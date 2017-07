La redacción opina: The Great Balls of Fire 2017

Google Plus

Brock Lesnar y Samoa Joe protagonizaran el main event de la noche. Foto: WWE.com

La WWE estrena esta noche un nuevo PPV, The Great Balls of Fire. Este evento que tendrá lugar en el American Airlines Center de Dallas, TX, desde las dos de la madrugada hora española. El evento cuneta con un total de ocho combates, uno de ellos tendrá lugar en el preshow, aunque es posible que se anuncie alguna pelea de última hora.

Kick-Off: WWE Cruiserweight Championship: Neville (c) vs Akira Tozawa

Santiago Tomasi: “El personaje del británico es realmente bueno y que van a dejarle con el cinturón para que demuestre que sigue siendo el Rey de la división crucero. Ganador Neville”.

Jesús Pascual: “A pesar de que Tozawa ha protagonizado y ha ganado combates desde que Neville lo desafió, y aunque esté apoyado por la Titus Brand, imagino que retendrá Neville. Además, es muy raro que hagan un cambio de campeonato en un kickoff cuando el campeón lleva 6 meses de reinado”.

Diego Del Val: “Combate programado para el Kickoff en el que me espero que retenga el campeón ya que no veo a Tozawa ganando el título”.

Óscar García: “No creo que Akira Tozawa tenga el nivel necesario como para ser campeón en WWE, al menos de momento. Neville retendrá el título”.

Fernando Murillo: "Me gusta la Titus Brand, me parece una buena oportunidad para Tozawa, sin embargo no sé si está preparado para derrotar a Neville".

Akira Tozawa retará por primera vez a Neville en el combate del kick off. WWE.com

Enzo Amore vs Big Cass

Santiago Tomasi: “Ganador Big Cass. Debe ser el ganador si quieren seguir con su push, Enzo no tiene ninguna opción de ganar a no ser que quieran prolongar el enfrentamiento”.

Jesús Pascual: “Es evidente que gane Big Cass, por su superioridad física y por su cambio a rudo. Enzo Amore dará un buen combate, pero saldrá malherido del mismo. No se sabe que pasará después de este combate, lo más probable es que le den un empuje a Big Cass”.

Diego Del Val: “Tras la ruptura de la pajera, se programó este combate entre los dos examigos. Preveo una victoria de Big Cass ya que Enzo no tiene nivel in ring y además Big tiene que salir over de este feudo”.

Óscar García: “Como la WWE no se invente algo que solo ellos pueden hacer… Big Cass ganará sin despeinarse a su ex compañero de equipo”.

Fernando Murillo: "A no ser que Big Show salga a increpar a Big Cass, no creo que Enzo Amore pueda con su excompañero. Big Cass tiene que ganar para ir cogiendo importancia en el plano individual".

Tras las ataques de Big Cass, Enzo Amore buscará venganza. WWE.com

RAW Tag Team Championships: Sheamus & Cesaro (c) vs The Hardy Boyz (30-minute Iron Man Match)

Santiago Tomasi: “Ganadores: Hardy Boyz. Aunque el reinado de Cesaro y Sheamus ha sido entretenido es hora de darle impulso a ambos de forma individual, dándole por tanto el título a los Hardys”.

Jesús Pascual: “Será el combate más largo de la noche (de momento), y probablemente este sea el último enfrentamiento entre estos dos equipos debido a que su rivalidad debe llegar a su fin. Es posible que tengamos una sorpresa, y es que los hermanos Hardys reestreneen su personaje Broken, pero todo esto es especulativo. Mi apuesta es que Hardy Boyz se proclamen nuevos campeones”.

Diego Del Val: “Tras la victoria en Extreme Rules de Sheamus y Cesaro todo indicaría que los campeonatos serían defendidos con éxito este domingo. Pero, la salida de Sheamus debido a una película hace que los Hardyz partan con ventaja para hacerse con un nuevo campeonato por parejas. Creo que los Hardyz ganarán”.

