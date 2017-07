The Great Khali da la victoria a Jinder Mahal

Jinder Mahal y The Great Khali celebran después de que Mahal retuviese el título. Foto: WWE.com

Durante el Kick-Off Renee Young dirigió un mesa de debate sobre lo que iba a suceder en el evento. Por esta mesa pasaron David Otunga, Jerry Lawler, Sam Roberts y Carmella. Ademas durante los momentos previos del evento Aiden English derrotó a Tye Dillinger tras aplicarle un Director's cut seguido de una cuenta de tres.

Campeonato de Parejas de Smackdown: The Usos (c) vs. The New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston)

Kofi empezó golpeando a su rival con varias patadas y le dio el relevo a Woods. Jimmy tomó el relevo y consiguió frenar el impulso inicial de los miembros de New Day. El equipo heel dominó sobre Woods que a pesar de tratar de dar el relevo, pero no llegaba a su esquina. Woods consiguió evitar un Super Suplex y le dio el relevo a Kofi que hizo el hot tag. Kofi le dio el relevo a Woods y se lanzó sobre The Usos, que impidieron los ataques de los miembros de New Day. Woods sorprendió a su rival con un Facebuster, pero sus rivales le respondieron con una Samoan Drop. Tras un gran movimiento The Usos aplicaron una llave de sumisión a Woods, pero este llegó a las cuerdas. Kofi tomó el relevo, pero recibió una Superkick y un Splash seguido de una cuenta de dos. The Usos buscaron una nueva Splash, pero Kofi la evitó y le dio el relevo a Woods. Kofi le aplicó una Trouble in Paradise a Jimmy y Woods un Diving Elbow para conseguir la victoria.

Victoria: New Day por cuenta de tres. De esta forma New Day se hicieron con los títulos de la división de parejas.

New Day celebrando. Foto: WWE.con

Shinsuke Nakamura vs. Baron Corbin

El inicio del combate fue muy igualado hasta que Nakamura obligó a Corbin a escapar al ringside. Después de que los dos subiesen al ring, Corbin empezó a dominar con un Bearhug. Nakamura sorprendió con una llave de brazo, pero Corbin aplicó un Big Boot para mantener el dominio. Nakamura sorprendió con un gran rodillazo para hacerse con el control de la pelea. El japonés encerró en la esquina a Corbin y le aplicó dos grandes rodillazos. El Lobo solitario sorprendió a su rival con un gran Clothesline. Nakamura buscaba el Kinshasha, pero Corbin lo invirtió con un gran Slam. Tras un intercambio de golpes Nakamura volvió a cargar el Kinshasha, pero Corbin le aplicó un golpe bajo.

Victoria: Nakamura por descalificación.

Tras el combate Corbin golpeo con el maletín de Money in the Bank a su rival y le aplicó el End of Days.

Becky Lynch vs. Natalya vs. Tamina vs. Lana vs. Charlotte Flair

Tamina empezó dominando sobre el resto de sus rivales y centro su ataque en Becky. Lana y Tamina realizaron equipo para hacer frente a Charlotte. Charlotte consiguió tumbar a la luchadora samoana, pero Lana le aplicó una gran patada. Tamina y Lana mantuvieron el dominio, pero Brecky reapareció para cambiar las tornas al combate. Becky y Charlotte quedaron solas en el ring y tras caer tumbadas las Natalya apareció. Becky tomó el control de la lucha con varios Suplex. Tamina sorprendió a sus rivales, pero Charlotte acabó con su dominio. Natalya aplicó el Sharpshooter a Charlotte, pero Lana rompió la llave con un Facebuster. Becky aplicó el Disarme a Lana, pero Tamina rompió la llave. Becky volvió a aplicar el Dismarmer a Lana y de nuevo Tamina realizó el salve. Finalmente Becky conecto el Disarmer sobre Tamina y esta se rindió, de esta forma la samoana quedó eliminada. Becky aplicó el Diarmer sobre Lana y esta también se rindió quedando eliminada. Natalya sorprendió a Becky con un Roll Up y la eliminó. Charlotte comenzó dominado sobre su rival con una Big Boot, seguida de una Powerbomb. Natalya evitó una Moonsault y tras estrellar a su rival contra la protección del esquinero consiguió una cuenta de tres.

Victora: Natalya. La sobrina de Bret Hart se convirtió en la retadora número uno.

Campeonato de Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Kevin Owens

Owens empezó dominando con una llave de cuello, pero Styles le sorprendió con un par de golpes. El campeón de EEUU sorprendió con una doble patada voladora y el combate pasó al ringside, donde Owens se hizo con el control de la pelea. De vuelta al cuadrilátero Owens aplicó un Senton y mantuvo el control de la lucha. Styles evitó un nuevo Senton de KO, pero no pudo evitar el DDT. Styles consiguió combinar varios golpes y derribó a Owens. Styles aplicó un Facebuster y tomó el control de la lucha con un Ushigoroshi. Owens consiguió invertir el Springboard 450 y aplicó la Cannonball. El aspirante buscaba un SuperSuplex, pero Styles consiguió invertir la llave y le aplicó una quebradora. AJ buscaba altura, pero Owens evitó el salto del campeón y volvió a buscar el SuperSuplex. Owens evitó el Phenomenal Forearm y empezó a centrar su ataque en el hombro izquierdo de Styles. Owens lanzó a su rival contra el árbitro, pero Styles consiguió aplicar el Calf Crusher. Kevin invirtió la llave de su rival y le aplicó un Crossface. El campeón invirtió la llave con un Crossface. Owens giró para cubrir a su rival y la cuenta llegó a tres.

