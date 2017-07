Cody Rhodes: "The American Nightmare"

Foto: WWE.com

Cody Rhodes, hijo del legendario miembro del Salón de la Fama de la WWE Dusty Rhodes y hermano de Dustin Rhodes, más conocido como Goldust, nació el 30 de junio de 1985 en Marietta, GA.

Cody Rhodes tuvo su primer combate en la WWE en el año 2007 ante Hardcore Holly, quien más adelante se convertiría en su mentor. Tuvo una rivalidad con Randy Orton después de que este atacase a su padre, Dusty Rhodes. Durante el episodio del 15º aniversario de Monday Night RAW Cody Rhodes y Hardcore Holly derrotaron a Lance Cade y Trevor Murdoch conquistando por primera vez los World Tag Team Championships.

En el evento Night of Champions del año 2008 debían defender los títulos ante Ted DiBiase Jr. y un compañero misterioso. Ese compañero terminó siendo Cody Rhodes, quien traicionó a Hardcore Holly para ser campeón junto al hijo de The Million Dollar Man. Más adelante, ambos formaron un stable junto a Randy Orton llamado The Legacy, donde ayudaron a ganar a The Viper el WWE Championship en Backlash 2009 en una lucha ante Triple H, Batista y Shane McMahon. El fin de The Legacy llegaría en WrestleMania 26 donde Randy Orton derrotó a Cody Rhodes y Ted DiBiase Jr. en una triple amenaza.

Los siguientes años participó activamente en el roster de SmackDown donde ganó hasta en dos ocasiones el Campeonato Intercontinental de la WWE.

En el año 2013 formó equipo con su hermano Goldust. En el evento Battleground derrotaron a Roman Reigns y Seth Rollins convirtiéndose en los nuevos campeones en parejas de la WWE en una lucha que si perdían serían despedidos (junto a su padre) de la compañía. Perdieron los títulos en el kick-off de Royal Rumble ante The New Age Outlaws. Tras una polémica eliminación más adelante en el Royal Rumble Match la pareja se separó.

Foto: WWE.com

Tras unas semanas sin salir en televisión, el 16 de junio de 2014 Cody debutó con un nuevo personaje llamado Stardust. Durante el mes de agosto Goldust y Stardust formaron equipo. En Night Of Champions derrotaron a The Usos volviendo a conseguir por segunda vez los Campeonatos en Parejas de la WWE. Ese mismo año, en Survivor Series, perdieron los títulos ante The Miz y Damien Mizdow.

En WrestleMania 31 y WrestleMania 32 participó en un combate con escaleras por el Campeonato Intercontinental, pero no consiguió la victoria en ninguna ocasión siendo Daniel Bryan y Zack Ryder los ganadores respectivamente. El 21 de mayo de 2016 fue despedido de la WWE tras solicitar su liberación de contrato.

El 22 de septiembre de 2016 debuto en TNA en el evento Bound For Glory con su esposa Brandi Rhodes atacando a Mike Bennett y Maria Kanellis.

Una semana antes de Wrestle Kingdom 11, Kenny Omega reveló un vídeo donde se descubriría el nuevo miembro del Bullet Club. Esa persona resultó ser Cody con su personaje de "The American Nightmare".

El 23 de junio de 2017 derrotó a Christopher Daniels en el evento Best In The World 2017 convirtiéndose por primera vez en campeón mundial de Ring Of Honor.

Movimientos finales:

- Cross Rhodes

- American Nightmare

- Dark Matter

Apodos:

- "Dashing"

- "The American Nightmare"