Óscar García: “Mucho se ha hablado del posible resultado de este combate ya que Sheamus abandonará temporalmente la WWE para grabar una película. Esta es razón suficiente como para pensar que Matt y Jeff ganarán de nuevo los títulos y veamos un combate de ensueño en SummerSlam entre The Hardyz y The Revival”.

Fernando Murillo: "Me gustaría que este fuese el último combate entre las dos parejas porque quiero ver de una vez a The Revival en la órbita titular. Me parecen que Matt y Jeff ganarán, pero algo ocurrirá que los llevará a los dos al universo broken".

Los dos principales equipos de Raw se enfrentarán en la que parece ser su último combate. WWE.com

Seth Rollins vs Bray Wyatt

Santiago Tomasi: “Ganador Bray Wyatt. Después de ser campeón de WWE en Smackdown, Wyatt debería tener una gran victoria ante un rival de nivel para poder subir puestos en RAW”.

Jesús Pascual: “La rivalidad tras este combate es extraña, por un lado, tenemos a Rollins que ha estado cada semana participando en los shows y por otro a Wyatt, que solo hablaba tras la pantalla grande, casi sin aparecer físicamente en televisión. Imagino que le darán la victoria Seth Rollins, y no estoy tan seguro de esta decisión, porque realmente cualquiera de los dos puede ganar”.

Diego Del Val: “Tras los juegos mentales de Bray en contra de Seth Rollins, no creo que le surta efecto este domingo. Seth Rollins ganará al ser el face y seguir en su ascenso hacia el campeonato mundial”.

Óscar García: “Bray Wyatt es el pupas de la WWE, y es que cada feudo que protagoniza es un feudo que acaba perdiendo. Con eso dicho creo que Seth Rollins se llevará la victoria”.

Fernando Murillo: "Tengo ganas de ver este combate, me parecen dos grandes luchadores que pueden dar una buena pelea. Rollins dejó entrever en una entrevista un regreso de The Shield, y siendo la Familia Wyatt uno de los principales rivales del stable, puede que Rollins pierda y busque la ayuda de Ambrose y de Roman para derrotar en un futuro a Bray".

Rollins y Wyatt se verán por primera vez las caras después de mucho tiempo. WWE.com

WWE Intercontinental Championship: The Miz (c) vs Dean Ambrose

Santiago Tomasi: “Ganador: The Miz. Ahora que The Miz tiene un stable para protegerle debería vencer para acabar de una vez por todas con la rivalidad”.

Jesús Pascual: “Va a retener The Miz, es necesario como campeón para que no decaiga el prestigio del campeonato. Además, Dean Ambrose no ha participado en muchos combates y tampoco tiene el apoyo total del público. Es lo mejor para los negocios”.

Diego Del Val: “Una nueva lucha entre estos dos y por el campeonato Intercontinental. The Miz con todo el séquito que le acompaña debería de ganar”.

Óscar García: “The Miz retendrá el título intercontinental ya que ahora, a parte de su mujer Maryse, tiene dos guardaespaldas, Bo Dallas y Curtis Axel, y harán todo lo posible para que Dean Ambrose no se convierta en campeón”.

Fernando Murillo: "The Miz y el título intercontinental tienen que estar unidos por mucho tiempo. Miz ha demostrado que es el luchador ideal para portar el cinturón dejando grandes promos y segmentos mágicos".

Miz buscará retener el título ante un Ambrose que lo tratará de recuperar. WWE.com

RAW Women’s Championship: Alexa Bliss (c) vs Sasha Banks

Santiago Tomasi: “Ganadora: Alexa Bliss. Lo más probable es que el reinado de Alexa dure al menos hasta Summerslam y para ello tiene que derrotar sí o sí a Sasha Banks”.

Jesús Pascual: “Tengo mis dudas para este combate, ambas son muy buenas candidatas para el título, pero teniendo en cuenta que nunca se habían enfrentado antes por un título yo creo que retendrá Alexa Bliss. Se nos presenta un gran combate”.

