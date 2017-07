Ambrose y Rollins recuerdan a The Shield

Ambrose ataca a The Miz en los instantes finales. Foto: WWE.com

Big Cass fue el encargado de abrir el programa. Cass fue recibido con abucheos por parte del público. Cass empezó a hablar sobre su combate contra Enzo Amore, tras mostrar un par de imágenes y de videos del combate, Cass anunció que el es el futuro de WWE y que tiene el campeonato universal en la cabeza. Big Show interrumpió a Cass y subió al ring para atacarlo. Big Show arrinconó a Cass, pero este pudo escapar del ataque y huir hacia los vestuarios.

Elias Samson vs. Finn Bálor

Samson aplicó un Suplex nada más empezar, pero el dominio del principio de la pelea fue para Bálor que quiso aplicar rápidamente el Coup de Grace. Tras los anuncios Samson dominó con varios golpes consecutivos, pero Bálor le sorprendió con una patada. Samson consiguió evitar una patada de Bálor y le aplicó una llave de brazo, sin embargo esta no duro mucho. Samson centró su ataque en el brazo izquierdo de Bálor, pero este le sorprendió con una Pele Kick. Bálor aplicó su secuencia características y tras un Coup de Grace consiguió la victoria.

Finn Bálor ejecuta el Coup de Grace. Foto: WWE.com

Victoria: Finn Bálor por cuenta de tres.

Tras el combate los Hardy Boyz salieron a saludar a Bálor y realizaron su entrada. Jeff tomó la palabra para hablar sobre su derrota contra Cesaro y Sheamus. Matt tomó la palabra para decir que no se van a ir a ninguna parte, entonces Anderson y Gallows los interrumpieron. Anderson y Gallows retaron a los hermanos a una contienda, la cual aceptó Matt.

The Hardy Boys vs. Karl Anderson & Luke Gallows

Matt empezó dominando sobre Anderson y le dio el relevo a Jeff. Tras los anuncios Gallows dominó sobre Jeff y le dio el relevo a Anderson para aplicar el Boot of Doom. Jeff consiguió invertir una llave de Anderson y le dio el relevo a Matt que hizo el hot tag. Matt buscaba el Twist of Face, pero Anderson lo invirtió y gracias a un golpe ilegal de Gallows cambio las tornas del combate. Gallows tomó el relevo y le aplicó el Magic Killer a Matt y tras este una cuenta de tres.

Victoria: Karl Anderson & Luke Gallows por cuenta de tres.

The Revival aparecieron tras el combate y empezaron a atacar a Jeff y Matt, los cuales no se pudieron defender.

The Miz apareció en el ring para una nueva entrega de Miz Tv, esta vez se van a entregar los Mizzies. Los premios fueron para Bo Dallas, Maryse y el propio Miz. Tras entregar los premios, Miz empezó a hablar sobre los combates que tuvieron lugar en The Great Balls of Fire. Tras nombrar varias veces a Ambrose este apareció y empezó a atacar a Miz. Bo Dallas y Curtix Axel defendieron a su jefe, pero Seth Rollins apareció para hacer el salve a Ambrose.

Rollns golpea a The Miz para realizar el salve a Ambrose. Foto: WWE.com

Rollins y Ambrose hablaron sobre lo que acababa de suceder en los vestuarios. Ambrose aviso a Rollins que se mantuviese fuera de sus asuntos.

Sasha Banks & Bayley vs. Nia Jax & Alexa Bliss

Sasha y Alexa empezaron el combate, pero Alexa le dio el relevo rápidamente a Nia y Sasha a Bayley. El equipo face comenzó dominando gracias al trabajo en equipo. Tras los anuncios Bayley y Nia entraron con los relevos. Bayley dominó sobre Nia, pero Alexa intervino para que su compañera consiguiese dar la vuelta al combate. Nia le dio el relevo a Alexa que utilizó las cuerdas para atacar a Bayley y le devolvió el relevo. Alexa volvió a entrar con el relevo , pero prefirió atacar a Sasha, tras esto le aplicó el Twisted Bliss a Bayley seguido de una cuenta que Sasha rompió. Alexa se distrajo con el enfrentamiento que estaban teniendo Nia y Sasha en el ringside y Bayley aprovechó para aplicarle un Roll up.

