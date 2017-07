Kenny Omega es el primer portador del IWGP United States Heavyweight Championship

Foto: njpw.co.jp

Tras la primera noche de evento donde Okada retuvo el título más importante ante Cody Rhodes y donde tuvo lugar la primera fase del torneo por el IWGP United States Heavyweight Championship, anoche tuvo lugar la segunda jornada del G1 Special in USA. En este evento la promoción japonesa ofreció al público un total de nueve combates, donde destacaron las peleas del torneo por el título de EEUU de New Japan Pro Wrestling.

Jushin Thunder Liger, Kushida y Dave Finlay vs Yoshitatsu y The Tempura Boyz

Tras una guerra de aplausos el combate tuvo su inicio. El control inicial del combate fue para el equipo de Liger el cual domino sobre uno de los miembros de The Tempura Boyz. Tras una llave de sumisión The Tempura Boyz entraron al ring de forma ilegal para atacar al otro equipo, sin embargo Liger consiguió deshacerse de ellos y dar el relevo a Kushida que hizo el hot tag. The Tempura Boyz consiguieron frenar el entusiasmo de Kushida, sin embargo este consiguió mantener el dominio, a pesar de esto le dio el relevo a Finley el cual no pudo frenar a Yoshitatsu. Finley consiguió aplicar una llave de sumisión al igual que sus compañeros de equipo sobre el resto de sus rivales y así se hicieron con la victoria.

Victoria: Jushin Thunder Liger, Kushida y Dave Finlay por sumisión.

Kenny Omega vs Jay Lethal

Omega fue el encargado de dar el primer golpe del combate y tomó el control de la lucha. Lethal evitó un Crossbody y el One Winged Angel de Omega para sorprenderle con una Superkick y hacerse con el control de la lucha. Letahl de la nada conectó el Lethal Injection y empezó a dominar con varios movimientos rápidos. Lethal le aplicó la Figure Four a Omega, pero este consiguió llegar a las cuerdas. Lethal centró sus ataques la pierna derecha de Omega, que consiguió invertir el Lethal Injection para tomar el control de nuevo. A pesar de una breve reacción de Lethal, Omega mantuvo el dominio de la lucha centrando sus ataque en la zona lumbar de Lethal. Tras aplicar varios rodillazos y de varias llaves, Omega conectó el One Winged Angel para llevarse la victoria.

Victoria: Kenny Omega por cuenta de tres.

Tomohiro Ishii vs Zack Sabre Jr

Sabre dio los primeros golpes, pero Ishii ni se inmutó, por el contrario cunado Ishii golpeó a Sabre este cayó al suelo. Ishii encerró a Sabre en la esquina con varios golpes, pero este pudo escapar con una llave rápida de sumisión, centrando su ataque en el brazo izquierdo de Ishii. Tras romper la llave de Sabre y recibir varias patadas, Ishii consiguió reaccionar y hacerse con el control de la lucha. Cuando Ishii buscaba un SuperSuplex, Sabre le sorprendió con una llave de sumisión, sin embargo consiguió conectar el SuperSuplex. Tras recuperase del golpe Sabre consiguió el control de la lucha con una llave de sumisión al brazo izquierda de Ishii, sin embargo este rompió la llave con un Suplex. A pesar de los ataque de Ishii, Sabre consiguió conectar una especie de Armbar, pero Ishii consiguió llegar a las cuerdas. A pesar de que Sabre centró su ataque en el brazo dolorido de Ishii, este se levantó y consiguió aplicar el Brain Buster para llevarse la victoria.

Victoria: Tomohiro Ishii por cuenta de tres.

Juice Robinson, Volador Jr., Dragon Lee, Titán y Jay White vs Los Ingobernables de Japón

Volador empezó dominando el encuentro hasta el momento en el que estalló el caos y todos los luchadores empezaron a entrar y salir del cuadrilátero sin control. Robinson consiguió poner algo de orden, sin embargo sufrió el ataque conjunto de Naito y de Hiromu que le dieron el control a los Ingobernables de Japón. Robinson consiguió hacer el comeback y White le aplicó el Flat Liner a Bushi para conseguir la victoria.

Victoria: Juice Robinson, Volador Jr., Dragon Lee, Titán y Jay White por cuenta de tres.

