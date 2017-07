Kurt Angle revela su secreto

Google Plus

Angle y Jordan se abrazan tras el anuncio del mánager. | Foto: WWE.com

Después de varias semanas en las que Corey Graves y Kurt Angle realizaron segmentos extraños al fin se supo el porqué de estos. En el último episodio de Raw el mánager general y máximo representante de la marca roja, ya que la comisionada de la marca Stephanie McMahon no ha aparecido desde WrestleMania, anunció qué había detrás de tanto secretismo. El miembro del Hall of Fame de la WWE salió al ring y anunció que tenía un hijo secreto, el cual había nacido fruto de una relación en la universidad y que este hijo se había convertido en un luchador de la compañía de Vince McMahon. Tras una larga promo, donde Angle repasó las características de su supuesto hijo, el mánager anunció que este hijo era Jason Jordan, el miembro de American Alpha.

Con este anuncio y tras la entrevista que ambos concedieron a Renee Young tras acabar Raw, se dio a entender que Jordan pasaba al roster de Raw. En esta entrevista Angle admitió que ambos tienen las tres I: “Integridad, Intensidad e inteligencia”. Renee preguntó si Jordan se iba a ver beneficiado al ser su padre el mánager de la marca en la que trabaja, a lo que el luchador respondió que quiere conseguir las cosas por su cuenta.

Una de las pruebas que se dieron para afirmar que ambos son padre e hijo es la similitud física de ambos y el atletismo que ambos comparten. Además, el estilo de lucha de los dos es muy parecido, siendo los German Suplex uno de sus movimientos más característicos.

Con la llegada de Jordan a Raw la pareja American Alpha se va a separar, pues cada uno de los integrantes está en una marca distinta. Chad Gable no tardó en reaccionar al anunció con un mensaje en Twitter mostrando su sorpresa: “Ummmmm..... ¿qué?”, además le dedicó un discurso a través de su cuenta de Instagram, en el cual le dio las gracias. El mánager de SmackDown trató de tranquilizar al luchador de su marca de una forma cómica contestándole al mensaje: “No te preocupes, hijo, tu encontrarás a tu verdadero padre la semana que viene en SmackDown. Oh espera, ¿te he llamado hijo?”