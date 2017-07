Roman Reigns y Strowman anticipan The Great Balls of Fire

Google Plus

Foto: WWE.com

El programa empezó con un vídeo recopilación de la situación entre Big Cass y Enzo Amore. Una vez en el pabellón, Enzo Amore hizo su entrada y tras su típica promo entró al ring y empezó a hablar sobre los ataques de Cass. Después de hablar del pasado y del presente, Enzo acabó su discurso diciendo que Cass es solo una frase que él escribió.

Big Cass fue entrevistado en los vestuarios sobre la promo que había hecho Enzo. Cass aseguro que iba a derribarlo el domingo, pero Enzo apareció por atrás para atacar al que fuese su compañero.

Bayley & Sasha Banks vs. Nia Jax & Alexa Bliss

Bayley y Nia fueron las encargadas de abrir la pelea. Nia empezó dominando, pero Bayley consiguió conectar varias patadas y le dio el relevo a Sasha que dominó sobre Nia. Tras los anuncios, Sasha dominó sobre Alexa con ataques rápidos. Alexa consiguió dar el relevo a Nia que dominó fácilmente sobre Sasha. El equipo heel dominó sobre Sasha con relevos rápidos hasta que Nia quedó en el ring aplicando un Bearhug a Sasha. Alexa tomó el relevo y a pesar de algunos ataques de Sasha mantuvo el dominio. Sasha evitó un rodillazo de Alexa y tras derribar a Nia de la esquina consiguió aplicarle el Bank Statement a Alexa.

Victoria: Bayley y Sasha Banks por sumisión.

Braun Strowman apareció en la oficina de Angle pidiendo competencia.

Cedric Alexander apareció en el ring para hacer una promo sobre Noam Dar y Alicia Fox. Alexander exigió que Dar apareciese para un combate.

Cedric Alexander vs. Noam Dar

Alexander empezó dominando con varios golpes rápidos, pero Dar utilizó a Alicia como escudo para darle la vuelta al combate. A pesar de que Cedric se distrajo con Alicia, pudo conectar el Lumbar Check para llevarse la victoria.

Victoria: Cedric Alexander por cuenta de tres.

Miz entró al ring para una nueva edición de Miz Tv. Tras meterse con la familia Ball empezó a hablar sobre Dean Ambrose, diciendo de este que no puede mantener el éxito. Ambrose apareció por el escenario para responder a Miz. Ambrose le dijo a Miz que tiene razón y le pidió una revancha por el título intercontinental, pero cuando se dirigía al ring Heath Slater interrumpió a Ambrose. Slater apareció para exigir una combate por el título intercontinental. Miz interrumpió una conversación entre Ambrose y Slater para decir que ninguno iba a tener la pelea, sin embargo apareció Angle para poner orden. Angle le anunció que Ambrose tendrá su oportunidad en The Great Balls of Fire, pero que Slater la tendrá ahora mismo.

Campeonato Intercontinental: The Miz (c) vs. Heath Slater

Ambrose se incorporó a la mesa de comentaristas para el combate. Slater comenzó dominando los compases iniciales del combate, pero Miz con una patada frenó el impulsó inicial de Slater. Slater consiguió volver a tomar el control de la lucha con varios golpes consecutivos. Tras los anuncios, Miz le aplicó un Neckbreaker para tomar el control de la lucha. Miz aplicó las patadas de Daniel Bryan, pero falló la última y permitió a Slater tomar algo de aire y hacer el comeback. Miz consiguió evitar un golpe de Slater, pero no pudo evitar el Powerslam desde la tercera cuerda. El caos se desató en el ringside y Slater se distrajo con esto dejando a Miz de lado que le aplicó un Skull Crushing para conseguir la victoria.

Victoria: The Miz por cuenta de tres. Miz retuvó de esta forma el título.

Tras el combate Ambrose trató de hacer el salve, pero Bo Dallas y Curtix Axel lo evitaron. Miz atacó a Ambrose y le aplicó un Skull Crushing para acabar el segmento.

Titus O'Neil le dijo a Apollo Crews que se enfrentará a Braun Strowman, aunque no se mostró muy confiado al principio acabó el segmento pensando que podía ganar a Strowman.

