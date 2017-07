Previa SmackDown Live: 27 de Junio

Foto: WWE.com

USA Network volverá a retransmitir en directo esta madrugada un nuevo show de la marca azul de WWE, SmackDown Live desde el Valley View Casino Center de San Diego en California, que tendrá como plato fuerte el combate entre la actual campeona femenina de la marca Naomi y la aspirante al campeonato Lana y la repetición del MITB Femenino tras la interrupción de Ellworth, lo podrán seguir en directo a través de nuestro Twitter: @WrestlingVAVEL.

MITB Femenino: Carmella vs. Charlotte vs. Becky Lynch vs. Natalya vs. Tamina:

Después de la dudosa victoria de Carmella en el MITB Femenino después de que James Ellsworth descolgara el maletín y se lo diera a Carmella, Daniel Bryan, Manager general de la marca azul ha decidido volver a repetir el combate y esta vez James Ellsworth no podrá estar presente en el ringside ni intervenir en el combate.

Lana vs. Naomi; campeonato femenino de SmackDown Live:

Lana volverá a tener esta madrugada un nuevo combate por el título, la ex manager de Rusev ya fue derrotada en el evento Money In The Bank y no dio el nivel que la oportunidad requería, por lo que la pregunta es si hoy veremos a una Lana con más posibilidades para alzarse con el campeonato.

Baron Corbin vs. Samy Zayn:

El actual ganador del MITB masculino volverá a verse las caras ante el Canadiense quien ya le ha vencido en sus dos anteriores luchas, por lo que Corbin necesita recuperar la confianza que ganó con el maletín.

Zack Ryder & Mojo Rawley vs. Jey Uso & Jimmy Uso:

The Hype Bros reclamó la oportunidad titular que tenían antes de la lesión de Zack Ryder por lo que hoy se verán las caras con los actuales campeones, The Usos y si vencen a los campeones tendrán una oportunidad titular.