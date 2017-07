Cartelera WWE Battleground 2017

Foto: WWE.com

Este domingo se emitirá en WWE Network una nueva edición del PPV en exclusiva de SmackDown Live, WWE Battleground, desde el Wells Fargo Center de Philadelphia, PA.

Kick-Off: Tye Dillinger vs Aiden English

Foto: WWE.com

Combate sin historia que ya sucedió en el kick-off de Backlash. ¿Volverá a llevarse la victoria The Perfect 10?

Sami Zayn vs Mike Kanellis (w/ Maria)

Foto: WWE.com

Maria Kanellis hizo su regreso siete años después a la WWE en Money In The Bank, pero esta vez apareció junto a su marido Mike Kanellis. Desde este primera aparición siempre han sido interrumpidos por Sami Zayn, quién no tenía la intención de hacerlo. El pasado martes se vieron las caras en SmackDown donde Mike Kanellis se llevó la victoria, pero tras un controversial final Sami Zayn tendrá su revancha este domingo.

SmackDown Tag Team Championships:

The Usos (c) vs The New Day

Foto: WWE.com

Segunda oportunidad para los campeones con el reinado más largo en la historia de ganar por primera vez los Campeonatos en Parejas de SmackDown. ¿Lo conseguirán en esta ocasión?

Shinsuke Nakamura vs Baron Corbin

Foto: WWE.com

Baron Corbin atacó a Shinsuke Nakamura durante su entrada en Money In The Bank. Desde ese momento, el dueño del maletín asegura que el japonés tiene miedo de él. ¿Serán ciertas estas acusaciones o será The King Of Strong Style el que se lleve la victoria?

#1 Contender SmackDown Women's Championship:

Charlotte Flair vs Natalya vs Lana vs Tamina vs Becky Lynch (Fatal 5-Way Elimination Match)

Foto: WWE.com

Shane McMahon anunció la semana pasada en SmackDown Live que Charlotte Flair, Becky Lynch, Natalya, Lana y Tamina se verían las caras en un combate de cinco eliminatorio en Battleground. ¿Quién será la retadora número uno al título que ostenta Naomi en SummerSlam?

United States Championship:

AJ Styles (c) vs Kevin Owens

Foto: WWE.com

AJ Styles ganó una Battle Royal el pasado 4 de julio que le daba derecho a enfrentarse a Kevin Owens por el Campeonato de los Estados Unidos en Battleground. Para sorpresa de todos, The Phenomenal One derrotó al campeón en un Live Event en el Madison Square Garden ganando el título. Tras este acontecimiento será AJ Styles el que tenga que defender el campeonato ante Kevin Owens este domingo.

Breezango cerrará el caso en Battleground

Foto: WWE.com

Durante los últimos meses, Tyler Breeze y Fandango han estado siendo atacados o robados en backstage. ¿Quiénes serán los autores de todo esto?

John Cena vs Rusev (Flag Match)

Foto: WWE.com

John Cena hizo su regreso a SmackDown Live el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Fue interrumpido por Rusev, quien también hacía su regreso tras unos meses de ausencia por lesión, faltando al respeto a todo el país. En ese momento fue pactado un Flag Match para Battleground.

WWE Championship:

Jinder Mahal (c) vs Randy Orton (Punjabi Prision Match)

Foto: WWE.com

Jinder Mahal derrotó a Randy Orton en Backlash ganando el Campeonato de la WWE. Lo retuvo con éxito en Money In The Bank con la intervención de los Singh Brothers. The Viper pidió una última oportunidad y Shane McMahon se la concedió, pero con la condición de que el campeón escogiese la estipulación del combate. Jinder Mahal eligió defender el título dentro de una Punjabi Prision. ¿Quién saldrá este domingo de Battleground como campeón máximo de la WWE?