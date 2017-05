Shane McMahon anuncia los participantes para el Money In The Bank Ladder Match

Foto: WWE.com

Shane McMahon, comisionado de la marca azul de la WWE SmackDown Live, anunció el pasado martes los luchadores que competirían en el próximo PPV de dicha marca por el maletín de Money In The Bank.

Este maletín te garantiza una lucha por el WWE Championship o por el WWE Universal Championship si el luchador cambiase de marca antes de canjearlo, en cualquier momento de los próximos 365 días. Todos los ganadores, a excepción de Mr. Kennedy, John Cena y Damien Sandow, han canjeado con éxito el maletín y se han convertido en campeones mundiales. Edge, Rob Van Dam, CM Punk en dos ocasiones, Jack Swagger, Kane, The Miz, Daniel Bryan, Alberto Del Rio, Dolph Ziggler, Randy Orton, Seth Rollins, Sheamus y Dean Ambrose son los luchadores en conseguirlo.

Estos son los aspirantes para conseguirlo este año:

AJ Styles

The Phenomenal One perdió su título de la WWE en Royal Rumble ante John Cena y desde entonces no ha tenido su revancha en uno contra uno. ¿Qué mejor manera de ganársela que ascendiendo la escalera y descolgando el maletín?

Baron Corbin

El Lobo Solitario ha demostrado durante este año que lleva en el roster principal de la compañía que tiene madera para ser la cara de la WWE. ¿Conseguirá su ansiada oportunidad titular vía Money In The Bank?

Sami Zayn

Si antes decimos que Baron Corbin merece una oportunidad por el gran año que ha tenido, ¿no se la merecerá también el tipo que le ha vencido dos veces en la última semana?

Dolph Ziggler

The Show Off es el único participante en esta contienda que sabe lo que es ganar este combate. ¿Le servirá la experiencia para llevarse la victoria?

Shinsuke Nakamura

Tras un gran debut el pasado domingo en Backlash venciendo a Dolph Ziggler, ¿seguirá Nakamura mostrándose imponente tras subir la escalera?

Kevin Owens

The New Face Of America no estaba incluido inicialmente en la lucha, pero tras debatir con Shane McMahon fue metido en ella. ¿De verdad alguien creía que el campeón de los Estados Unidos no merecía esta oportunidad?