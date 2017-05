2017, el año de los 'turns heels'

Google Plus

En las últimas semanas se han dado unos cuantos cambios de actitud muy significativos. Sin embargo, esto no está siendo una excepción durante este años, a mes de mayo es el año que más turn heels se han dado. Este año se llevan por el momento ocho cambios de actitud a rudos, mientras que el año pasado solo se habían dado seis por estas fechas, el año acabó con diecisiete cambios de actitud.

Dolph Ziggler comenzó la tendencia

El primer luchador que realizó un turn este año fue Dolph Ziggler, en el episodio de SmackDown del 3 de enero. En este evento Ziggler atacó a Kalisto cuando este había salido a hacerle el salve tras un ataque de Baron Corbin. La actitud de Ziggler se ha mantenido y está jugando un papel heel, el cual prefiere el luchador.

Mickie James siguió los pasos de Ziggler a las pocas semanas. La veterana luchadora atacó en la noche de su regreso al main roster a Becky Lynch. Este cambio de actitud vino acompañado de la formación de un equipo con Alexa Bliss. A día de hoy, James ya no cumple el papel de heel, pues cambió en las vísperas de WrestleMania a face.

El siguiente cambio de actitud lo dio poco después Alicia Fox, al dejar al que era su novio en el gimmick, Cedric Alexander, para aliarse a Noam Dar, el cual era heel desde el momento de la creación de la división crucero.

Hubo que esperar un par de meses para ver el siguiente turn heel, pues hasta el 10 de abril todo continuó igual. En esta fecha TJ Perkins atacó a Austin Aries tras derrotarlo con un roll up. Desde que realizó el cambio, Perkins ha estado actuando como heel, cambiando su nombre a TJP.

Parejas como The Bollywood Boyz y Cesaro & Sheamus también han sufrido este turn heel

No hubo que esperar mucho para ver el siguiente cambio, pues a la semana siguiente en el episodio de SmackDown, The Bollywood Boyz aparecieron como heel. The Bollywood Boyz actuaron como faces durante su etapa en NXT, pero al subir al main roster para ayudar a su compatriota Jinder Mahal a convertirse en aspirante número uno.

El siguiente turn también lo hizo una pareja, pero en este caso en Raw. Tras perder en Payback ante los Hardy Boys, Cesaro y Sheamus atacaron a los que había sido sus rivales. Con este turn Cesaro y Sheamus se han mantenido en la órbita titular.

El siguiente en hacer un cambio en su personaje fue Goldust, que rompió su pareja con R-Truth al atacarlo en el episodio de Raw del 15 de mayo. Junto al turn heel de Goldust se dio otro por estas fechas, pero este está siendo más progresivo, pues desde que regresase a Raw tras el shake up, Apollo Crews se ha aliado con Titus O'Neil, el cual lo está llevando hacia actitudes heels.

Tommaso Ciampa, el último

El último turn es el más significante de todos y el que más ha impactado a los fans. Tras acabar el combate contra The Authors of Pain en el TakeOver de Chicago, Tommaso Ciampa atacó a Johnny Gargano para romper así #DIY.