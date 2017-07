AJ Styles consigue el título de EEUU

Foto: WWE.com

La sorpresa saltó en la noche de ayer en un Live Show de la WWE cuando AJ Styles se coronó como nuevo campeón de los EEUU. En este tipo de espectáculos de la compañía de Vince McMahon no es normal que se den grandes sorpresas y normalmente los campeones suelen retener sus títulos.

En el Live Show de anoche, que tuvo lugar desde el Madison Square Garde, la WWE rompió esta norma no escrita y AJ Styles se hizo con el cinturón de los EEUU tras derrotar a Kevin Owens por cuenta de tres. Durante el combate los dos luchadores intercambiaron buenos movimientos, llegando a Owens aplicar su características Pop Up Powerbomb y Styles el Styles Clash, sin embargo no fue hasta que The Phenomenal One no aplicó el Phenomenal Forearm que no se llevó la victoria.

Styles había sido nombrado retador número uno al título que portaba Owens en el último programa de SmackDown al ganar una batalla real y se había oficializado una pelea entre ambos para Battleground. Con el cambio de portador del cinturón no se sabe si se dará este combate, tal y como el propio Styles anunció en una entrevista para el canal de Youtube de la WWE tras el combate: “Kevin Owens tiene una revancha, pero quizás tenga que ganar una Battle Royal para ser el aspirante número uno”.

Con la consecución de este título AJ Styles ha conseguido su segundo campeonato desde que firmase por la compañía de Vince McMahon, tras portar el cinturón de la WWE durante la temporada de otoño del año pasado. Desde el momento de su debut en el Royal Rumble del año 2016, AJ Styles ha sido uno de los luchadores más importantes de la compañía, siendo uno de los pilares fundamentales de SmackDown tras la división de marcas. Con este título, The Phenomenal One se reafirma como la cara de SmackDown Live y ahora como la nueva cara de los Estados Unidos.