Carmella se hace con el Money in the Bank

Daniel Bryan fue el encargado de abrir el programa. El gerente general de la marca azul habló sobre el combate que tendría lugar al final de la noche. Carmella interrumpió a Daniel y empezó a hablar sobre como SmackDown es la tierra de la injusticia y pasó a explicar las reglas de los combates Money in The Bank. Daniel le dijo que le dejaba al público elegir si el combate tendría lugar o no, y el público eligió que el combate tuviese lugar. Ellsworth trató de defender a Carmella y le dijo a Daniel que era un cobarde que se esconde detrás de una lesión. Daniel le contestó que le va a prohibir su presencia en el estadio.

The Hype Bross vs. The Usos

Zack empezó dominando con varios golpes rápidos. Tras esto le dio el relevo a Mojo, que mantuvo el dominio a pesar de que el equipo heel dio el relevo. Zack entró y recibió una gran patada voladora. Tras los anuncios The Usos aplicaron el Uso Splash para conseguir la victoria.

Victoria: The Usos por cuenta de tres.

Tras el combate New Day aparecieron para hablar con The Usos. New Day retaron a The Usos a un combate en Battleground y The Usos aceptaron el reto. Cuando parecía que se había acabado la rivalidad Kofi tomo el micro para increpar a sus rivales.

Nuevo episodio de Fashion Vice esta vez fue un interrogatio a The Ascension. The Ascension dijeron que ellos no los atacaron, solo querían un puesto en la cartelera de Money in the Bank.

Combate por el Campeonato Femenino de SmackDown Live: Naomi (c) vs. Lana

Lana atacó antes de que sonase la campana y cuando esta sonó le aplicó una gran Powerbomb. Naomi sorprendió a Lana con una patada seguida de un salto desde la tercera cuerda para hacerse con la victoria.

Victoria: Naomi por cuenta de tres. De esta forma Naomi retuvo el título femenino.

Becky Lynch fue entrevistada en los vestuarios sobre el combate de Money in the Bank. Becky admitió que iba a ganar el maletín.

Aiden English estaba cantando en medio del ring cuando Randy Orton lo interrumpió. Orton se quedó en el centro del ring tras aplicar un RKO a English. Orton empezó a hablar sobre su rivalidad con Jinder Mahal. Shane McMahon interrumpió a Orton cuando este decía que iba a ir a los vestuarios a atacar a Jinder. Shane le dijo que no puede amenazar al campeón a lo que Orton le dijo que si le despide ira a todos los pabellones a atacar a Jinder. Shane anunció que tiene su revancha, pero que la estipulación la pondría Jinder Mahal. Jinder salió y anunció que la estipulación será un combate en la prisión Punjabi.

Daniel Bryan se junto con AJ Styles y Kevin Owens para hablar sobre el reto abierto de Owens. Owens y Styles empezaron a discutir y Daniel Bryan tuvo que interrumpirlos. Daniel anunció que la semana que viene habrá una batalla real para anunciar al retador a su título y AJ Styles será parte de ella.

Maria y Mike Kanellis aparecieron en la rampa, pero Smai Zayn interrumpió su discurso con su entrada.

Sami Zayn vs. Baron Corbin

Zayn empezó dominando el combate, pero se equivocó en un salto y permitió que Corbin se hiciese con el control de la lucha. Tras los anuncios, Corbin dominaba sobre Zayn con un Bearhug, a pesar de que Zayn consiguió romper la llave, Corbin mantuvo el control. Zayn consiguió hacer el comeback y tras un Crossbody buscó una cuenta que llegó a dos. Zayn no pudo aplicar un Suplex y Corbin encerró en la esquina a Zayn. Corbin buscaba el SuperSuplex, pero Zayn lo evitó, sin embargo no pudo evitar el Ends of Days y Corbin se hizo con la victoria.

Victoria: Baron Corbin por cuenta de tres.

Nakamura fue entrevistado sobre Corbin y dio a entender que habrá un combate entre ambos.

Money in the Bank femenino: Charlotte Flair vs. Natalya vs. Becky Lynch vs. Carmella vs.Tamina

Al sonar la campana todas empiezan a pelear y Carmella subió una escalera y empezó a subir, pero todas se dieron cuenta y la bajaron. Becky tomó el control de la lucha con dos Suplex. Tamina se rehizo y aplicó una Samoan Drop a Becky. Tras los anuncios, Charlotte se quedó sola en el ring, pero Natalya reapareció y le aplicó un Suplex. Tamina y Carmella pelearon en el ringside con victoria para Tamina. Tamina y Charlotte empezaron a pelear sobre el ring hasta que apareció Becky. Natalya se hizo con el control de la lucha y empezó a subir, pero Charlotte subió por el otro lado y empezaron a pelear en la escalera. Carmella evitó que ambas cogieran el maletín. Tras los anuncios Natalya empezó a subir, pero Charlotte reapareció, al igual que Tamina y Becky. Las cuatro pelearon en la escalera y se cayeron. Carmella reapareció y trató de coger el maletín, pero no lo consiguió. Charlotte atacó con la escalera a Tamina y empezó a subir, pero cuando estaba arriba Carmella evitó que cogiese el maletín. Tamina le aplicó una Superkick a Charlotte y empezó a subir, pero esta vez Natalya y Becky la bajaron. Natalya le aplicó una Powerbomb a Becky y un Sharpshooter a Carmella que también recibió un Natural Selection de Charlotte. Natalya y Charlotte empezaron a pelear entre el público, mientras Ellswroth metió a Carmella en ring y empezñ a subir la escalera. Becky tiro a Ellsworth de la escalera. Becky y Carmella pelearon en la escalera hasta que Carmella utilizó una silla para castigar a Becky y subió para conseguir el maletín.

Victoria: Carmella al descolgar el maletín.