Bullet Club (Hangman Page) & Guerrillas of Destiny vs Michael Elgin y War Machine

Page y Elgin fueron los encargados de abrir el combate. A pesar de que Page dio el primer golpe, el dominio inicial fue para Elgin. Para acabar con este dominio Page dio el relevo al igual que Elgin, sin embargo el dominio siguió sinedo para el equipo de Elgin gracias a los movimientos combinados de War Machine. Guerrillas of Destiny consiguieron hacer comeback y dominar sobre Hanson. Tras varios relevos rápidos en el equipo de Guerrillas of Destiny, Hanson consiguió dar el relevo a Elgin, que dominó sobre Page. A pesar de la ayuda de los miembros de Guerrillas of Destiny, Page no pudo cambiar el dominio del combate y sufrió el ataque conjunto de War Machine. Guerrillas of Destiny tuvieron que hacer el salve sobre Page, pero al tratar de aplicar un SuperSuplex conjunto sobre Hanson, fueron parados por Elgin, del cual se deshicieron con varias llaves conjuntas. Rowe atacó a los miembros de Guerrillas of Destiny, pero Page reapareció y consiguió aplicar el Rite of Passage para conseguir la victoria.

Victoria: Bullet Club (Hangman Page) & Guerrillas of Destiny por cuenta de tres.

The Young Bucks (Matt Jackson and Nick Jackson) (c) vs. Roppongi Vice (Beretta and Rocky Romero) por el IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship

El combate tuvo un comienzo rápido sin que ninguno de los dos equipos consiguió dominar, pues quedaron igualados hasta en el momento de dar las patadas. Tras un intercambio de golpes Roppongi Vince consiguieron algo de ventaja, pero The Youngs Bucks les sorprendieron con las Superkicks y tras esto con un Moonsoult desde la tercera cuerda. A pesar de fallar una llave, The Youngs Bucks mantuvieron el dominio gracias al trabajo en equipo y a atacar Beretta el cual estaba en la esquina. The Youngs Bucks centraron su ataque en Romero con movimientos conjuntos. Romero consiguió invertir el Indy Taker y consiguió derribarlos a pesar de recibir una Superkick doble. Beretta regresó a la pelea para dominar sobre los hermanos Jackson, sin embargo se equivocó y recibió varias llaves consecutivas. Romero trató de hacer el salve, pero The Yungs Buck se deshicieron de él con una Superkick doble. The Youngs Bucks le aplicaron a Beretta el More Bang for Your Bucs, sin embargo la cuenta solo llegó a dos. Romero consiguió romper una llave de sumisión de los hermanos Jackson y gracias a Beretta consiguió darle la vuelta al combate durante algunos minutos. Beretta le aplicó a Piledriver a Nick en el filo del ring seguido de otro más dentro del ring, pero la cuenta solo llegó a dos. Nick consiguió rehacerse, pero Romero acabó con su reacción. Tras dar los relevos Mat y Romero quedaron en el centro del ring intercambiando golpes, saliendo Romero reforzado, sin embargo The Youngs Bucks consiguieron aplicar el Indy Taker en el ringside. The Youngs Bucks se deshicieron de Beretta y tras aplicar un Indy Taker a Romero le aplicaron un Scorpion Lock a los dos integrantes de Roppongi Vice y estos se rindieron.

Victoria: The Youngs Bucks por sumisión. Con esta victoria The Youngs Bucks retuvieron los cinturones.

Tras el combate Ricochet salió para atacar y retar a los campeones junto a Ryusuke Taguchi. Tras esto Romero tomó el micro para decirle a Beretta que le parece bien que suba de división por individual.

Bullet Club (Cody, Marty Scurll, Yujiro Takahashi y Bad Luck Fale) vs Kazuchika Okada, The Briscoes y Will Ospreay

El combate empezó con combates uno contra uno con relevos rápidos, sin embargo Cody evitó enfrentarse a Okada. A pesar de que Takahashi consiguió dominar sobre Ospreay, este consiguió hacer el comeback ante Scrull cuando este preparaba el Chicken Wing.Okada puso algo de control en el combate, pero Scrull evitó el Rainmaker con su paraguas y permitió que Cody le aplicase una gran patada reforzada con un salto desde la segunda cuerda. Osprey entró por el equipo de Okada y dominó durante un tiempo , sin embargo Cody le sorprendió con el Cross Rhodes para dar la victoria a su equipo.

Vicotira: Bullet Club (Cody, Marty Scurll, Yujiro Takahashi y Bad Luck Fale) por cuenta de tres.

