Comienzan las grabaciones del Torneo Clásico para el tributo de Mae Young

Cartel Oficial del Torneo | Fuente: WWE

En la madrugada del 14 de julio se dió comienzo a las grabaciones de uno de los torneos más esperados por los fans de la WWE a consecuencia del éxito de la entrada de la división crucero y de la revolución de las divas. Estos dos últimos años hemos visto como el wrestling femenino ha ido alcanzando mayor prestigio, incluso más que el wrestling masculino. Vimos la primera lucha de Hell In a Cell femenina de la historia (Charlotte (c) vs. Sasha Banks), el primer Iron Man Match de 30 minutos en NXT TakeOver (Sasha Banks (c) vs. Bailey), el Gauntlet Match femenino de Raw, el Money in the Bank Ladder Match de mujeres en SmackDown y el primer Last Standing Match femenino en NXT (Asuka (c) vs Nikki Cross). Los principales talentos que dieron lugar a estos combates son Charlotte, Sasha Banks, Bailey, Becky Linch, Alexa Bliss y Asuka.

El torneo en cuestión se hace un tributo a la leyenda del wrestling femenino Mae Young, quien falleció en 2014. Fué la que ayudó a chicas jóvenes durante la segunda guerra mundial a que se animaran a realizar deporte mientras los hombres estaban en la guerra. Empezó su carrera profesional en 1950 en la empresa World Women´s Wrestling Associaton (WWWA) y al año siguiente ganó el título femenino de Florida pero en la empresa de National Wrestling Alliance (NWA). También fue junto con su compañera Burke las primeras en hacer un tour en Japón después de la guerra. En 1968 se convirtió en la primera campeona femenina de los Estados Unidos. En 1999 fundó su propia escula de lucha libre junto con su amiga y celebridad del wrestling: The Fabulous Moolah. Ese mismo año llegó a la WWE donde solo consiguió ser la Miss Royal Rumble del año 2000 en un concurso de bikinis teniendo sesenta y seis años y desde 2003 hasta 2013 solo hizo algunas apariciones esporádicas.

Como decíamos antes, anoche comenzaron las grabaciones del torneo, pero ni se publicarán ni se transmitirán por televisión hasta el lunes 28 de agosto, en el cual retransmitirán los cuatro primeros episodios y la final será emitida el 12 de septiembre en las Vegas. Además WWE anunciará los respectivos combates justo después de la emisión de SummerSlam.



Estas serán las participantes del torneo junto con su nacionalidad:



- Dakota Kai → Nueva Zelanda

- Serena Deeb → Estados Unidos

- Vanessa Borne → Estados Unidos

- Xia Li → China

- Rachel Evers → Estados Unidos

- Sage Beckett → Estados Unidos

- Kay Lee Ray → Escocia

- Tessa Blanchard → Estados Unidos

- Toni Storm → Australia

- Marti Belle → República Dominicana

- Lacey Evans → Estados Unidos

- Santana Garrett → Estados Unidos

- Nicole Savoy → Estados Unidos

- Ayesha Raymond → Inglaterra

- Reina Gonzalez → Estados Unidos

- Shayna Baszler → Estados Unidos

- Piper Niven → Escocia

- Zeda → China

- Rhea Ripley → Australia

- Kavita Devi → India

- Sarah Logan → Estados Unidos

- Bianca Belair → Estados Unidos

- Abbey Laith → Estados Unidos

- Candice LeRae → Estados Unidos

- Mia Yim → Corea del Sur

- Miranda Salinas → Estados Unidos

- Renee Michelle → Estados Unidos

- Princesa Sugehit → México

- Mercedes Martinez → Estados Unidos

- Jazzy Gabert → Alemania

- Taynara Conti → Brasil

- Kairi Sane → Japón

Además el torneo será comentado por los miembros del salón de la fama de la WWE Jim Ross, Lita y Alundra Blayze.