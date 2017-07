Previa WWE Monday Night RAW: 17 de julio de 2017

Foto: WWE.com

Esta noche se emitirá en USA Network una nueva edición de Monday Night RAW desde el Bridgestone Arena de Nashville, TN.

#1 Contender WWE Universal Championship Match en SummerSlam:

Roman Reigns vs Samoa Joe

El mánager general de RAW, Kurt Angle, anunció la semana pasada que Roman Reigns y Samoa Joe se enfrentarían ene el evento estelar de hoy para determinar quién será el rival de Brock Lesnar en El Evento Más Caliente Del Verano.

Kurt Angle desvelará su secreto

Durante los últimos meses Kurt Angle y Corey Graves han estado recibiendo mensajes secretos. El nuevo miembro del WWE Hall Of Fame habló por teléfono al final del programa pasado con una persona a la que presentará al universo esta noche en el show rojo de la WWE.

Dean Ambrose dará comienza al programa

Dean Ambrose será el primero en salir a escena para explicar lo sucedido la semana pasada entre él, The Miz y Seth Rollins. ¿Significará esto una posible triple amenaza por el Campeonato Intercontinental? ¿O quizá una alianza entre los dos ex miembros de The Shield para convatir a The Miz y sus secuaces, Bo Dallas y Curtis Axel?

The Hardy Boyz tienen nuevos enemigos

Matt & Jeff Hardy perdieron su oportunidad titular hace ocho días en Great Balls Of Fire y al día siguiente volvieron a perder en RAW, pero esta vez ante Luke Gallows & Karl Anderson. Después del combate The Revival salieron a atacar a los hermanos Hardy. ¿Será esto el principio de una gran rivalidad?

¿Seguirá Bayley ganando importancia?

La semana pasada Bayley y Sasha Banks derrotaron a Alexa Bliss y Nia Jax después de que Bayley le hiciese la cuenta a la campeona femenina de la marca roja de la WWE. ¿Será importante de cara a SummerSlam?

Big Cass tiene un gran problema con The Big Show

La semana pasada Big Cass abrió el programa diciendo que ya que había acabado con Enzo Amore, ahora quería gente de su tamaño. En ese momento The Big Show salió para atacar a Big Cass. ¿Se habrá metido en un lío con esas palabras?