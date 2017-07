Fin de fiesta en Level One

Google Plus

Zayas levanta el título antes del combate frente a Elvis Harrison. Foto: twitter.com/wyatt_pablo

El show empezó con el presentador de Level One, Ulises Úbeda, presentando el final de temporada de la compañía. Tras recordarque no se debe realizar esto en casa dio paso al primer combate de la noche.

Radical Bikers (Simon Hill y Rob Roy) vs Silver Cage y Edu El Valuro.

El combate por parejas se inició con mucha agilidad, con tags rápidos y velocidad, hasta que los Radical Bikers lograron controlar el combate con ataques constantes a Silver Cage. El equipo face tuvo un pequeño momento de respiro al entrar Edu, llegando a estar varias veces muy cerca de la victoria. Finalmente los Radical Bikers acabaron logrando ventaja, con Rob Roy lanzando a Silver Cage contra el bar, haciendo que el árbitro acudiese a preocuparse por él. Esto fue aprovechado por Simon Hill para golpear con una porra y luego con un Clothesline a Edu, permitiendo a Rob Roy hacer la cuenta de 3 para la victoria del equipo heel.

Xenon vs Morgan Knight

Ambos luchadores entraron con la máscara del rival, la cual habían robado en las semanas previas. Tras unos momentos de equilibro fue Xenon quien consiguió sacar beneficio sobre el simio, Morgan aguantó el envite y Xenon, harto, sacó una bandeja con la que impactó en la cabeza de El Mono. Todo siguió con el uso alterno de palos de fregona, taburetes y sillas, incluyendo un DDT del heel sobre una silla. La lucha se desplazó fuera del ring y volvieron al bar, del cual recogieron un cubo,el cual fue usado por Xenon para hacer un Coast to Coast sobre la cabeza de Knight. Aún con ello El Mono logró resistirse, y tras comerse un plátano recuperó toda su fuerza, acabando grapando la cáscara en la espalda del contrincante. Varias cuentas al límite se sucedieron sin que ninguna llegase a 3 hasta que entró en juego la primera mesa de la tarde. Xenon fue quién la atravesó pero aún así el combate no acababa y Morgan decidió sacar una segunda mesa, esta con alambre. Al buscar altura para lanzar a Xenon sobre el espino, Xenon logró contraatacar y hace un SuperPlex desde el esquinero que hizo que El Mono rompa la mesa, atravesando el alambre de espino. Xenon hizo la cuenta y se llevó la victoria, tras la cual se llevó encantado su máscara mientras que Morgan recibió una cerrada ovación por parte del público.

Pelayo empezó una promo en la cual enumeró las condiciones del combate que le enfrentaría a Elías, mientras que repitía que no va a poder tener revancha su rival. En ciertos momentos el luchador llegó a perder la paciencia con el público que le cantaba de forma constante Kylo Ren. Pero aún así continuó diciendo que una vez acabado el combate los dos luchadores no se podrían tocar y que lesionaría a Elías sin que esto le ocasionase ningún tipo de problema legal.

Pelayo vs Elías

Elías sorprendió tras un contacto inicial llevándose la victoria en menos de 30 segundos al realizar un DDT en carrera desde el esquinero. Pelayo quedó totalmente sorprendido en el ring mientras el público coreó sin cesar “Tonto” y el heel trataba de convencer al árbitro de que la cuenta fue solo de dos.

Red Amethys vs Black Avalon en un combate de máscaras

Black Avalon consiguió iniciar el combate en ventaja respecto a Red Amethys para alegría del público, pero Red recuperó la inercia en un combate marcado por los movimientos acrobáticos de ambos luchadores. Black Avalon llegó a conectar su Kamikaze Headbutt pero la cuenta solo fue de dos, y en una espectacular combinación de Sunset Flip Powerbomb seguido de Package Piledriver, Red Amethys logró la victoria.

Black Avalon fue obligado a desenmascararse, lo que hizo pasando gran vergüenza. Pero antes de que se marchase Red Amethys le frenó y también se desenmascaró, mientras que decía que se sentía muy orgulloso de él. Para la sorpresa de todos Black Avalon es familia de Red Amethys y ambos se abrazaron en mitad del ring, marchándose al backstage juntos.

Pimp Ross vs Jason Júpiter. Si gana Ross va a Triple W

Jason Júpiter recibió la reacción de la velada, con el público entregado completamente a él. Ross controló durante los primeros instantes pero Júpiter no perdió la cara al combate en ningún momento. El face logró una ventaja tras un Suplex sobre las sillas del ringside, pero Ross devolvió el golpe con una brutal Chokeslam desde la segunda cuerda. Con un The People´s Moonsault parecía que Júpiter tenía la victoria, pero Ross aguantó y replicó con un Black Hole Slam que estuvo a punto de darle el triunfo. Júpiter provocó la locura del público al invertir un Ross Driver en un Canadian Destroyer pero la cuenta solo llegó a dos. Júpiter tenía el combate en su mano y realizó un Tombstone Piledriver y un segundo The People´s Moonsault pero ni aún así el combate terminó. Solo un Ross Driver final logró darle la victoria a Ross en un combate que encendió al público y que provocó un aplauso generalizado para Júpiter aún más fuerte que en su entrada.

Nicky entró al ring y recibió una carta de Lukas Scott, diciéndole que se enfrentaría a Alex. Nicky no parecía muy convencido ya que se suponía que iba a ser un combate por el título, pero Alex ya no era el campeón. Alex acabaría haciéndole creer que tiene que hacer feliz al público y Nicky aceptó finalmente pelear.

Nicky vs Alex

El combate fue dominado por el ex campeón, mientras que Nicky provocaba los momentos cómicos del match. En el primer momento de dominio de Nicky apareció La Purga con sus 3 integrantes, lo cual asustó mucho al luchador. Levantó a su rival para tratar de equilibrar la balanza, pero Alex le golpeó duramente, dedicándose a dar órdenes a La Purga. El combate acaba sin resultado. Mientras que Alex disfrutó de cómo sus muchachos destrozan a Nicky y le dejaban tirado en mitad del ring.

Zayas vs Elvis Harrison por el título de Level One

Ambos luchadores son recibidos calurosamente por el público, pero con predominio de apoyo a Zayas, el cual apareció con una bandera de Madrid además del cinturón, siendo por ello recibido con cánticos de “Limpia Madrid” y “Madrid Primero”. Elvis tomó ventaja atacando la pierna de Zayas, pero Zayas consiguió equilibrar con una plancha al exterior que logró introducir aún más al público en el combate. Ambos luchadores mantuvieron sus fuerzas más igualadas hasta que Harrison sorprendió con su ElviStunner para lograr la cuenta de 3, proclamándose nuevo campeón de Level One

Jason Júpiter, Edu, Silver Cage, Morgan Knight, Elias y Nicky salieron a celebrar con el nuevo campeón, pero antes de que se marchasen apareció Orion. Orion, despedido y rapado la semana pasada en Triple W, amenazó directamente a todos los luchadores del ring, diciendole que va a destrozar sus vidas y anunció que su primer objetivo va a ser el campeón. Para acabar el show Elvis posó con el título mientras el público le aplaudía y celebraba con él su victoria.