmente se considera suficiente para los intereses de la escuela?

R. Cuando se trabaja bien y con ilusión vienen a buscarte: tenemos material didáctico propio, un equipo docente excepcional que va perfectamente equipado y que está implementando juegos nuevos en clase.

Creo que podemos crecer más, ¡y no sólo impartiendo clases en colegios! Estamos trabajando en otros ámbitos que esperemos sorprendan al entorno ajedrecístico nacional dentro de aproximadamente 1-2 años.

P. Sin duda alguna, el ajedrez ha cobrado gran relevancia tras el reconocimiento, hace no demasiado, del Congreso, y la posibilidad de poder incluirlo dentro de las horas lectivas. ¿Estaría a día de hoy la escuela preparada para dar el salto y dar clases de ajedrez en horario lectivo?

R. Esto es una opinión personal. Como docente que lleva muchos años impartiendo clases de ajedrez en colegios, pienso que si quieren incluir el ajedrez en horario lectivo se debería formar a maestros (personas que estudian el grado de magisterio) en especialidad ajedrez. Conseguir un grupo de personas capaces de enseñar y que tengan buen nivel de ajedrez se puede lograr, pero es lo que más me ha costado en estos cinco años y eso que le he dedicado mucha energía. En general no soy partidario de poner a un ajedrecista cualquiera a dar clases en colegios.

En nuestro caso concreto nos veríamos capaces de afrontarlo porque tenemos la calidad didáctica necesaria, experiencia, formación como entrenadores/monitores y un cierto nivel de estudios universitarios. Aun así, nos vendría bien un curso puente de formación para educación primaria. Pero como dije anteriormente, crear un equipo docente así es muy difícil y no podemos generalizar nuestro caso.

P. Por lo visto en la actividad diaria de la escuela y la experiencia después de tantos años dedicados al ajedrez, ¿qué beneficios crees que aporta el ajedrez a los jugadores que lo practican en edad escolar?

R. El ajedrez nos enseña a pensar antes de actuar, a detectar objetivos, a planear estrategias, a calcular una secuencia de jugadas, a memorizar aperturas, a reconocer patrones en los finales, a saber, distribuir el tiempo. También nos enseña que el valor de las cosas (piezas) puede cambiar según su situación y que hay una variedad de piezas que se mueven de forma distinta (distintas formas de ser), nos enseña a perder y a ganar. Creo que el ajedrez triunfa porque es un cúmulo de valores, conocimiento y agilidad mental. ¿A quién no le gusta sentirse en forma física y mentalmente?

Eso sí, para que se note sustancialmente que un niño practica ajedrez debe cumplir dos cosas: tener ganas de aprender y dedicar un cierto número de horas semanales. Desde aquí me gustaría animar a todos aquellos padres/madres cuyos hijos acuden a una actividad extra escolar de ajedrez que jueguen con ellos en casa. ¡Y que prueben distintas formas de juego! Se puede jugar sólo con peones (futboldrez), o inventar algún movimiento nuevo siempre de forma controlada (no mover por mover sino estipular las nuevas reglas).

El ajedrez es muy rico y podemos crear miles de variantes a partir del juego base. Debemos aprovecharlo para que el ajedrez, aparte de ser beneficioso, sea atractivo.

P. Como jugador del primer, aunque también del segundo equipo y, por tanto, miembro del club, ¿qué le ha parecido la llegada de tantos y tan buenos jugadores a los integrantes de los equipos filiales?

R. Desde mi punto de vista se ha fichado muy bien y los jugadores que han venido son de tal nivel que no se cuestionan. Hubiera sido diferente si hubiese venido al club gente de 2.200 de elo fide, siendo que tenemos siete-ocho jugadores con unos 2.100-2.200. En nuestro caso se ha aceptado con total normalidad a los nuevos jugadores y creo que se han sentido bastante a gusto en nuestro club.

Además, la llegada de jugadores de nivel podría repercutir positivamente en la escuela ya que siempre podemos organizar clases, charlas, seminarios, simultáneas... Estar en contacto con ajedrecistas MI o GM te da más peso e imagen. La cantera ve a los jugadores del primer equipo como si fuesen cracks de la 1ª División de Fútbol.

Pero esas estrellas a las que idolatran los más jóvenes jugadores como bien menciona Sergio, no podrían llegar si una buena estructura que por un lado lo financie y por otro, gestione y ejecute ese poder adquisitivo de la manera correcta. El dinero, después de tenerlo, hay que gastarlo, y saber hacerlo no es un tema menor. Más bien un valor capital para conseguir el éxito.