Hiroshi Tanahashi (c) vs. Billy Gunn por el IWGP Intercontinental Championship

Gunn dio el primer golpe, pero Tanahashi consiguió frenar la fuerza de Gunn con varios candados a la altura de cuello. Gunn consiguió romper los candados de Tanahashi con un Suplex y empezó a dominar sobre el japonés, centrando su ataque en el brazo derecho. Tras un Suplex, Gunn buscó la primera cuenta pero esta solo llegó a uno, sin embargo Gunn mantuvo el domino de la pelea. A pesar de que Tanahashi trató de golpear a Gunn en varias ocasiones, no logró derribarlo hasta que le bajo los pantalones, lo que distrajo a Gunn y permitió a Tanahashi hacer el comeback. Gunn respondió con la misma moneda a Tanahashi le bajo los pantalones, tras esto le aplicó un Cobra Clutch. Tanahashi buscó altura, pero falló el salto y permitió a Gunn tomar algo de aire y tomó el control de la pelea. Gunn trató de reírse de Tanahashi que aprovechó este momento para rehacerse y aplicar un Sling Blade seguido por un High Fly Flow y hacerse con la victoria.

Victoria: Hiroshi Tanahashi por cuenta de tres. Con esta victoria Tanahashi retuvo el título intercontinental.

Kenny Omega vs Tomohiro Ishii

Ishii aplicó la primera llave del combate con un candado de cuello, pero Omega consiguió romperla rápidamente. Tras un intercambio de golpes ninguno de los dos luchadores consiguió el control de la lucha. Finalmente Omega con una patada consiguió tumbar a Ishii, sin embargo este no se inmutó a pesar de los golpes de Omenga. Ishii sorprendió al líder del Bullet Club con un Suplex y pasó a dominar el combate. Tras un momento donde la pelea pasó al público y donde Ishii dominó, Omega realizó un comeback con un Suplex en el ringside. Cuando ambos volvieron al ring, Ishii dominó sobre Omega encerrándolo en una esquina del ring. Tras un intercambio de golpes donde Ishii salió ganando, Omega consiguió rehacerse durante un corto periodo de tiempo, pero Ishii cortó la reacción de Omega con un par de llaves. Omega sorprendió a Ishii con un DDT y gracias a un par lleves se hizo con el control de la pelea. Omega consiguió combinar algunos de sus golpes característicos como el Moonsault, pero la cuenta que le prosiguió solo quedo en dos. Omega aprovechó estos momentos de dominio para castigar más y más a Ishii sin darle descanso, sin embargo todo apuntaba a que Omega se había lastimado al aplicar el Tope con Hilo, sin embargo esto no fue así y The Youngs Bucks prepararon una mesa en el ringside. Ya con Ishii y Omega sobre el ring, el líder del Bullet Club mantuvo su dominio encerrando a su rival en una esquina. Ishii trató de reaccionar pero Omega no le dejo. Ambos luchadores pasaron a pelear en el filo del para tratar de conseguir tirar su rival sobre la mesa, finalmente Omega consiguió aplicar el Dragon Suplex a Ishii sobre la mesa. AL regresar al ring, Omega le aplicó varios rodillazos a Ishii y buscó la cuenta pero esta solo llegó a dos. Ishii consiguió invertir el One Winged Angel con un DDT y pasó a controlar el combate aplicando un SuperSuplex. Los dos luchadores intercambiaron golpes, saliendo ganador Ishii en un principio gracias a un Clothesline, pero Omega le sorprendió con un Suplex. Ishii volvió a conseguir combinar varias llaves seguidas y le aplicó el One Winged Angel a Omega, pero este resistió el golpe. Omega aplicó de la nada un rodillazo a Ishii y tras un intercambio de golpes, donde Omega le aplicó varios de sus movimientos característicos le aplicó el One Winged Angel para conseguir la victoria.

Victoria: Kenny Omega por cuenta de tres. Omega se convirtió de esta manera en el primer portador del IWGP United States Heavyweight Championship.

Tras el combate se pasó a la ceremonia de entrega del título a Omega, el cual fue arropado por todos los compañeros del Bullet Club, hasta que Cody le arrebató el campeonato. Finalmente Cody le dio un abrazo a Omega y le puso el cinturón a su líder. Con la celebración del Bullet Club se puso fin al evento, el cual se anunció que regresará el año que viene.