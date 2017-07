Cartelera WWE Great Balls Of Fire 2017

Google Plus

Foto: WWE.com

Este domingo se emitirá a través de WWE Network la primera edición del PPV exclusivo de RAW Great Balls Of Fire desde el American Airlines Center de Dallas, TX.

Kick-Off: WWE Cruiserweight Championship:

Neville (c) vs Akira Tozawa

Foto: WWE.com

Neville tendrá que defender el reinado más largo del nuevo Campeonato Crucero de la WWE ante el miembro de la Titus Brand Akira Tozawa en un combate que se disputará en el pre-show del evento que será emitido a través de Youtube, Facebook, Twitter, Google +…

Enzo Amore vs Big Cass

Foto: WWE.com

Durante unas semanas Enzo Amore era atacaba en backstage. Al final de un programa de RAW, Corey Graves desveló que el causante de dichos ataques era su compañero de equipo, Big Cass. Este domingo se verán las caras estos viejos amigos que nunca consiguieron ser campeones en parejas.

RAW Tag Team Championships:

Sheamus & Cesaro (c) vs The Hardy Boyz (30-minute Iron Man Match)

Foto: WWE.com

Sheamus & Cesaro ganaron los Campeonatos en Parejas de RAW en Extreme Rules en un Steel Cage Match. Como todos los ex campeones, The Hardy Boyz tenían una cláusula de revancha la cual fue aplicada en una edición semanal de RAW. El combate fue al mejor de tres caídas, pero la definitiva acabó en un doble count out. Kurt Angle decidió que los campeones volviesen a defenderlo pero esta vez en un Iron Man Match de 30 minutos.

Seth Rollins vs Bray Wyatt

Foto: WWE.com

“El Hombre” contra un Dios. Dos antiguos campeones de la WWE se verán caras este domingo donde “El Degollador de Reyes” intentará terminar también con el Dios de la WWE.

WWE Intercontinental Championship:

The Miz (c) vs Dean Ambrose

Foto: WWE.com

The Miz derrotó a Dean Ambrose en Extreme Rules ganando el Campeonato Intercontinental de la WWE. Este domingo en Great Balls Of Fire "El Lunático" aplicará su cláusula de revancha cuando intente arrebatarle el título al "The Awesome One".

RAW Women’s Championship:

Alexa Bliss (c) vs Sasha Banks

Foto: WWE.com

En el evento estelar de Monday Night RAW de hace unas semanas tuvo lugar un Gaunlet Match femenino para determinar la retadora número uno al RAW Women's Championship. Después de que Nia Jax eliminase a Bayley, Mickie James, Dana Brooke y Emma, Sasha Banks derrotó a Jax convirtiéndose en la rival de Alexa Bliss en Great Balls Of Fire.

Ambulance Match:

Roman Reigns vs Braun Strowman

Foto: WWE.com

Braun Strowman derrotó a Roman Reigns en el evento estelar de Payback. Al día siguiente en RAW fue enviado al hospital tras sufrir una lesión que lo apartaría de los cuadriláteros por nueve meses. Milagrosamente hizo su regreso poco más de un mes después apareciendo en una ambulancia. Atacó a Roman Reigns y lo retó a un Ambulance Match para Great Balls Of Fire.

WWE Universal Championship:

Brock Lesnar (c) vs Samoa Joe

Foto: WWE.com

Brock Lesnar derrotó a Goldberg en WrestleMania 33 ganando el Campeonato Universal de la WWE. Por otro lado, Samoa Joe ganó un Extreme Rules Fatal 5-Way Match ante Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Bálor y Bray Wyatt para convertirse en el aspirante número uno al campeonato máximo de la marca roja de la WWE. ¿Quién saldrá este domingo de Great Balls Of Fire como campeón universal de la compañía de Vince McMahon?