Eric Young: "Showtime"

Fuente: WWE.com

Eric Young nació en Ontario, Canadá el 15 de diciembre de 1979. El luchador ahora mismo tiene un papel heel en NXT, donde es el líder de SAnitY.

Young debutó en 1998 en indies canadienses, recorriendo diversas empresas durante los siguientes años. Llego a participar en un par de Sunday Night Heat y Velocity pero no llegó a un acuerdo con WWE. En 2004 firmó su primer contrato con TNA.

En TNA inició su carrera como parte del Team Canada, ganando en Octubre de 2004 los títulos de parejas de NWA junto a Bobby Roode, los perdieron al mes siguiente frente a 3Live Kru para recuperarlos en Diciembre en Turning Point. Tras ello cayeron por el título frente a America´s Most Wanted (James Storm y Chris Harris) en Final Resolution 2005. Después de ello continuó durante todo el año el feudo con 3Live Kru hasta Turning Point en Diciembre de 2005, con victoria para Team Canada.

Young empezó a desarrollar un personaje paranoico, siendo su mayor miedo Sting y su vuelta. Finalmente Team Canada desapareció el 14 de Julio de 2006 gracias al nuevo mando de Jim Cornette en la compañía. Llegó a ser despedido el 5 de octubre del mismo año pero recuperó su empleo derrotando a Larry Zbyszko, provocando a su vez la ira de Bobby Roode por ganarle en un combate.

Esta rivalidad acabó con Young trabajando para Roode debido a las argucias de Ms. Brooks en Against All Odds, solo pudo liberarse de ese contrato gracias a Jeff Jarrett y Gail Kim, los cuales le permitieron vencer a Bobby Roode en Slammiversary 2007. Posteriormente fue campeón del World Beer Drinking Championship debido a que sometió a Storm en un concurso de beber en Genesis, perdiendo el título el 28 de Febrero de 2008 en un Ladder Match contra el propio Storm.

Volvió a aparecer con un personaje de superhéroe llamado Super Eric, llegando a ganar el título por parejas de TNA con Kazarian, pero fueron desposeídos de ellos debido a que Young no reconocía ser el superhéroe. También formo junto a Curry Man y Shark Boy una parodia de la Liga de la Justicia y llego a tener un gimmick donde iba por las calles de Tennessee buscando a Elvis.

Perdió su papel de paranoico y de superhéroe cuando se unió a The Tna Frontline, grupo de jóvenes talentos que iba en contra de Main Event Mafia. Ganó dos veces el X Division Championship a finales de 2008, pero ambas veces fue desposeído del mismo debido a las intervenciones exteriores que le dieron el título.

Debido a una serie de derrotas acabó pasando a ser heel, atacando a Jarrett y provocando que perdiese combates. También traiciono a TNA y formo una nueva facción llamada World Elite, compuesta por él, Bashir, Kiyoshi y The British Invasion (Doug Williams y Brutus Magnus). Logró ganar el título de leyendas de TNA en Bound For Glory 2009, perdiéndolo posteriormente en un house frente a Rob Terry.

En Febrero de 2010 pasó a ser face una vez más, al negarse a apoyar a Hall, X Pac y Kevin Nash, pero en Mayo de 2010 volvió a ser heel al unirse a la banda anteriormente mencionada. Tras un golpe en la cabeza el 29 de Julio acabó como face, con un gimmick de persona disminuida mental. En Julio de 2011 ganó el título televisivo a Gunner y no lo perdió hasta el 13 de Noviembre en Turning Point, frente a Robbie E. Posteriormente en Marzo de 2012 fue el primer hombre en ganar el título por parejas de las Knockouts, título que no perdió nunca junto a ODB.

Eric Young consiguió la Triple Corona de TNA (y el Grand Slam) al vencer a Magnus por el título de Tna el 10 de abril de 2014, siendo campeón hasta el 19 de Junio donde no pudo derrotar a Lashley. Finalmente el 12 de agosto de 2015 logró el King of The Mountain Title al ganar a Roode hasta que lo perdió en Sacrifice el 26 de Abril, posteriormente se confirmó que tras 12 años el luchador se marchaba de la compañía.

Su primer combate en NXT fue el 4 de Mayo frente a Samoa Joe, combate que perdió. Aún no tenía contrato con la compañía, por lo que su debut oficial fue el 12 de Octubre junto a Alexander Wolfe, Sawyer Fulton y Nikki Cross, inaugurando SAnitY. El stable no pudo ganar el Dusty Rhodes Classic y se dedicó a atacar a No Way José en un primer momento. El siguiente objetivo fue Tye Dillinger, para lo cual se unió Killian Dian al stable. En NXT TakeOver: Orlando el stable logró derrotar a Tye Dillinger, Roderick Strong, Kassius Ohno y Ruby Riot.

Movimientos finales

Youngblood

Divine Elbow Drop

Figure-four leglock