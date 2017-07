Historia del Punjabi Prision Match

Foto: WWE.com

Este domingo en el último PPV en exclusiva de SmackDown Live antes de SummerSlam, WWE Batleground, tendrá lugar entre el campeón de la WWE Jinder Mahal y Randy Orton un Punjabi Prision Match por el WWE Championship. Este tipo de combate se disputa dentro de dos celdas de bambú. La primera jaula tiene cuatro puertas, las cuales podrán ser abiertas individualmente una única vez durante un minuto. Si cuando la cuarta puerta se cierre alguno de los luchadores está todavía dentro tendrá que salir por arriba. La segunda jaula es un poco más alta y solo se puede escapar de ella por la parte superior. La única forma de ganar la contienda es saliendo antes que tu rival de la Punjabi Prision.

Durante toda la historia de la WWE se han disputado dos combates de este tipo.

The Undertaker vs The Big Show (The Great American Bash 2006)

Foto: WWE.com

El combate original estaba pactado entre The Undertaker y The Great Khali. Pero tras un ataque de The Big Show a Taker en backstage, Theodore Long decidió ponerlo en el combate sustituyendo a Khali. The Undertaker consiguió salir por la tercera puerta y comenzó a escalar la segunda estructura. The Big Show aprovechó que quedaba una puerta disponible para salir y alcanzar a The Deadman y tirarlo sobre una mesa. Quedaban cinco segundos para que esa última puerta se cerrase y el gigante metió dentro de la primera jaula a su rival antes de que se cerrase. The Phenom consiguió salir de la primera celda antes de que ganase Big Show y lo bajó a golpes al suelo. Todo el mundo quedó en shock cuando Taker comenzó a escalar la primera estructura que llevaba de nuevo al ring. En ese momento se vio a The Great Khali andando entre el público. The Undertaker se tiró sobre The Big Show rompiendo la segunda estructura de bambú, cayendo The Deadman primero sobre el suelo y saliendo victorioso. Cuando The Great Khali llegó a la Prisión Punjabi el combate ya había terminado.

Batista vs The Great Khali (No Mercy 2007)

Foto: WWE.com

En esta ocasión sí, The Great Khali pudo participar en la lucha enfrentándose a Batista por el World Heavyweight Championship. Ambos luchadores intentaron salir por las cuatro puertas de la celda interior pero fracasaron en el intento. Khali tiró a Batista desde lo alto de la primera estructura y comenzó a escalar. Cuando salió de la jaula interior Batista aún estaba tendido en el suelo así que comenzó a escalar la segunda. En ese momento, The Animal se levantó y comenzó a subir la primera jaula. En el instante que Khali llegaba a lo alto de la segunda, Batista terminaba de escalar la primera. Fue entonces cuando, desesperado ante la situación, Batista saltó de lo alto de la primera a lo alto de la segunda estructura. El campeón se empezó a descolgar y terminó saltando al suelo tocándolo antes que The Great Khali. Como consecuencia, Batista retuvo el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados.

¿Quién escapará la Prisión Punjabi este domingo y saldrá de WWE Battleground como campeón de la WWE?