Victoria: Kevin Owens por cuenta de tres. Owens recuperó el título de EEUU.

Owens celebra tras derrotar a Styles. Foto: WWE.com

Combate de banderas: Rusev vs. John Cena

Rusev empezó dominando, pero Cena evitó que tomase la bandera con un Bulldog. Rusev tomó el control con un Electric Chair. El búlgaro mantuvo su control con un Clothesline seguido de varios golpes seguidos. Cena volvió a evitar que Rusev tomase su bandera, pero este le respondió con un DDT. Cena sorprendió con varios golpes seguidos y buscó el AA, pero Rusev le sorprendió con un Spinebuster. Tras un intercambio de golpes Rusev consiguió tomar su bandera, pero Cena le sorprendió con un AA. El luchador búlgaro evitó que su rival cogiese la bandera, pero este le sorprendió con un STF. Cena consiguió tomar la bandera, pero Rusev le sorprendió con una Superkick. Cena tomó algo de ventaja, pero Rusev le atacó utilizando las escaleras metálicas. Cena se rehizo, pero Rusev sorprendió con un Fallaway Slam. El búlgaro puso dos mesas, pero cuando trató de lanzar a Cena sobre ellas este se rehizo y acabó dominado brevemente. Rusev tomó la base y atacó con ella a Cena, tras esto le aplicó un Accolade. Cuando Rusev iba a poner la bandera Cena se lo impidió y tras un intercambio de golpes Cena la aplicó un AA contra las mesa y puso la bandera en su sitio.

Victoria: John Cena tras colocar la bandera de EEUU en el pedestal.

Breezango aparecieron para anunciar quienes fueron sus atacantes, pero antes de anunciarlo The Ascension aparecieron para afirmar que eran ellos. Tras esto se apagaron las luces y al encenderse ambos aparecieron inconscientes.

Mike Kanellis vs. Sami Zayn

Zayn empezó dominando mientras el público coreaba su canción de entrada. Maria aparto a su marido de los golpes de Zayn y Mike tomó el control de la pelea. Zayn reaccionó, pero Mike le aplicó una Big Boot, para mantener el control. Zayn realizó el comeback, pero cunado iba a aplicar el Exploder Suplex, Maria subió para evitarlo. Tras discutir con Maria, Zayn aplicó un Exploder y la Halluva Kick para hacerse con la victoria.

Victoria: Sami Zayn por cuenta de tres.

Zayn aplica un Tornado DDT. Foto: WWE.com

Punjabi Prison Match por el Campeonato de WWE: Jinder Mahal (c) vs. Randy Orton

Jinder tumbó a Randy pidió que abriesen una puerta, pero ninguno de los dos pudieron escapar por ella. Ambos luchadores intercambiaron llaves, siendo Jinder el que dominó el combate castigando el brazo izquierdo de su rival. Jinder volvió a pedir que abriesen otra puerta, pero Orton interfirió para que no llegase. Orton tomó el control de la pelea castigando al campeón de la WWE lanzándolo contra la jaula. Orton buscaba su DDT, pero Jinder lo evitó lanzando al aspirante contra las paredes. Orton sorprendió con dos Suplex contra la pared de bambú y pidió que abriesen la tercera puerta. Jinder evitó que su rival saliera por la puerta y ambos quedaron en tendidos sobre el ring. Orton empezó a dominar, aplicó un DDT, pidió que abrieran la última puerta, pero antes quiso aplicar un RKO. Jinder invirtió el finisher de La Víbora. El campeón de la WWE buscó el Khallas, pero Orton lo invirtió con un RKO. The Singh Brothers sacaron a Mahal antes de que la puerta se cerrase y Orton quedó encerrado en la primera Jaula mientras Jinder escalaba la segunda. Orton paso de la primera a la segunda estructura directamente y ambos luchadores empezaron a pelear mientras escalaban. Singh Brothers ayudaron a Jinder a deshacerse de su rival y Empezó a escalar de nuevo. Orotn despertó y tras deshacerse de The Singh Brothers empezó a dominar sobre Jinder. Jinder sacó un palo de kendo y comenzó a atacar a su rival, pero este invirtió un ataque y le arrebató el palo. Orton inició su ascenso por la segunda jauña, pero uno de los Singh Brothers intervino para evitar el ascenso del aspirante. Todo acabó cuando Orton lanzó al miembro de Singh Brothers contra la mesa de comentaristas. Jinder empezó a dominar hasta que el aspirante sorprendió con un DDT. Orton sacó una silla de debajo del ring y atacó a su rival con ella.

Momento en el que Khali hizo su entrada. Foto: WWE.com

Orton empezó a escalar, pero cuando estaba arriba The Great Khali apareció por la rampa. El gigante frenó el ascenso de Randy y lo agarró del cuello dejándolo inconsciente, mientras Mahal subió la segunda estructura y consiguió salir.

Victoria: Jinder Mahal tras salir de las dos jaulas.