Sasha Banks se convierte en la retadora número uno

Google Plus

Foto: WWE.com

Roman Reigns fue el encargado de abrir el programa. Roman habló sobre su situación tras el ataque que sufrió por parte de Braun Strowman la semana pasada. Roman aceptó el reto de Strowman de enfrentarse en The Greats Balls of Fire. Una ambulancia interrumpió a Roman, el cual fue a mirar quien había en la ambulancia. Al abrir la puerta de la ambulancia Strowman apareció por la espalda y empezó a atacar a Roman. Strowman encerró a Roman en la ambulancia y se marchó victorioso.

Elias Samson, Sheamus & Cesaro vs. The Hardy Boys & Finn Balor

Matt y Sheamus empezaron el combate. Sheamus empezó golpeando, pero el dominio fue para el equipo face tras un par de relevos. Tras los anuncios, el equipo face mantuvo el dominio gracias a los ataques de Bálor sobre Cesaro. Cesaro le dio el relevo a Sheamus que consiguió cambiar el rumbo al combate. Samson tomó el relevo, pero rápidamente se lo dio a Sheamus. Bálor consiguió dar el relevo a Jeff que dominó sobre Sheamus y preparaba la Swanton Bomb, sin embargo Cesaro impidió el salto de Jeff. Tras los anuncios Samson dominaba sobre Jeff Hardy y le dio el relevo a Sheamus. Jeff sorprendió a Sheamus y le dio el relevo a Matt que hizo el hot tag. Cesaro y Sheamus evitaron la victoria del equipo face y le aplicaron una especie de White Noise. Bálor rompió la cuenta de Cesaro y entró para dominar el combate. Tras realizar su secuencia de movimientos Bálor le aplicó el Coup de Grace a Cesaro para llevarse la victoria.

Victoria: The Hardy Boys & Finn Balor por cuenta de tres.

Goldust apareció para realizar una promo sobre su combate contra R-Truth.

Goldust vs R-Truth

Goldust atacó antes de que sonase la campana y empezó a atacar a R-Truth utilizando el poste del ring. El árbitro tuvo que para a Goldust y el combate no llegó a empezar.

Paul Heyman apareció en los vestuarios para ser entrevistados. Heyman dijo que Lesnar iba a invitar a Samoa Joe a una pelea. Joe apareció para amenazar a Lesnar por medio de su manager.

The Miz apareció con Maryse para realizar su programa Miz Tv. Esta vez los invitados fueron la familia Ball. LaVar y LiAngelo Ball fueron los primeros en entrar. LaVar fue recibido entre abucheos, sin embargo esto cambio cuando Lonzo Ball entró al ring. Miz felicitó a Lonzo por ser parte de los Lakers. Miz habló sobre una asociación, sin embargo esto no sentó bien a LaVar. LaVar y Miz empezaron a discutir hasta que Dean Ambrose interrumpió para evitar que fuese a más.

The Miz, Curtis Axel & Bo Dallas vs. Dean Ambrose, Rhyno & Heath Slater

Ambrose empezó la pelea dominando y le dio el relevo a Slater que tras castigar a Axel le dio el relevo a Rhyno. Axel le dio el relevo a Miz que le dio la vuelta al combate. Rhyno se rehízo y empezó a dominar por unos segundos a Miz. El equipo heel mantuvo el dominio del combate con varios relevos rápidos. Rhyno le dio el relevo a Ambrose que realizó el hot tag. Tras los anuncios, Axel dominaba sobre Slater. Miz entró al ring y empezó a pegar las patadas de Daniel Bryan, pero falló la última y permitió que Slater tomase algo de aire. A pesar de esto Bo Dallas consiguió mantener el dominio para el equipo heel. Slater sorprendió y le dio el relevo a Rhyno que limpió el ring. Axel atacó por la espalda a Rhyno y Bo Dallas pudo aplicarle un Roll Up que llegó a tres.

Victoria: The Miz, Curtis Axel & Bo Dallas por cuenta de tres.

Se mostró un vídeo resumen de lo que ha sucedido en el último mes con Enzo Amore y Big Cass. Tras el vídeo Enzo hizo su entrada al ring. Enzo pidió a Cass que entrase para hablar cara a cara. Big Cass apareció para hablar con el que fue su compañero. Enzo le dio la razón acerca de muchas cosas de las que dijo la semana pasada Big Cass, además afirmó que Big Cass es su hermano en la vida. Enzo afirmó que no dejara de ser su compañero hasta que no sean campeones por parejas. Css tomó el micro para afirmar que son hermanos y se disculpó por lo que hizo y dijo. Cass le tendió la mano a Enzo y se fundieron en un abrazo. Cuando ambos se marcaban felices Cass atacó a Enzo lanzándolo por la rampa. Big Cass se encaró con Cody Graves, sin embargo no llegó a mayores.