Sergio y los integrantes del quinto equipo, formado por jugadores de EDAPA, con Vallejo. | Foto: EDAPA

Y es aquí cuando entra en escena Joaquín Ballester Sanz, Presidente del Club de Ajedrez Paterna y principal impulsor del proyecto deportivo actual.

Que a día de hoy jugadores de talla mundial como Paco Vallejo y Mariya Muzychuk compartan equipo con jugadores referentes en el ajedrez nacional como el Gran Maestro Julen Arizmendi y el Maestro Internacional Mauricio Vassallo, sin olvidarse de grandes jugadores de la Comunidad Valenciana como los Maestros Internacionales Enrique Llobell y Eric Sos, y los Maestros FIDE valencianos José Vicente Pallardó y José Torres, y que además lo hagan en Paterna, no es fruto de la casualidad. Ni exclusivamente del dinero.

Enrique Llobell, durante la última jornada. | Foto: Luis Barona (FACV)

La experiencia de Joaquín como gerente en su ámbito profesional, y la incorporación del Maestro Internacional Enrique Llobell, ya no solo como jugador sino que también como Director Deportivo, han sido claves en este engranaje. Llobell, que la temporada pasada estaba en el orden de fuerzas del EVA-Manises, se unió al proyecto, dando vida junto con Joaquín, al Laboratorio SyS Paterna que hay hoy en día, en la presente temporada, con una gran variedad de altas que han permitido dar al club valenciano un notable salto de calidad.

El propio Joaquín cuenta el proyecto deportivo del club, su viabilidad y aspiraciones futuras, así como su integración en el club a todos los niveles, en la siguiente entrevista:

Joaquín Ballester. | Foto: Club de Ajedrez Paterna

PREGUNTA: Es evidente el crecimiento del Laboratorio SyS Paterna en los últimos años. ¿Cuál es el motivo principal de ese crecimiento?.

RESPUESTA: Durante décadas hemos sido un club en el que faltaba estructurar una verdadera directiva para organizarnos mejor. Los tres factores decisivos para nuestro crecimiento han sido: cuidar más a la gente de casa, haber conseguido sponsors durante siete años consecutivos y cada vez con más presupuesto, así como trabajar mucho mejor la cantera (éste último, mérito casi exclusivo de Sergio).

P. ¿Cómo surge la oportunidad del patrocinio de Laboratorio SyS Paterna?.

R. El contacto surge por un compañero del club, que trabaja en SyS. Inicialmente tuvimos un apoyo en la línea del que habíamos tenido con otros sponsors en temporadas anteriores. Con la llegada de Enrique Llobell decidimos presentarles un proyecto de mucha más envergadura que, al final, se ha demostrado que ha sido de mucha más rentabilidad publicitaria. SyS quintuplicó su apuesta económica y la repercusión mediática se ha disparado. Estamos encantados de que nuestro patrocinador esté teniendo tan gran retorno a su valiente apuesta por el ajedrez.

P. No debe ser nada fácil convencer al mejor jugador español y una excampeona del mundo para que se una al proyecto. ¿Cuál ha sido el principal atractivo para ellos?.

R. Esta pregunta sólo puede contestarla nuestro director deportivo, Enrique Llobell, que es una persona con una gran capacidad de persuasión y un nivel de implicación en el proyecto impagable.

P. Ganar la liga valenciana era algo que todo el mundo daba por hecho antes incluso de comenzar la competición. ¿Cómo se lleva esa responsabilidad y presión por ser el favorito de todos?.

R. Históricamente, no siempre un claro favorito al título materializa las expectativas. Es una gran responsabilidad, porque si ganas, parece que no hayas hecho nada y, si quedas segundo, has fracasado ante los ojos del resto. Hay que tener continuidad durante 11 semanas y coordinar la contribución de un equipo de 18 jugadores.

P. Algunos aficionados, cuando ven al Laboratorio SyS Paterna, recuerdan ejemplos anteriores como el del CA Silla o incluso Manises, varios años atrás, donde se dieron unos años muy buenos gracias al patrocinio y, cuando este terminó, el rendimiento económico cayó en picado. ¿Cuál es la sostenibilidad y viabilidad del proyecto de este club?.

R. El futuro marcará la continuidad del proyecto del club. Nosotros disfrutamos del día a día, con momentos fantásticos; no sólo los matches del Interclubs o las exhibiciones de Vallejo y Muzychuk, sino también con otros momentos que hemos compartido con ellos: cenas, básquet, tenis de mesa, blitz…

P. Jugadores como José Perdiguero, Roberto Gimeno Higueras y Vicente Mompó, que previsiblemente serían titulares en otro equipo de División de Honor, no se les ha visto participar demasiado con el primer equipo. ¿Cómo han llevado esa situación y cuál ha sido su papel en la integración de los nuevos compañeros?.

