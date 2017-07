Se cumple un año del Draft de 2016

Google Plus

Cartel oficial del Draft 2016 | Fuente: WWE

El martes 19 de julio de 2016, exactamente hace 365 días, se celebró en el programa semanal de SmackDown para designar a las diferentes superestrellas a un nuevo destino, debido a la separación de marcas y a la designación tanto de Stephanie McMahon como comisionaria de Raw como de Shane McMahon como comisionario de SmackDown. Posteriormente ambos elegirían a un socio para llevar cada marca: Shane escogió a Daniel Bryan y Stephanie a Mick Foley (posteriormente sería despedido de la empresa y sustituido por Kurt Angle). Duró unas dos horas y se llevó a cabo u draft en Worcester, Massachusetts.

Las reglas del Draft eran las siguientes: Raw tenía la primera elección, Raw tenía tres elecciones por cada dos de SmackDown debido a que el programa de la marca roja duraba aproximadamente tres horas mientras que el de la marca azul duraba dos, los equipos contaban como una elección excepto si el comisionario prefería solo a un miembro del grupo y se permitían un máximo de seis elecciones de NXT entre las dos marcas.

Las consecuencias de este Draft fueron que el título de la WWE de los pesos pesados y el título intercontinental pasaron a formar parte de SmackDown; y los títulos femenino, de estados unidos y el de parejas pasaron a formar parte de RAW. Debido a esto, en SmackDown se crearon los títulos femenino y el de parejas para dicha marca y en Raw se creó el título universal. Después de WrestleMania 33, los títulos secundarios se cambiaron de marca y se creó el primer Money in The Bank femenino exclusivo de SamckDown.

Estos fueron los diez primeros elegidos en el Draft, y su trayectoria en este último año:

10.- The New Day (Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods)

Foto: WWE.com

Es considerado como uno de los mayores equipos de la era moderna, en aquel momento todavía eran campeones por parejas hasta que los perdieron en RoadBlock. También fueron los anfitriones de WrestleMania 33 y actualmente están en un feudo con los Usos por los campeonatos por parejas de SmackDown.

9.- Randy Orton

Foto: WWE.com

El "Asesino de Leyendas" o "La Víbora", fue seleccionado debido a su entonces feudo con Brock Lesnar y a su enfrentamiento en SummerSlam, el cuál perdió. Se unió a la familia Wyatt, y junto con Bray consiguieron el campeonato por parejas de SmackDown al derrotar a los entonces campeones inaugurales Heath Slater y Rhyno, ganó el Royal Rumble de 2017 y debido a la traición hacia Bray Wyatt, Randy derrotó a Bray en WrestleMania 33 ganando el título de la WWE por novena vez. Sin embargo, perdió el título en Backlash ante Jinder Mahal y actualmente está en una rivalidad con el mismo y puede acabar en Battleground con la lucha por el título de la WWE en la Punjabi Prison Match.

8.- Brock Lesnar (con Paul Heyman)

Foto: WWE.com

En aquel entonces estaba en una rivalidad con Randy Orton que culminó en SummerSlam derrotándolo. El único logro destacado es que ganó el campeonato universal en Wrestlemania 33 frente a Goldberg y aún sigue siendo campeón. Ahora espera rival para SummerSlam de este año.

7.- John Cena

Foto: WWE.com

Tuvo poca presencia este año, ahora con un contrato parcial es posible que estos sean los últimos años de John Cena en WWE, pero nunca se sabe. Ganó el título de la WWE tras vender a AJ Styles en Royal Rumble, aunque lo perdería en Elimination Chamber siendo eliminado por Bray Wyatt y este mismo ganó dicho título. Ahora mismo tiene una rivalidad con Rusev y tendrán un combate este domingo en Battleground en un Flag Match.

6.- Roman Reigns

Foto: WWE.com

Su mejor momento, y probablemente el mejor combate de su carrera, cuando derrotó al Undertaker en WrestleMania 33, diciendo adiós este último a la lucha libre. Estuvo en buenos feudos frente a luchadores como Kevin Owens, Braun Strowman, Seth Rollings, Rusev por el título de los estados unidos, Chris Jericho y Samoa Joe. Gano el título de los estados unidos frente a Rusev, aunque lo perdió a principio de año frente a Jericho. Actualmente está intentando tener una oportunidad titular por el título universal.

5.- Finn Bálor

Foto: WWE.com

Fue la primera selección de NXT y el inaugural Campeón Universal, aunque este último lo tuvo que dejar vacante por una lesión. Estuvo meses lesionado hasta que volvió tras Wrestlemania 33 uniéndose a Seth Rollins en un combate frente a Samoa Joe y Kevin Owens. Intentó perseguir el título universal pero actualmente está en una rivalidad con Elias Samson.

4.- AJ Styles

Foto: WWE.com

Ganó el título de la WWE en Backlash frente a Dean Ambrose y lo retuvo hasta Royal Rumble, donde lo perdió frente a John Cena. En Wrestlemania derrotó al comisionario de SmackDown Shane McMahon y ahora es el campeón de los estados unidos tras derrotar a Kevin Owens en un live show en Madison Square Garden. Este domingo lo pondrá en juego frente al mismo.

3.- Charlotte

Foto: WWE.com

La primera mujer en ser elegida y en aquel entonces campeona femenina, el cuál lo ganó hasta en otras tres ocasiones por el feudo intenso que tuvo con Sasha Banks, aunque finalmente se lo quitó Bayley en el episodio de Raw posterior al Royal Rumble. Actualmente está en el roster de SmackDown luchando por una oportunidad por el título femenino en esa misma marca.

2.- Dean Ambrose

Foto: WWE.com

En ese momento estaba en un feudo con Seth Rolings por el título de la compañía y en ese mismo episodio (durante el Draft) ganó el título y lo tuvo hasta Backlash donde lo perdió frente a AJ Styles. Fue el primer elegido de SmackDown. Posteriormente estuvo y aún sigue estando en un feudo con The Miz por el título intercontinental.

1.- Seth Rollings

Foto: WWE.com

Fué el primer elegido del Draft y aunque se esperaba mucho de él no tuvo un gran rendimiento este año, no ganó ningún título y las rivalidades que tuvo fueron escasas y aunque salió victorioso frente a Samoa Joe, Braun Strowman y sobre todo, de Triple H; no tuvo muchos momentos durante este año.