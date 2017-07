Primera semana del G1. Resultados, clasificación y análisis

Yano tira del pelo a Okada durante su enfrentamiento. Fuente: NJPW1972.com

La primera semana del G1 ya ha terminado, y con ella se han dado los primeros resultados del torneo, además de las primeras diferencias en la clasificación.

NOCHE 2

Robinson ganó a Kojima vía Pulp Friction

Tonga sorprendió a Elgin vía Gun Stun

Sanada acabó con Evil vía Moonsault

Okada hizo rendirse a Yano vía Red Ink

Omega derrotó a Suzuki vía One Wing Angel

NOCHE 3

Goto sometió a Nagata vía GTR

Ishii terminó con Makabe vía Brainbuster

Ibushi venció a Sabre vía Golden Star Powerbomb

Tanahashi logró ganar a Bad Luck Fale vía Count Out

Naito superó a YOSHI-HASHI vía Destino

NOCHE 4

Yano fulminó a Kojima vía Low Blow

Evil consiguió dos puntos frente a Juice Robinson vía STO

Suzuki derrotó a Sanada vía Gotch Piledriver

Omega terminó con Tama Tonga vía One Wing Angle

Okada ganó a Elgin vía Rainmaker

NOCHE 5

Zack Sabre Jr. rindió a YOSHI-HASHI vía Modified double arm octopus Hold

Tanahashi derrotó a Nagata vía High Fly Flow

Fale sometió a Naito vía Bad Luck Fall

Ibushi ganó a Ishii vía Golden Star Powerbomb

Makabe venció a Goto vía King Kong Knee Drop

Clasificación Grupo A

Hirooki Goto 4

Tetsuya Naito 4

Zack Sabre Jr. 4

Bad Luck Fale 4

Kota Ibushi 4

Hiroshi Tanahashi 4

YOSHI-HASHI 2

Tomohiro Ishii 2

Togi Makabe 2

Yuji Nagata 0

Clasificación Grupo B

Kenny Omega 4

Kazuchika Okada 4

Sanada 2

Tama Tonga 2

Juice Robinson 2

Minoru Suzuki 2

Toru Yano 2

EVIL 2

Michael Elgin 0

Satoshi Kojima 0

El torneo está dando grandes combates como suele ser habitual y dando más visibilidad a luchadores que de otra forma no serían relevantes dentro de la compañía japonesa. Si alguien no quiere ver el torneo completo aquí van unas recomendaciones de los mejores combates hasta ahora. Del día 1: Naito vs Ibushi. Día 3: Goto vs Nagata, Ishii vs Makabe, Ibushi vs Zack Sabre Jr. y Naito vs YOSHI-HASHI. Día 4: Okada vs Elgin (mejor combate del torneo hasta este momento según el público y Dave Meltzer) Día 5: Tanahashi vs Nagata, Ibushi vs Ishii y Makabe vs Goto.

Respecto a los grupos el Grupo A está dando bastante sorpresas de manera agradable, todos los luchadores están teniendo combates realmente interesantes y las 3 noches han sido de un nivel alto.

Posiblemente la sorpresa del torneo sea Togi Makabe, considerado como un luchador bastante simple está dando lo mejor de si en el torneo, dejándose la piel en el combate contra Ishii. El enfrentamiento contra Goto fue en su lugar natal y por tanto fue puesto en el main event, esto provocó que el público estuviese detrás del luchador y le diese aún más fuerza, además de una buena historia detrás del match. Makabe no es un gran wrestler pero cuando llega el G1 se transforma y muestra porque la empresa confía en él.

La otra sorpresa positiva está siendo Zack Sabre Jr., el luchador ha sido muy criticado debido a su estilo pero en este torneo se está amoldando a sus rivales y dando un nivel extraordinario. Su cantidad de sumisiones está ayudando al torneo, aprovechando por ejemplo la lesión de brazo Tanahashi para conseguir llevarse la victoria. Su torneo está acallando muchas de las críticas que está sufriendo como ya le ocurrió a Elgin y se empieza a ver una actitud más positiva para lo que le queda de torneo, que debería permitirle lucirse aún más.

Mención aparte merecen Hiroshi Tanahashi y Yuji Nagata. El primero está dando una clase magistral de cómo vender una lesión, le da igual aparecer como siempre como face o ser mucho más engreído como en su enfrentamiento contra Nagata, está buscando conseguir puntos como sea y es aire fresco para su personaje. El veterano Nagata por otro lado está en su último torneo, y está dejándose todo sobre el cuadrilátero. De momento sin victorias pero cada vez con un público más entregado hacia él podemos estar viendo sus últimas grandes noches, lo cual está provocando una sensación triste a pesar de su torneo.

El MVP es sin duda alguna debería ser Kota Ibushi. El luchador ha dado ya tres combates que pueden ser candidatos al mejor del año, está a un nivel extraordinario y se está aclimatando a cada rival. Mientras que frente a Naito tiene una ofensiva mucho más salvaje y clásica, con Zack Sabre Jr. Necesita ser mucho más lento y no buscar tanto el vuelo para evitar las sumisiones del británico. Contra Ishii el choque de estilos es perfecto y se está mostrando que el luchador está capacitado para llegar al siguiente nivel.

El grupo B por otro lado de momento está siendo algo más decepcionante, a pesar de ser solo dos noches ha habido combates como el Omega vs Suzuki del cual se esperaba mucho más. Aún con ello el grupo no está siendo malo y está teniendo un gran nivel aunque sea inferior al del grupo A.

La sorpresa del grupo está siendo el más joven del torneo, Juice Robinson. El luchador norteamericano está dando muestras de lo integrado que está en la compañía y como se amolda tanto a papeles heel como a papeles face. El público japonés está muy entregado con el luchador y ver el respeto que profesa a luchadores como Kojima es extraordinario, habrá que verle ahora que los shows salen de Tokio para ver si el público sigue tan involucrado pero de momento parece que puede tener un gran torneo.

Okada y Elgin siguen en su nivel habitual, mostrando además la gran química que tienen entre ambos. El campeón ha logrado sacar un combate realmente entretenido frente a Yano mientras que Elgin sigue siendo capaz de dar un espectacular combate y de mostrar que Japón conecta perfectamente con su estilo.

La gran decepción del torneo por el momento es Kenny Omega, el luchador está catalogado como uno de los mejores del mundo y aún no ha conseguido un gran combate. El enfrentamiento ante Tonga fue lo esperado, aunque quizás fue demasiado decepcionante debido a que Tama fue quién llevó el peso del combate. Frente a Suzuki se vio a un Omega incapaz de aclimatarse a uno de los mejores luchadores de NJPW, tratando de hacer movimientos espectaculares pero en contra de la historia contada durante el combate. También ha sido muy criticado por vender en ambos combates de forma inconstante su rodilla, no obstante y a pesar de que el siguiente combate será frente a Yano se confía en que Omega recuperé su nivel habitual y nos deleite con grandes combates.

En ambos grupos se espera mucho tanto de Suzuki como de Naito, dos hombres que están teniendo un buen torneo pero que parecen que van a ir a más. Otros como Sanada también pueden tener una participación entretenida, preparándose para un futuro push individual, mientras que Yano dará las puntadas cómicas y Kojima dará más combates de nivel en lo que puede ser uno de sus últimos torneos.