Victoria: Bayley y Sasha Banks por cuenta de tres.

Goldust vs. R-Truth

Goldust empezó atacando a Truth, pero este hizo rápidamente un comeback. Goldust con una patada desde la tercera cuerda se hizo con el control de la lucha. Truth trató de defenderse, pero Goldust le respondió con un Spinebuster. Truth consiguió aplicar varias llaves seguidas, pero no se hizo con el control de la pelea. Goldust se descuido y Truth consiguió aplicar el Scissors Kick, sin embargo la cuenta solo llegó a dos. Goldust se rehizo y aplicó el Final Cut para llevarse la victoria.

Victoria: Goldust por cuenta de tres.

Kurt Angle hizo su entrada al ring y tomó la palabra para presentar a Brock Lesnar, el cual hizo su entrada al ring. Heyman y Lesnar aparecieron solo para recibir las felicitaciones de Angle, aunque cuando se marchaban, Roman Reigns apareció. Roman subió al cuadrilátero y recibió la bronca de Angle, por lo que hizo en The Great Balls of Fire. Roman se defendió y retó a Lesnar a un combate, cuando Heyman iba a aceptar la pelea, Lesnar interrumpió a su agente y tomó la palabra para decir que no iba a tener esa pelea. Samoa Joe apareció para interrumpir a los dos. Tras un momento de caos, Samoa Joe y Lesnar se encararon de nuevo lo que llevo a que Angle se pusiese en medio para evitar una pelea. El mánager de Raw calmó los ánimos y anunció que la semana que viene habrá un Roman Reigns vs. Samoa Joe para saber cual es el retador número uno.

Samoa Joe y Brock Lesnar se encaran ante la mirada de Roman, Hayman y Angle. Foto: WWE.com

Angle y Corey Graves aparecieron hablando en los vestuarios sobre los mensajes que han estado recibiendo en las últimas semanas.

Cedric Alexander & Akira Tozawa vs. Noam Dar & Neville

Alexander y Dar empezaron la pelea, la cual fue dominada por Alexander. Tozawa tomó el relevo y mantuvo el dominio del equipo face sobre Dar, el cual le dio el relevo a Neville. El campeón recibió un par de golpes de Tozawa, pero Neville le dio la vuelta a la situación. Tozawa consiguió dar el relevo a Alexander que trató de dominar sobre el campeón, pero no pudo. Neville buscó el SuperSuplex, pero cayó mal y Tozawa le devolvió el castigó que el había recibido el día anterior. Tozawa aplicó un Super Senton seguido de una cuenta de tres.

Victotia: Cedric Alexander & Akira Tozawa por cuenta de tres.

Rollins fue entrevistado en los vestuarios sobre porque fue a ayudar antes a Ambrose y sobre su derrota ante Bray Wyatt.

Bray Wyatt vs. Seth Rollins

Bray consiguió arrinconar a Rollins, pero fue el arquitecto el que dio el primer golpe. Rollins tras una Superkick buscó una cuenta, pero solo llegó a dos. Rollins dominó sobre su rival atacando la mano derecha de Bray. El patriarca de la Familia Wyatt sorpendió a su rival con un Uranage para hacerse con el control de la lucha. A pesar de que Rollins trató de reaccionar con varios golpes, Bray mantuvo el control de la pelea con un DDT. Los dos luchadores intercambiaron golpes, hasta que Rollins aplicó una gran patada que dejó a los dos tendidos en la lona. El Arquitecto consiguió levantarse primero y empezó a dominar sobre Bray con una serie consecutiva de golpes. Rollins aplicó un Neckbreaker y un Falcon Arrow, pero la cuenta solo llegó a dos. Bray se rehizo atacando a los ojos de Rollins y le aplicó un Sister Abigail para llevarse la victoria.

Victoria: Bray Wyatt por cuenta de tres.

Tras el combate The Miz apareció con Bo Dallas y Curtix Axel para atacar a Rollins. Dean Ambrose apareció con una silla para hacer el salve a Rollins. Los dos exmiembros de The Shield quedaron sobre el ring, mientras que Miz, Bo Dallas y Curtix Axel escaparon a los vestuarios.

Angle apareció en los vestuarios hablando por teléfono con una persona desconocida. Angle invitó a la persona a que apareciese en el programa de la semana que viene y colgó tras decirle te quiero.