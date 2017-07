La historia del Ambulance Match

Google Plus

Este domingo en el último PPV en exclusiva de Monday Night RAW antes de SummerSlam, Great Balls Of Fire, tendrá lugar entre Roman Reigns y Braun Strowman un Ambulance Match, el cual consiste en meter a tu rival en la parte trasera de una ambulancia. Durante toda la historia de la WWE se han disputado cuatro combates de este tipo.

Shane McMahon vs Kane (Survivor Series 2003)

El 16 de noviembre de 2003 durante el evento Survivor Series se presenció el primer Ambulance Match en la historia. The Big Red Machine se enfrentaba al hijo del mandamás de la compañía. Kane se llevó la victoria tras 13 minutos de combate tras aplicar un Tombstone Piledriver a Shane O’Mac y meterlo dentro de la ambulancia. Esa misma noche Kane ayudó a Mr. McMahon a derrotar a The Undertaker, lo que significó la muerte del personaje de The American Badass.

Kane vs John Cena (Elimination Chamber 2012)

Tras casi nueve años sin ver este tipo de combate, John Cena y de nuevo Kane protagonizaron el 19 de febrero de 2012 en el evento Elimination Chamber el segundo combate de ambulancias. El 16 veces campeón mundial terminó derrotando a Kane después de hacerle un Attitude Adjustment desde lo alto de la ambulancia al suelo. Después lo metió dentro del vehículo.

John Cena vs Ryback (Payback 2013)

Al año siguiente John Cena volvió a protagonizar una lucha de este tipo, en esta ocasión ante Ryback. Este combate fue parte de un 3 Stages Of Hell Match donde Ryback se apuntó el primer punto en un Lumberjack Match y John Cena empató la contienda en un Tables Match. El punto definitivo se lo llevó John Cena tras romper el techo de la ambulancia con el cuerpo de Ryback con un Attitude Adjustment cayendo dentro del vehículo.

Dean Ambrose vs Bray Wyatt (Monday Night RAW 5/1/15)

La única vez que no se ha disputado este tipo de combate en un PPV fue en la edición del 5 de enero de 2015 de Monday Night RAW. Bray Wyatt aplicó a Dean Ambrose un Sister Abigail sobre la puerta trasera de la ambulancia y otro sobre el cemento para posteriormente meterlo dentro y llevarse la victoria.

¿Quién acabará dentro de la ambulancia este domingo cuando Roman Reigns y Braun Strowman se enfrenten en Great Balls Of Fire?