Diego Del Val: “Muchos eran (entre los que me incluyo) que querían ver este combate. El pique entre estas dos mujeres se hizo latente desde el primer minuto de Alexa en RAW. Todo indica que la campeona retendrá ya que está sonando que defenderá el título contra Nia Jax en SummerSlam”.

Óscar García: “Bajo mi punto de vista este es el combate más impredecible de la noche, y es que yo creo que se debería haber dado en SummerSlam. Alexa Bliss retendrá el título con alguna jugarreta sucia para que Sasha Banks pueda pedir una revancha y entonces sí que podamos ver este combate en El Evento Más Grande Del Verano”.

Fernando Murillo: "Alexa Bliss retendrá gracias a la intervención de las luchadoras del roster femenino, lo que llevará a que en SummerSlam todo el roster femenino de Raw tengan una pelea por el cinturón".

Primer combate titular entre Sasha y Alexa. WWE.com

Ambulance Match: Roman Reigns vs Braun Strowman

Santiago Tomasi: “Ganador Roman Reigns. Aunque pienso que el ganador debería ser Braun es evidente que van a poner a Roman Reigns como contendiente número 1 otra vez”.

Jesús Pascual: “Este combate promete mucho, por el carácter de ambos luchadores y por lo extremo que será. Muchos me criticareis, pero creo que ganará Roman Reigns, y esto porque en Raw hizo una promo en la cual se postulaba como el contendiente principal para el campeonato universal, y si se va a cumplir es comprensible que Reigns gane este combate”.

Diego Del Val: “Otro combate más entre estas dos superestrellas. La victoria se la adjudicará de forma muy ajustada Braun Strowman, ya que una victoria de Roman dejaría en muy mala posición al monstruo entre hombres”.

Óscar García: “El combate más esperado de la noche y el que más hype me provoca. Lo normal sería que ganase Roman Reigns después de su anuncio para enfrentarse al campeón universal en SummerSlam pero… ¿y si no se acaba dando ese combate? Yo creo que ganará Braun Strowman y será él el que se enfrente a Brock Lesnar en el Barclays Center de Brooklyn”.

Fernando Murillo: "Strowman será el próximo retador, se lo merece por todo lo que ha mejorado desde que se separó de la Familia Wyatt y por el gran trabajo que realiza. Me parece que Roman Reigns tendrá otros planes para SummerSlam".

El nuevo retador número uno se decidirá en este combate. WWE.com

WWE Universal Championship: Brock Lesnar (c) vs Samoa Joe

Santiago Tomasi: “Ganador: Brock Lesnar. Para mí debería ganar Joe, pero es evidente que es imposible que Lesnar pierda el título en un PPV menor y sin un rival del estilo de Roman Reigns, así que tendremos un mes más como poco del luchador de Minnesota como campeón”.

Jesús Pascual: “Aquí parece que es probable que gane Samoa Joe por los ataques efectivos que le provocó a Lesnar, pero siendo sincero, retendrá Brock Lesnar. Samoa Joe no está del todo preparado al que una vez lucho en la UFC, a pesar de que ambos han sido muy dominantes desde que aparecieron en la empresa de Vince McMahon”.

Diego Del Val: “Combate muy esperado, como su resultado. Brock Lesnar retendrá sí o sí ya que todo está preparado para un combate entre Roman Reigns y él. Posiblemente sea un combate más parejo de lo esperado, pero un F5 pondrá fin a la historia”.

Óscar García: “Todo el mundo sabe el resultado de este combate. Brock Lesnar ganará. Solamente espero que den un buen combate y que no sea un squash del campeón sobre Samoa Joe”.

Fernando Murillo: "Aunque me encantaría que Joe se hiciese con el título, no soporto que los luchadores que no son a tiempo completo tengan títulos, todo el mundo sabe que Lesnar va a retener. Lo único positivo que veo a la pelea es que igual Joe puede poner en algunos apuros al campeón".