Goldust apareció en medio del ring para presentar su nueva película sobre su ataque a R-Truth. Tras acabar el vídeo R-Truth apareció detrás de Goldust y empezó a atacarle.

Angle apareció hablando con Cesaro y Sheamus y les anunció que su combate de The Great Balls of Fire será un Iron Man Match de 30 minutos.

Curt Hawkins vs. Seth Rollins

Rollins atacó antes de que sonase la campana a Kawkins y cuando sonó la campana le aplicó su rodillazo para llevarse la victoria.

Victoria: Seth Rollins por cuenta de tres.

Tras el combate, Rollins empezó a hablar sobre Bray Wyatt realizando una promo sin que Bray apareciese.

Michael Cole entrevisto a Samoa Joe y a Brock Lesnar en una pantalla conjunta. Joe no dejó a hablar a Cole y empezó a hablar con Lesnar, el cual se defendió sin necesidad de su mánager. El diálogo entre ambos llegó a tal punto que las voces de ambos se entrecruzaban. Joe abandonó la entrevista para salir a buscar a Lesnar por los vestuarios, pero cuando lo encontró fue frenado por el personal de seguridad.

Mustafa Ali vs. Neville

Neville y Ali intercambiaron llaves rápidas sin que ninguno de los dos pudiese controlar al otro. Ali consiguió conectar varios golpes consecutivos que culminó con un Tornado DDT. Tras esta llave Ali buscó altura, pero Neville evitó el salto empejandolo al ringside. Neville consiguió tomar el control de la lucha con varias patadas consecutivas hasta que finalmente consiguió aplicar el Rings of Saturn para hacer rendir a Ali.

Victoria: Neville por sumisión.

Bray Wyatt realizó una promo desde un desierto hablando de porque es un dios.

Alexa Bliss fue entrevistada en los vestuarios sobre si estaba preocupada, sin embargo la campeona dijo que había dejado a Sasha ganar.

Finn Balor vs. Cesaro

The Hardys Boyz se unieron a la mesa de los comentaristas. Bálor dio el primer golpe del combate y empezó dominando con patadas rápidas. Cesaro evitó un salto de Bálor y le dio la vuelta al combate. Bálor aplicó una doble patada voladora y empezó a golpear el pecho de Cesaro, obligando a Sheamus a distraerlo, dejando así que Cesaro volviese a tomar el control de la pelea. Tras los anuncios, Cesaro le aplicó un Clothesline, seguido de un Suplex a Bálor. A pesar de que Bálor conseguía conectar un par de golpes seguidos, Cesaro mantuvo el control. Bálor realizó el comeback con varias patadas voladoras. Después de que Bálor aplicase un Slingblade, apareció Samson, el cual distrajo a Bálor y Cesaro tomó el control de la lucha. Samson atacó a Bálor aprovechando que Sheamus estaba distrayendo al árbitro. The Hardys Boyz atacaron a Samson, tras un momento de caos donde todos pelearon contra todos, Bálor metió a Cesaro en el ring y le aplicó el Coup the Grace.

Victoria: Finn Bálor por cuenta de tres.

Una ambulancia hizo su entrada en el escenario y Braun Strowman hizo su entrada. Tras hacer una breve promo pidiendo competencía, Titus O'Neil le dijo que su combate sería contra Apollo.

Braun Strowman vs Apollo Crews

Apollo empezó golpeando a Strowman con movimientos rápidos, pero una vez que Strowman aplicó una Big Boot ya no hubo vuelta atrás al combate. Strowman tomó control de la lucha y tras tres Running Powerslams Strowman se hizo con la victoria.

Victoria: Braun Strowman por cuenta de tres.

Titus evitó que Strowman siguiese atacando a Apollo y empezó a atacar a Strowman, pero recibió un Running Powerslam. Tras deshacerse de Titus siguió atacando a Apollo y lo metió en la ambulancia. Strowman se extrañó de que la ambulancia no saliese y trató de buscar al conductor que trató de ser Roman Reigns. Roman y Strowman pelaron hasta que Roman le aplicó una Spear sobre un grupo de mesas a Strowman.