Okada continúa su reinado

La primera noche del primer evento en solitario de NJPW en Estados Unidos tuvo lugar la pasada madrugada. NJPW ofreció un gran show donde parte de sus estrellas formaron parte y el evento principal tuvo lugar la defensa del título insignia de la compañía en un combate entre Okada y Cody Rhodes.

Bullet Club (Bad Luck Fale, Marty Scurll, Matt Jackson, Nick Jackson y Yujiro Takahashi) vs. Chaos (Beretta, Jay Briscoe, Mark Briscoe, Rocky Romero y Will Ospreay)

La lucha comenzó con Ospreay y Scurll sobre el ring, los cuales forcejearon con repetidas llaves sin que ninguno de los dos consiguiese el dominio. A pesar de que el Bullet Club intentó hacerse con el dominio con ataques por la espalda no lo consiguió y terminaron siendo sacados del ring a excepción de The Youngs Bucks los cuales empezaron a pelear sobre el ring contra Roppongi Vice. Roppongi Vice empezaron dominando pero The Young Bucks les sorprendieron con una Superkick y el Bullet Club ralizó un breve comeback. Osprey sorprendió a los miembros del Bullet Club con un Shooting Star Press, pero aún así el dominio en el ring siguió siendo de la facción de la bala. Tras un par de llaves por parte de todos lo luchadores en el ring, Osprey terminó tumbando a sus rivales para darle el control a Chaos. Fale reapareció y consiguió imponer su fuerza física para volver a darle el control al Bullet Club. Cunado Fale fue atacado por los Brisces, The Young Bucks realizaron el salve, pero después de que Osprey evitase un movimiento conjunto de The Youngs Bucks, Roomero le aplicó una especie de Roll Up a Matt Jackson para conseguir la victoria.

Victoria: Chaos (Beretta, Jay Briscoe, Mark Briscoe, Rocky Romero y Will Ospreay) por cuenta de tres.

Dragon Lee, Jushin Thunder Liger, Titán y Volador Jr. vs. Los Ingobernables de Japon (Bushi, Evil, Hiromu Takahashi y Sanada)

Los Ingobernables de Japón empezaron dominando el encuentro hasta que Liger consiguió hacer el comeback gracias a un Backbeaker y un Shotei. En este momento el equipo de Liger consiguió hacerse con el control de la lucha gracias a los ataques aéreos de Titán y Volador. Sin embargo el dominio duró poco, pues Hiromu sorprendió con un Belly to Belly Suplex, dando de nuevo el dominio a los Ingobernables. Tras despistar al árbitro y atacar con una silla a Titán, Hiromu aplicó el Time Bomb para lleverse la victoria.

Victoria: Los Ingobernables de Japón por cuenta de tres.

Hangman Page vs. Jay Lethal

Antes de que sonase la campana Page empezó a atacar a su rival, sin embargo el control inicial fue para Lethal con un gran Suice Dive. Lethal controló los compases iniciales hasta que falló un salto y permitió a Page darle la vuelta. Page mantuvo el control de la lucha con un Senton y tras un Suplex con puente buscó la cuenta, pero solo llegó a dos. Lathal trató de reaccionar, pero Page lo impidió con una llave de sumisión Octopus Hold. Tras romper la llave Lethal consiguió darle la vuelta al combate y buscó altura para aplicar un Diving Elbow Drop. Page sorprendió a Lethal con un Clothesline, pero el control siguió siendo durante un breve periodo de tiempo para Lethal. Los dos luchadores intercambiaron golpes hasta que Lethal aplicó el el Lethal Injection para llevarse la victoria.

Victoria: Jay Lethal por cuenta de tres.

Juice Robinson vs. Zack Sabre Jr

Zack empezó buscando llaves rápidas, pero Robinson se refugió en las cuerdas, tras esto Robinson empezó controlando la pelea con varios golpes seguidos. Sabre consiguió evitar un ataque y aplicó un Armlock al brazo izquierdo de Robinson. Sabre controló el combate con ataques al brazo zurdo de Robinson hasta que este consiguió conectar una especie de Gutbuster. Robinson empezó a dominar el combate a pesar de los intentos de Sabre de atacar el brazo zurdo de Robinson. Tras una gran secuencia de movimiento Sabre consiguió el dominio del combate y tras varios intentos consiguió aplicar una especie de Triangle Choke que Robinson rompió con una Powerbomb. Ambos luchadores intercambiaron golpes hasta que Sabre consiguió aplicar un Octopus Hold y Robinson se rindió.

