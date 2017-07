Alberto El Patron suspendido por Global Force Wrestling

Alberto recibe los cinturones que le acreditan como campeón mundial de GFW. Foto: instagram.com/prideofmexico/

“Global Force Wrestling has indefinitely suspended Alberto El Patron, effective immediately, until the investigation is resolved following a recent incident in Orlando, Florida" (“Global Force Wrestling ha suspendido de forma indefinida a Alberto El Patron, de forma inmediata, hasta que se resuelva el incidente ocurrido en Orlando, Florida”). Con este comunicado Global Force Wrestling anunció ayer la suspensión de José Alberto Rodríguez Del Rio. Cuando el luchador mejicano trabajaba para la WWE ya recibió una suspensión de 30 días por violar la política de bienestar de la empresa.

El campeón mundial de GFW está envuelto en una supuesta acusación de violencia de género. Según informó TMZ Sports el 9 de julio, Del Rio habría “supuestamente maltratado a una compañera” en el aeropuerto de Orlando, Florida. Según recoge este portal la compañera a la que el luchador mejicano habría maltratado sería su mujer Paige, luchadora de la WWE. En las últimas semanas los familiares de la luchadora de Reino Unido han declarado que Alberto maltrata a Paige y que la trata muy mal, aunque esta lo ha negado. La propia luchadora ha realizado un comunicado a través de su cuenta de Twitter para tratar de aclarar la situación. En el comunicado Paige ha reconocido la pelea en el aeropuerto, pero que fue ella la que agredió a Del Río y no al revés como informó TMZ Sports: “Tuve una llamada diciendo que mi tío estaba en mal estado. Me encontraba llorando fuera del restaurante. Alberto vino y me abrazó. Estaba un poco sensible y empezamos a pelear por algo poco importante. Dije que me iba y él me dijo algo que no quiero escribir porque no es agradable, entonces hice algo que no debería haber hecho. Le lance una bebida a la cara porque estaba muy cabreada”. Además en el comunicado la luchadora británica reconoce: “Fui yo la acusada por cargos de violencia porque le lancé la bebida”.

Debido a la suspensión impuesta por Global Force Wrestling, Alberto El Patron no estará presente ni en las grabaciones ni en los eventos de la compañía que tendrán lugar en agosto. La compañía dirigida por Jeff Jarrett no ha anunciado que harán con el cinturón máximo de la compañía ahora que su portador esta suspendido.