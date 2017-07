Los Broken Hardys cada vez más cerca de la WWE

Google Plus

Foto: impact.com

De todos es sabido del gimmick de los Broken Hardys en la TNA. Cuando Jeff y Matt volvieron a la WWE en Wrestlemania 33 la duda era si iban a volver como Hardyz Boys o como Broken Hardys. Al volver con el antiguo gimmick, hubo muchas dudas sobre que ha pasado con los derechos de los Broken Hardys.

Después de eso se supo que los derechos del Broken Universe eran propiedad de los guionistas de TNA y no de Matt Hardy. Todo eso desencadenó en una guerra de derechos entre Anthem Media y los Hardys, que aún no se ha solucionado, pues Matt Hardy quiso registrarlo y no le dejaron pues las pruebas que presentaba eran insuficientes.

Pero toda esta historia dio un giro hace unas semanas. Informaciones señalaron que podrían adoptar sus personajes Broken en la WWE, terminando así con la disputa. Matt Hardy publicó un mensaje en su cuenta personal de Twitter diciendo que la Gran Guerra está a punto de acabar.

Y así parece que va a ser, pues en el programa de Monday Night RAW de esta semana hubo más referencias de las habituales a los personajes de TNA. Jeff Hardy parafraseó la canción de entrada que usaban en Impact y a continuación soltó la palabra "Obsolete" muy usada durante su etapa Broken.