Los olvidados y lesionados de la WWE

Summer Rae tumba a Becky Lynch en su último combate. Foto: WWE.com

La división del roster en dos del año pasado abrió la puerta a nuevos talentos, que aún no había tenido oportunidades en el main roster. El caso más significativo y más reciente es la conquista del título máximo de la compañía por parte de Jinder Mahal, el cual desde que regresase en agosto de 2016 no había sido más que un jobber. Además de Jinder otro que ha disfrutado de grandes oportunidades es Baron Corbin, el cual tras ascender al main roster necesito que llegase el draft para tomar algo de importancia. A pesar de casos como estos, hay algunos luchadores que han caído en el olvido y no han recibido oportunidades para triunfar o la consiguieron una vez, pero al poco tiempo fueron olvidados.

Bo Dallas

El hermano pequeño de Bray Wyatt en la vida real no ha tenido ninguna oportunidad desde que ascendiese al main roster desde NXT, donde fue campeón. La última vez que apreció sobre un ring de WWE fue en WrestleMania 33, mientras que en el último programa semanal donde se le vio fue en el del 27 de marzo. Desde ese momento Dallas solo ha participado en Live Shows peleando en combate por equipos y perdiendo siempre.

Darren Young

Tras el gran push que recibió en el verano del año pasado, Young ha caído en un gran olvido. EL personaje de americano total, con un eslogan familiar al utilizado por Donald Trump, que utilizó para ayudar de forma indirecta en la campaña del actual presidente de los EEUU. La última vez que Young apareció en el programa semanal fue el 26 de diciembre.

The Ascension

Los jobbers de la división de parejas de la WWE. A pesar de ser el equipo más dominante de NXT, The Ascension no encontraron su sitio en el main roster. A pesar de que han tenido algunas oportunidades nunca han tenido una posibilidad clara de hacerse con los títulos. La última vez que aparecieron en un programa semanal fue el 25 de abril.

Curtis Axel

Un caso similar al de Bo Dallas, pues sus carreras parecen que llevan el mismo rumbo. Tras un gran push que lo llevo a ganar el título intercontineltal, Axel fue cayendo hasta convertirse en un jobber. Su última aparición fue en WrestleMania.

Summer Rae

La luchadora ya se ha recuperado de su lesión, sin embargo la falta de planes esta retrasando su reaparición en el roster. La última vez que luchó en un programa semanal fue el cuatro de julio.

Además de estos luchadores que han sido olvidados por la compañía y por los fans hay otros que están recuperandose de sus lesiones. Algunos realizaran su regreso dentro de poco, incluso han lelgado a hacer algunas promos, como es el caso de Rusev, sin embargo de otros no se sabe cuando regresaran.

Dash Wilder

Una lesión en el peor momento. Dash Wilder se lesionó nada más subir al roster principal, haciendo así que The Revival no pudiese demostrar lo que fueron en NXT. Hay rumores que dicen que esta pareja fue la encargada de atacar a Enzo Amore en el último episodio de Raw.

Emma

La luchadora realizó su regreso hace poco tras una grave lesión, sin embargo una volvió a lesionarse durante la gira europea de la WWE. Según los últimos informes de su lesión, Emma regresaría a finales de junio.

Braun Strowman

El monstruo entre hombres de la WWE se lesionó hace poco y la WWE aseguró que estará seis meses de bajas. A pesar de está información que dio la WWE, algunos medios especializados apuntan que podrá regresar para el camino a SummerSlam.

Zack Ryder

Uno de los veteranos de la compañía, el cual se lesionó a mediados de enero, cuando se había convertido en aspirante al título por parejas de SmackDown. Momentos después de su lesión se dijo que Ryder estaría entre cuatro y nueve meses de baja.