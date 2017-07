AJ Styles va a por Kevin Owens

AJ Styles posa con el cinturón de EEUU | Foto: WWE.com

El regreso de John Cena a SmackDown Live marcó el principio del programa. El 16 veces campeón de la WWE abrió el programa con una promo sobre su regreso y sobre el día de la independencia de EEUU. Cena recalcó que no se había convertido en un luchador de tiempo partido, si no que va a estar a tiempo completo en los dos programas de WWE, Raw y SmackDown. El discurso de Cena fue interrumpido por Rusev, el cual realizó su regreso a televisión. Rusev se quejó de toda la publicidad que tuvo el regreso de Cena y que no tuvo su regreso, tras esto increpó al público metiéndose con EEUU. Cena y Rusev pasaron a discutir sobre cual de los dos países es mejor si EEUU o Bulgaria, mientras que Cena recibía el apoyo del público, Rusev fue abucheado. Cena retó a Rusev a una lucha de banderas en eso misma noche, sin embargo Rusev rechazó la pelea. Después se anunció que ambos se verán las caras en Battleground en un combate de banderas.

Gable y AJ Styles se juntaron con Daniel Bryan en su oficina. Bryan anunció que ambos se enfrentarían en una pelea para entrar en la batalla real que tendría lugar en el main event de la noche.

AJ Styles vs. Chad Gable

Gable empezó dominando con movimientos típicos de la lucha olímpica, pero Styles le sorprendió con una patada voladora. Tras los anuncios los dos luchadores forcejearon en la tercera cuerda y Styles tras una secuencia de movimientos consiguió aplicar un Suplex. Gable evitó el Style Clash y aplicó el Angle Lock. Tras romper la llave, Styles le aplicó el Calff Crusher a Gables que consiguió liberarse y aplicar una especie de Suplex. Tras un intercambio de golpes, Styles le aplicó una Pele Kick seguida del Phenomenal Forearm para conseguir la victoria.

Victoria: AJ Styles por cuenta de tres.

Mojo Rawley y Zack Ryder anunciaron que ambos iban a participar en la batalla real.

Carmella hizo su entrada en el ring junto a Ellsworth. Tras la presentación de Ellsworth, la portadora del maletín de Money in the Bank empezó a hablar sobre acerca de como el público quería que Carmella no ganase el maletín. Naomi hizo su entrada y tomó la palabra para recordarle a la de Staten Island que ella es la campeona de SmackDown. Tras esto Naomi anunció que Daniel Bryan quería hablar con Ellsworth. Bryan hizo su entrada y tomó la palabra para decirle a Ellsworth que va a estar suspendido durante 30 días y que tiene una multa de 10.000 dólares. Además le dijo que si incumple alguna de las normas le quitará el maletín a Carmella.

Combate por el Campeonato Femenino de SmackDown Live: Naomi (c) vs. Lana

Naomi le aplicó una llave de sumisión nada más empezar y Lana se rindió.

Victoria: Naomi por sumisión.

WWE.com

Tras el combate Tamina entró al ring y se llevó a Lana a los vestuarios ante la mirada de Naomi.

Nakamura iba a ser entrevistado, pero fue atacado por la espalda por Baron Corbin, a pesar del ataque el japonés pudo defenderse.

El rapero Wale dio la entrada The Usos y a New Day para la batalla de rap. Big E fue el encargado de abrir la batalla bajo el apoyo del público. Jimmy y Jey respondieron de forma conjunta a Big E, tratando de meterse con el físico de los miembros de New Day, incluso hicieron referencia al escándalo de filtración de vídeos sexuales de Xavier Woods. Kofi respondió a los hermanos y estos le contestaron de forma conjunta dando a entender a New Day que necesitan la ayuda de Wale para conseguir la victoria. Woods tomó el micro para la última ronda centrando su rap en las relaciones familiares. The Usos no aguantaron esto y atacaron a New Day, ante esta situación Wale le dio la victoria de la batalla de rap a New Say.

De nuevo Randy Orton salió para interrumpir a English. Mientras Orton hacía su entrada, English le atacó por la espalda.

Aiden English vs. Randy Orton

El combate empezó durante los anuncios y English consiguió el dominio, pero al volver de la pausa fue Orton el que controló la lucha. Orton castigo a English en el ringside y le atacó con la escalera, provocando su descalifiación.

Victoria: Aiden English por descalificación.

WWE.com

Tras el combate Orton le aplicó un RKO y se marchó a celebrar, sin embargo fue interrumpido por Jinder Mahal. Mahal fue recibido con abucheos mientras realizaba su promo. El de Knoxville interrumpió la promo de Jinder y le aseguró que recuperará el título y lo mandará de nuevo a la India.

Tye Dillinger se juntó con Tyler Breeze, el cual iba disfrazado de Renee Young. Breeze realizó una breve entrevista, mientras Fandango se acercaba por detrás.

La verdadera Renne Young entrevistó en los vestuarios a Maria y Mike Kanellis, sin embargo su entrevista fue interrumpida sin querer por Sami Zayn.

Batalla Real para nombrar al retador número uno al cinturón de los EEUU

Sami Zayn fue el primero en entrar al ring para la pelea, mientras que AJ Styles fue el último en hacerlo. Al sonar la campana el caos se impuso en el ring. Ziggler fue el primer eliminado gracias a un Clothesline de Harper.

Tras los anuncios, Rowan elimino a Breezango y a Sin Cara. Mojo eliminó a Harper, después de que este eliminase a uno de los integrantes de The Ascension. Mojo y Ryder eliminaron a Rowan. Por su parte, Mojo atacó por la espalda a Ryder y lo eliminó, tras esto Zayn le aplicó la Helluva Kick para eliminarlo. Dillenger, Zayn y Styles se quedaron sobre el ring y Dillinger dominó sobre los dos luchadores y trató de eliminarlos a los dos a la vez. Zayn consiguió eliminar a Dillinger de forma sorpresiva y empezó a pelear contra Styles. Zayn le aplicó un Suplex a Styles y busco la Helluva Kick, pero Styles la evitó. Zayn buscó un Suplex desde el filo del ring al ringside, pero Styles le sorprendió con una Pele Kick y acabó eliminándolo.

Victoria: AJ Styles.

Tras el combate Kevin Owens subió al ring para atacar a AJ Styles, pero este se rehizo y le aplicó una batalla voladora obligando a Owens a escapar dejando el título sobre el ring, lo que aprovechó Styles para posar con él.