R. Han actuado como verdaderos jugadores de club, extraordinariamente implicados y disciplinados, jugando cada semana donde hacía falta, alternando sus participaciones en los equipos A y B. No sólo ellos, también Sergio y Manu, e incluso el propio Nacho Sánchez Corujo llegó a jugar en 2ª Autonómica cuando así lo consideraron los capitanes. Espíritu de equipo a tope, ya que otro de los objetivos era ascender el equipo B a 1ª Autonómica.

P. Al club se le ha visto realizar actividades que repercuten positivamente en el ajedrez valenciano en general, como son las simultáneas de Francisco Vallejo o de Mariya Muzychuk. ¿Se espera otro tipo de actividades y acciones ahora que ha finalizado la temporada?.

R. No sólo simultáneas o partidas a la ciega. También Vallejo, Arizmendi, Vassallo y Llobell han impartido ponencias en la Universitat de València EG.

Simultáneas de Vallejo en la UVEG. | Foto: Ajedrezvalenciano.com

Además, algunas de las entrevistas a Vallejo y Muzychuk han tenido repercusión nacional.

Nos gustaría realizar más actividades que prestigien el ajedrez valenciano. Seguro que haremos más actividades en lo que resta de temporada.

Exhibición de partidas a la ciega de Mariya Muzychuk, con Enrique Llobell cantando las jugadas. | Foto: Club de Ajedrez Paterna.

P. Cuando se gasta dinero en fichajes, siempre surgen las mismas dudas: ¿Tiene la cantera un papel protagonista en este proyecto? ¿o más bien secundario?.

R. El proyecto tiene diferentes niveles. Lo bonito es que haya gente de Paterna en el primer equipo, que la hay. También es importante que cualquier amigo que se integra en nuestro equipo tenga continuidad en los próximos años, aunque venga algún fichaje. Por eso hemos jugado 18 jugadores en el primer equipo y ¡ojalá nos hubiera permitido el reglamento que jugara alguno más!

El papel protagonista de la cantera se lo ha de ganar cada chaval con su progresión. Preferimos que juegue la gente de casa que fichar, siempre que los de casa demos el nivel para la consecución de los objetivos.

Si el reglamento de competición lo hubiese permitido, algunos jugadores destacados del C y el D hubiesen jugado en el B, una vez concluida su competición.

Para que no se quede nadie sin jugar, tenemos cinco equipos en el Interclubs y no descartamos montar un sexto equipo la próxima temporada.

Cuando montamos la nueva directiva, hace siete años, a duras penas conseguíamos ocho jugadores para nuestro equipo B. Actualmente, alineamos 40 jugadores cada semana.

P. A día de hoy, Laboratorio SyS Paterna es un club grande, tanto si se habla de éxito deportivo, como de número de equipos y de socios. ¿Se espera superar las cifras de socios, equipos y resultados la próxima temporada?.

R. Seguramente sí, ya que la Escuela está muy bien dirigida y sigue creciendo. Pero montar más de cinco equipos en el Interclubs exige un esfuerzo organizativo alto, por lo que felicito a todo el equipo de capitanes.

P. Este verano, el club participará en el Campeonato de España por equipos de Segunda División. Y ahí también suena como principal favorito, tanto para el ascenso como para el título. ¿Es ese realmente el objetivo? ¿cuál es el proyecto del club para los próximos años a nivel nacional?

R. Vamos a intentar el ascenso a Primera División, que es nuestro objetivo para este año. Luego procuraremos seguir creciendo, pero hay que ir paso a paso, porque todo es más difícil de lo que parece y requiere muchísimo trabajo. Con un gran equipo directivo y el apoyo de Laboratorio SyS, vamos haciendo camino.

Y es que, pese a que la competición liguera a nivel autonómico ha finalizado, el próximo reto del club no se hace esperar demasiado. La primera semana de agosto el club competirá a nivel nacional en Linares (Jaén), localidad ajedrecista por excelencia, disputando el Campeonato de España por equipos de Segunda División, aspirando al ascenso a Primera, y siendo, de nuevo, uno de los principales favoritos, por no decir el que más.

Laboratorio SyS Paterna, al finalizar la temporada y proclamarse campeón. | Foto: Luis Barona (FACV)

Quién lo diría hace unos años. Pero la comunión perfecta entre patrocinio, gestión, grandes jugadores, e implicación absoluta de la Junta Directiva, los propios socios y la escuela EDAPA, hacen que el éxito deportivo del ajedrez valenciano recaiga mayormente en Paterna.

Y ya veremos si en poco tiempo a nivel nacional, pues aún queda Laboratorio SyS Paterna para rato.