Drew McIntyre, "The Chosen One"

WWE.com

Drew McIntyre nació en Ayr, Escocia, el 6 de junio de 1982. Actualmente acaba de volver a WWE tras su paso por diversas empresas, entre ellas TNA o WCPW después de su salida de la compañía de Connecticut en 2014.

El wrestler debutó en 2003 en diversas empresas británicas e irlandesas hasta llegar a WWE en 2007. Tras un debut en Smackdown frente a Brett Mayor (actual Zack Ryder) fue enviado al territorio de desarrollo, Ohio Valley Wrestling (OVW). De este territorio de desarrollo fue traspasado en 2008 a Florida Championship Wrestling (FCW) donde pasó otro año más hasta volver al roster principal.

El 28 de agosto de 2009 McIntyre tuvo su primer combate frente a R-Truth, el cual no se celebró debido a que le ataco antes de que se iniciase. El escocés acabó con el rapero en Hell in a Cell fácilmente y tuvo un feudo con Finlay que acabó con otra victoria. En Survivor Series participó en el Team Miz y ganó al Team Morrison, siendo uno de los supervivientes, esto llevó a un enfrentamiento por el título Intercontinental de Morrison en TLC, el cual consiguió.

Drew desde ese momento pasó a ser el protegido de Vince McMahon, lo cual le permitió participar en el Money in the Bank, el cual no logró ganar. McIntyre acabó perdiendo el título frente a Kingston y a pesar de humillar a Teddy Long fue incapaz de recuperar el cinturón. Perdió su papel preferencial tras el ataque de Nexus a Vince pero entró en el Money in the Bank, el cual no consiguió ganar. Junto a Cody Rhodes conquistó el título por parejas en Night of Champions para perderlo en Bragging Rights frente a Otunga y Cena.

En 2011 pasó a RAW pero sin ningún peso en la marca hasta volver a Smackdown en 2012. El 21 de Septiembre de ese año formo 3MB junto a Slater y Jinder Mahal, un stable que nunca dejó de perder hasta que el luchador fue despedido el 12 de Junio de 2014.

Bajo el nombre de Drew Galloway apareció en diversas empresas por todo el mundo como PWG, Evolve, AAA o WCPW. Pero su principal proyecto fue en TNA, donde apareció por primera vez el 29 de Enero de 2015. El luchador tuvo un grupo denominado The Rising junto con Eli Drake y Micah, el cual defendía que lo importante eran los fans del wrestling y estaban allí para protegerles.

El stable duró hasta una derrota contra el BeatDown Clan, y un posterior ataque de Drake que le impidió ganar el título mundial de TNA. También compitió por el título en Bound for Glory y en las TNA World Title Series pero fue incapaz de conseguirlo, acabando siendo el encargado de despedir a Angle de Impact.

Después de ganar una opción más por el título mundial en Feast or Fired, logró al fin alzarse con el mismo el 15 de Marzo de 2016 frente a Matt Hardy. Defendió el título tanto dentro como fuera de la empresa hasta perderlo frente a Lashley en Slammiversary. También conquistó el Impact Grand Championship el 19 de enero frente a Moose para perderlo el 2 de marzo frente al mismo luchador.

El 1 de abril apareció en primera fila de NXT Takeover: Orlando bajo el nombre de Drew McIntyre, confirmando en una entrevista exclusiva a ESPN su vuelta a WWE. Desde su vuelta el luchador ha vencido en todos los combates televisados que ha tenido, derrotando a figuras emergentes y finalmente logrando ser el contendiente número 1 para el título de NXT al derrotar a Killian Dain