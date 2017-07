Resultados NXT del 19 de Julio

Imagen del combate principal de la noche: Drew McIntyre vs. Killian Dain | Fuente: WWE

Ember Moon vs. Ruby Riot

Moon regresó hace poco de una lesión que tuvo durante un combate por una oportunidad al título femenino de la marca amarilla. Ahora quería volver con fuerza y lo demostró ante su combate contra Ruby Riot. A pesar de que Riot estuvo dominando el combate, mostrando ser una de las luchadoras más técnicas de NXT, finalmente Moon ganó aplicando su movimiento final y la cubrió con la cuenta de tres. Podría significar esto un empuje para la luchadora? En todo caso es posible que sea la próxima contendiente principal para el título femenino.

En los vestuarios Hideo Itami se encaró contra Kassius Ohno por su derrota como equipo hace dos semanas y estaba furioso. Aunque no llegaron a tener contacto físico, se pactó una lucha entre estos dos luchadores para la semana que viene en el próximo programa de NXT.

Oney Lorcan vs. Danny Burch

Estos dos luchadores llevaban varias semanas con derrotas frente a rivales importantes de NXT, o mejor dicho eran jobbers en la marca amarilla. Se enfrentaron en un combate singular que estuvo muy igualado. Finalmente Lorcan revirtió el movimiento final de Burch aplicándole una llave de sumisión en su rodilla izquierda y este se rindió, ganando Lorcan por sumisión. Se dieron la mano en señal de respeto pero Burch aprovechó el apretón de manos para lanzarle un desafio para un combate próximamente.

No Way José vs. Cezar Bononi

No Way José vuelve al ring después de casi dos meses de su último combate contra el mismo Bononi, el cual le derroto por Roll Up. Sin embargo, este combate no tuvo ninguna dificultad y venció a Bononi aplicando su movimiento final y la cuenta de tres. Posteriormente, Andrade "Cien" Almas salió entre el público y atacó a Bononi cuando este todavía no se había incorporado, luego desafió a Jose a que subiera al ring para encararse, pero cuando este regreso huyó del ring. Posiblemente sea esta la nueva rivalidad entre estos dos luchadores.

Evento principal: Drew McIntyre vs. Killian Dain por una oportunidad por el título de NXT

Desde hace unas semanas Sanity estuvo atacando y encarando se contra McIntyre, y al final se dio un combate entre este último y uno de los miembros del equipo por una oportunidad contra Bobby Roode por el título máximo de la marca amarilla. El combate estuvo dominado por Dain, realizando movimientos contundentes hasta el punto en el que Drew era incapaz de levantarse. Sin embargo fue capaz de coger las riendas del combate y derrotó a Dain aplicando dos veces una patada voladora en carrera y cubriéndolo con la cuenta de tres, proclamándose como contendiente principal por el título de NXT. En su celebración dijo a cámara que Roode tenía que estar preparado para lo que le viene y que iba a por el con todo su arsenal de movimientos.