Seth Rollins vs. Curt Hawkins

Hawkins empezó dominando con varios golpes consecutivos. Hawkins dominó el combate con varios Suplex, sin embargo Rollins consiguió aplicar una gran patada para darle la vuelta al combate. Rollins tras una serie de movimientos aplicó su nuevo finisher para conseguir la victoria.

Victoria: Seth Rollins por cuenta de tres.

Tras el combate Bray Wyatt apareció en la pantalla. Bray habló sobre su rivalidad con Rollins y cómo va a acabar con él en The Greats Balls of Fire.

Se mostró como Brock Lesnar llegaba al pabellón.

Paul Heyman realizó una promo sobre el combate entre Lesnar y Brock Lesnar. En medio de la promo, Lesnar hizo su entrada al ring. Mientras hacía su entrada, Joe apareció por detrás para aplicar el Coquina Clutch, aunque Brock trató de librarse del candado no pudo hasta que The Revival aparecieron para separarlos.

Neville vs. Lince Dorado

Tozawa se encontraba en el ringside. Neville empezó dominando lanzando a Lince contra el esquinero en varias ocasiones. Lince consiguió hacer un comeback con varios ataques aéreos, sin embargo esto duró poco. Neville aplicó el Rings of Saturn para llevarse la victoria.

Victoria: Neville por sumisión.

Tras el combate Tozawa subió al ring, pero Titus interrumpió antes de que la cosa llevase a más para anunciar que ambos se enfrentaran en The Greats Balls of Fire.

Heyman fue entrevistado en los vestuarios. El manager dijo que Joe era un cobarde al atacar por la espalda, además afirmó que no iba a ser una pelea fácil.

Nia Jax y Alexa se encontraron en los vestuarios. Alexa le dijo a Nia que son iguales y le deseo suerte para el combate.

Gauntlet Match: Nia Jax vs Bayley vs Emma vs Dana Brooke vs Mickie James vs Sasha Banks

Nia Jax y Bayley fueron las primeras en entrar a la pelea. Bayley golpeó primero, pero el dominio fue para Nia Jax. Bayley consiguió hacer un breve comeback con un codazo desde la tercera cuerda. Nia consiguió rehacerse evitando un nuevo salto de Bayley y le aplicó una Samoan Drop para eliminar a Bayley.

Mickie James fue la siguiente en entrar. Nia dominó el encuentro desde el principio con un Bearhug. Mickie trató de romper la llave, a pesar de que Mickie consiguió dar un par de golpes consecutivos Nia consiguió eliminarla.

Dana Brooke fue la siguiente en entrar. Nia atacó con un Leg Drop y se hizo con la victoria fácilmente.

Emma fue la quinta en entrar. Emma empezó atacando a Nia y empezó dominando, pero fallo un Crossbody y Nia le aplicó una Samoan Drop para eliminarla.

La última en entrar al ring fue Sasha Banks. Sasha empezó a golpear a Nia y empezó dominando atacando a Nia con un Double Knees. Tras los anuncios, Nia dominaba sobre Sasha. Nia le aplicó un gran Clothesline y buscó la cuenta, pero solo llegó a dos. Nia mantuvo su dominio con un Suplex. Aunque Sasha conseguía dar varios golpes seguidos, Nia mantuvo su dominio con un gran cabezazo. Nia le aplicó un Bearhug, pero Sasha consiguió dar la vuelta a la llave, sin embargo Nia le aplicó un Suplex. Sasha evitó el Leg Drop y le aplicó un rodillazo para tumbar a Nia. Nia le aplicó una Samoan Drop, pero cuando preparaba la segunda Sasha le aplicó una variante del Bank Statement, finalmente Nia se rindió.

Victoria: Sasha Banks por sumisión de Nia Jax. Con esta victoria Sasha Banks se convierte en retadora número uno.

Kurt Angle apareció para dar la enhorabuena a Sasha. Alexa Bliss apareció para encararse a con Sasha, pero esta le responde con una doble patada voladora para robarle el título y posar con él en el centro del ring.