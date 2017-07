AJ Styles y John Cena firman una breve paz

Google Plus

AJ Styles y John Cena tras su victoria. Foto: WWE.com

AJ Styles fue el encargado de abrir el programa hablando sobre cómo consiguió el título de los EEUU el viernes por la noche. El campeón de los EEUU anunció que volvía a instaurar los retos abiertos por el cinturón, empezando en ese mismo momento. John Cena hizo su entrada y fue al ring. El Marine tomó el micro para decirle a Styles si estaba seguro de lo que había hecho y que si el reto también servía para él. Styles le dijo que sí servía para él y tras esto pidieron la presencia de un árbitro para tener el combate.

Antes de que la campana sonase, Kevin Owens interrumpió para decir que él se merecía una revancha por su título. Cena y Owens discutieron entre ellos sobre quien merecía tener la oportunidad por el título, hasta que de pronto Rusev apareció por la espalda para atacar a Cena. Owens subió al ring y aprovechó para atacar a Styles, después de que Owens le aplicase una Pop Up Powerbom a Styles y de que Rusev le aplicase un Accolade a Cena, los luchadores heels se marcharon triunfantes.

Jinder Mahal vs. Tye Dillinger

Jinder fue el primero en atacar, derribando en varias ocasiones a Dillinger. Tras los anuncios, el campeón de la WWE aplicó un Suplex para mantener el domino sobre el exluchador de NXT. Dillinger consiguió conectar dos puñetazos seguidos y encerró en la esquina a Jinder para aplicarle sus característicos puñetazos. Jinder sorprendió a su rival con un rodillazo y le aplicó el Cobra Clutch para conseguir la victoria.

Jinder Mahal aplica el Cobra | Foto: WWE

Victoria: Jinder Mahal por cuenta de tres.

Tras el combate Jinder tomó la palabra para decir que aunque el publicó no lo apoyase, él iba a traerle a Randy Orton el infierno a SmackDown la próxima semana.

Jey Uso vs. Xavier Woods

Xavier atacó rápidamente tomando el control de la pelea con golpes rápidos, pero Jimmy aprovechó que el árbitro estaba despistado para atacar a Woods. Kofi Kingston y Big E entraron al ring para quejarse de la acción, lo que provocó que Jimmy también entrase. Tras un momento de tensión el árbitro decidió que todos los que no estaban en la pelea quedaban expulsados del ringside. Wodds buscó un Roll Up, pero Jey lo evitó y le aplicó una Superkick seguida de una cuenta de dos. Jey buscó aplicar el Uso Splash, pero Woods lo invirtió. Woods aplicó un par de golpes seguidos y tras un Elbow Drop desde la tercera cuerda consiguió una cuenta de tres.

Victoria: Xavier Woods por cuenta de tres.

Shane McMahon y Naomi se juntaron en los vestuarios. Naomi pidió una retadora para su cinturón, justo en ese momento aparecieron todas las luchadoras del roster de la marca azul. Shane anunció que habrá una Fatal 5 Way de eliminación entre Charlotte, Becky Lynch, Natalya, Tamina y Lana en Battleground. Tras zanjar el tema de la pelea, Carmella apareció con una carta para Shane sobre la situación de Ellsworth. Tras leerla, Shane rompió la carta de Carmella y dijo que la suspensión se mantenía.

Baron Corbin fue entrevistado sobre su rivalidad con Nakamura. El portador del maletín de Money in the Bank dijo que él no le tenía miedo al luchador japonés.

La seguridad separa a Baron Corbin y a Nakamura. Foto: WWE.com

Nakamura y Baron Corbin hicieron sus entradas para su combate, pero antes de que el Lobo Solitario llegase al ring, Nakamura salió a su encuentro para atacarle. Tras un intercambio de golpes, el personal de seguridad tuvo que salir para separarlos, pero no lo consiguieron. Tras un nuevo intercambio de golpes, el luchador japonés quedó en el ring invitando a Corbin a entrar en él, mientras Corbin se marchaba.

AJ Styles y John Cena se juntaron en los vestuarios para hablar sobre el reto abierto. Styles le dijo a Cena que quiere mantener el cinturón por mucho tiempo.

Charlotte Flair y Becky Lynch vs. Natalya y Tamina

Becky y Tamina fueron las encargadas de abrir el combate. Tamina consiguió imponer su fuerza durante los primeros segundos del combate, pero Becky consiguió hacer el comeback y le dio el relevo a Charlotte. Tamina le dio el relevo a Natalya que a pesar de dar un par de golpes no pudo cambiar el dominio a la pelea. Tras los anuncios, Natalya le dio el relevo a Tamina que consiguió dar el control a la pareja heel. Lana apareció desde el escenario y se quedo mirando el combate desde el ringside. Becky consiguió dar el relevo a Charlotte que hizo el hot tag hasta que Lana intervino distrayendo a Charlotte que no se dio cuenta que Tamina había tomado el relevo. La hija de Ric Flair trató de cubrir a Natalya, pero Tamina le aplicó una Superkick seguida de una cuenta de tres.

Tamina aplica una Superkcik a Charlotte. Foto: WWE.com

Victoria: Natalya y Tamina por cuenta de tres.

Maria Kanellis apareció entre los pasillos del pabellón en búsqueda de Sami Zayn. Después de que Maria buscase al luchador canadiense en los vestuarios masculinos, Zayn y Maria se encontraron en uno de los pasillos del pabellón. Zayn trató de hablar con Maria, pero esta no le hacia caso pues estaba hablando con su marido. Zayn al darse cuenta de que no le hacían caso increpó a la pareja. Maria abofeteó a Zayn como respuesta, mientras que Mike le rompió a Zayn un florero de vidrio en la cabeza.

Tyler Breeze y Fandango presentaron un nuevo episodio de Sexy Fashion Rangers. Durante el episodio ambos se juntaron con Zack Ryder y Mojo Rawley y les preguntaron sobre quien los había atacado en el pasado. Los miembro de The Hype Brosh dijeron que ellos no fueron los que les atacaron.

Kevin Owens y Rusev vs. AJ Styles y John Cena

Cena y Rusev fueron los dos luchadores elegidos para empezar el combate. Rusev aplicó la primera llave del combate y dio el primer golpe, pero Cena le respondió con un Bulldog. Rusev le dio el relevo a Owens que consiguió dominar sobre el Marine. KO le dio el relevo a Rusev que siguió con el castigo sobre Cena. Tras los anuncios Cena pareció reaccionar evitando el salto desde la tercera cuerda de Rusev. Styles entró al ring con el relevo y realizó el hot tag hasta que Owens intervino en la pelea. Rusev aprovechó la ventaja que le había dado su compañero para tumbar a Styles y dar el relevo. Styles tuvo una breve reacción, pero Owens le respondió con un Clothesline. Rusev volvió al cuadrilátero con el relevo y le aplicó un Bearhug al campeón de los EEUU. Styles sorprendió a su rival con una patada voladora y le dio el relvo a Cena que realizó el hot tag. Cena buscaba el AA sobre Owens, pero Rusev le aplicó una Superkick. El luchador búlgaro recibió un Phenomenal Forearm de Styles, el cual después le aplicó una Pele Kick a Owens. Cena aprovechó este tiempo para rehacerse y aplicó el AA a Owens tras la patada de Styles.

Victoria: AJ Styles y John Cena por cuenta de tres.