Victoria: Zack Sabre Jr. por sumisión.

David Finlay, Hiroshi Tanahashi, Jay White y Kushida vs. Billy Gunn, Sho Tanaka, Yohei Komatsu y Yoshitatsu

Kushida y Komatsu fueron los encargados de dar comienzo a la pelea. Kushida se hizo con el control del combate con movimientos rápidos y le dio el relevo a Finlay el cual mantuvo el dominio del combate. Kushida volvió a entrar, sin embargo esta vez fue dominado por Sho. El equipo de Sho empezó a dominar a Kushida el cual no llegaba a dar el relvo a ninguno de sus compañeros hasta que le aplicó un Springbow Back Elbow a Gunn, en eses momento le dio el relevo a Tanahashi. EL campeón intercontinental limpió el ring. Gunn se rehizo y consiguió tumbar a Tanahashi. Gunn y Tanahashi dieron el relevo Tutsu y White respectivamente. White dominó sobre su rival a pesar de las internadas de varios luchadores al ring. Tras un momento de caos donde todos entraron al ring, White se quedó solo con Tatsu tras un Shell Shock le aplicó una cuenta de tres.

Victoria: David Finlay, Hiroshi Tanahashi, Jay White y Kushida por cuenta de tres.

Guerrillas of Destiny (Tama Tonga y Tanga Roa) (c) vs. War Machine (Hanson y Raymond Rowe) por el IWGP Tag Team Championship

Antes del combate War Machine tomó el micro para pedir que el combate fuese sin descalificación. Tama Tonga tomó el micro para contestar, pero en lugar de esto lo utilizó para atacarlo, dando así comienzo a la pelea. A pesar de los ataque de War Machine, Guerrillas of Destiny empezaron dominando . Guerrillas of Destiny utilizaron un cubo de basura como arma para atacar a sus rivales y tras esto realizaron un par de llaves conjuntas que acabaron siempre en cuentas de dos. Hanson regreso al ring y realizó el comeback para que War Machine consiguiesen el control. A pesar de que Guerrillas of Destiny consiguieron dar un par de golpes todos los luchadores acabaron tendidos en el ring. Tras un intercambio de golpes Guerrillas of Destiny le aplicaron un Diving Headbutt y un Splash a Rowe, pero la cuenta posterior se quedó en dos. Rowe consiguió rehacerse y con la ayuda de Hanson tomaron el control de la pelea. Chase Owens apareció corriendo por la rampa de entrada y atacó a War Machine con una silla dándole el control de la lucha a Guerrilla of Destiny. Owens empezó a meter sillas en el ring, las cuales fueron usadas para aplicar una Powerbomb a Rowe. Aunque Rowe trataba de resistirse no podía hacer nada contra sus rivales hasta que Henson reapareció. War Machine realizaron el comeback y le aplicaron el Fallout sobre una mesa que antes había introducido Owens.

Victoria: War Machine por cuenta de tres. War Machine se convierten en los nuevos portadores del IWGP Tag Team Championship.

Tetsuya Naito vs. Tomohiro Ishii

Naito empezó a atacando a su rival antes de que este entrase en el ring. Cuando Ishii entró al ring Naito se salió. Ya con los dos sobre el ring Ishii empezó dominando a pesar de los ataques de Naito. Naito trató de derribar en varias ocasiones a Ishii, pero no lo consiguió hasta que aplicó Neckbreaker. Tras esta llave, Naito empezó a dominar el combate con golpes rápidos a los que Ishii no podía enfrentar. Tras un intercambio de golpes donde Naito parecía que había salido reforzado, Ishii aplicó un Suplex para hacerse con el dominio del combate. Ishii buscaba una Powerbomb, pero Naito la invirtió y aplicó una doble patada voladora. Naito aplicó un nievo Neckbreaker seguido de un Suplex para buscar la cuenta, pero solo llegó a dos. Naito mantuvo el dominio con un Super Frankensteiner y siguió castigando a Ishii hasta que este enfurece. Ishii aplicó una Powerbomb seguido de una cuenta de dos para hacerse con el control del combate. Tras un gran secuencia de movimientos Naito consiguió aplicar un Tornado DDT seguido de un Missile Dropkick y un Gloria, pero la cuenta que siguió a esta secuencia de movimientos solo fue de dos. Ishii se rehizo con un Clothesline y tomó el control de la pelea, tras un Brainbuster Ishii consiguió la cuenta de tres.

Victoria: Tomohiro Ishii por cuenta de tres.

Kenny Omega vs. Michael Elgin

Elgin encerró a Omega en la esquina, pero fue el líder del Bullet Club el que controló los compases iniciales de la pelea. Elgin reacciono al control inicial y con varios movimientos cambio las tornas al combate. Omega sorprendió a Elgin con una Hurricanrana, sin embargo el control siguió siendo de Elgin. Omega consiguió aplicar un Facebuster sobre la rampa de entrada para conseguir el dominio de la pelea. Omega falló el Moonsault que suele aplicar tras el Rolling Senton y le permitió a Elgin hacerse con el control de la lucha con varios Suplex consecutivos. A pesar de que Omega consiguió evitar un Suplex de Elgin, este mantuvo el dominio de la pelea, hasta que Omega le sorprendió con el Dragon Suplex, al que siguió un Diving Senton. Omega mantuvo el control de la lucha con un gran rodillazo, pero cuando buscaba otro, Elgin le sorprendió con un Clothesline. Tras intercambiar golpes en el filo del ring, Elgin aplicó un German Suplex al que siguió un Crucifix Powerbomb desde la tercera cuerda, sin embargo Omega siguió resistiendo las cuentas de Elgin. Omega sorprendió a su rival con tres rodillazos seguidos, a los que le siguieron un Reverse Frankensteiner y una cuenta de dos. Omega volvió a aplicar varios rodillazos y finalmente aplicó el One Winged Angel para llevarse la victoria.

Victoria: Kenny Omega por cuenta de tres.

Kazuchika Okada (c) vs. Cody por el IWGP Heavyweight Championship

El combate tuvo un comienzo igualado hasta que Okada consiguió aplicar una Sliding Dropkick, en ese momento el japonés consiguió el control de la pelea. Tras pelear en el ringside, al volver al cuadrilátero Cody consiguió darle la vuelta al combate atacando las piernas de Okada. Cody recibió el abucheo del público tras escupir al árbitro, sin embargo mantuvo el control. Okada reaccionó con varios golpes consecutivos y buscó la cuenta pero solo llegó a dos. Cody evitó un salto de Okada, sin embargo no pudo evitar una Dropkick de Okada. La pelea pasó al ringside donde Okada le aplicó un DDT a Cody. Al regresar al ring, Cody evitó un salto de Okada y se hizo con el control de la lucha, pero falló un golpe y permitió a Okada aplicar el Diving Elbow Drop. Okada buscaba el Reinmaker Cody sorprendió a su rival con un American Nightmare, sin embargo Okada consiguió llegar a las cuerdas, obligando a Cody a que rompiese la llave. Cody trató de reírse de Okada con algunos golpes, pero este le respondió con varias patadas seguidas, haciéndose así con el control de la lucha. Okada aplicó un Tombstone y buscó el Reinmaker, pero Cody lo evitó con un escupitajo. Okada finalmente aplicó su movimiento. Kenny Omega apareció con una toalla seguido por The Youngs Bucks. A pesar de que Okada se distrajo un poco, trató de aplicar un nuevo Reinmanker, pero Cody lo evitó y tras una secuencia de movimientos Okada le aplicó una Dropkick y volvió a buscar el Reinmaker, sin embargo fue Cody el que lo acabó aplicando. Cody se dio cuenta de la presencia de Omega y empezó a pelear con él lanzándole la toalla. Cody buscó el CrossRhodes, pero Okada lo invirtió y aplicó un Inverted DDT. Tras un intercambio de golpes por parte de los dos luchadores, Cody salió fortalecido y buscó el One Winged Angel de Omega, pero Okada lo invirtió y aplicó un German Suplex. Tras forcejear Okada aplicó un Jumping Tombstone Piledriver seguido de un Rainmaker para llevarse la victoria.

Victoria: Kazuchika Okada por cuenta de tres. Okada retuvo de esta manera el IWGP Heavyweight Championship.

Tras el combate Omega le dijo a Okada que dentro de poco se volverán a ver las caras y se marcho. Por su parte el japonés tomó el micro para agradecer al público su presencia y cerrar así la primera noche del evento.