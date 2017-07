Ambrose aún no firma la paz con Rollins

Rollins ofreció hacer el gesto de The Shield a Ambrose, pero este no quiso. | Foto: WWE.com

Kurt Angle abrió el programa recordando cómo desveló su secreto la semana pasada. Tras esto, pasó a hablar sobre el título universal, pero cuando iba a anunciar el combate para SummerSlam, Braun Strowman hizo su entrada. Strowman amenazó a Kurt y anunció que en SummerSlam va a partir en dos a Lesnar, tras esto Samoa Joe apareció. El excampeón de NXT dijo no temer ni a Lesnar ni a Strowman, echándole en cara que no le dejó ganar por tercera vez a Roman.

Roman Reigns apareció por la rampa y tomó el micrófono para recordar todos sus logros. Kurt Angle tuvo que ponerse en medio para impedir que los tres luchadores empezaran a pelearse, tras esto anunció que en SummerSlam Brock Lesnar defenderá el título contra los tres. El caos llegó al ring cuando Kurt Angle se marchó. El roster de Raw tuvo que salir desde los vestuarios para frenar la pelea de los tres luchadores. Todo acabó cuando Strowman le aplicó un Running Powerslam a Roman.

Combate sin descalificación: Elias Samson vs. Finn Bálor

Bálor empezó dominando el combate con golpes rápidos. Tras los anuncios, Samson consiguió dar el primer golpe y tomó algo de ventaja centrando su ataque en el hombro izquierdo. Samson cogió la primera silla, pero Bálor aprovechó un descuido para tomar algo de ventaja. Bálor trató de golpear a Samson con la silla, pero este invirtió el golpe. Tras los anuncios Samson mantuvo el control de la pelea. Bálor consiguió hacer el comeback utilizando la silla. Tras dos Dropkicks, Bálor aplicó el Coup de Grace, pero cuando iba a hacer la cuenta, las luces se apagaron. Cuando se volvieron a encender las luces Bray Wyatt apareció y le aplicó un Sister Abigail a Bálor. Samson se arrastró hasta el cuerpo de Bálor y lo cubrió.

Victoria: Elias Samson por cuenta de tres.

Bray posa mientras Elias se arrastra para cubrir a Bálor. Foto: WWE.com

Angle fue entrevistado en los vestuarios. El mánager general habló sobre el primer combate de su hijo y dijo que se encontraba orgulloso. Emma interrumpió la entrevista pidiendo una oportunidad, Angle le dijo que se enfrentaría a Nia Jax.

Enzo Amore vs. Big Cass

Enzo empezó atacando, pero Cass le respondió con varios golpes consecutivos. Cass mantuvo el control de la pelea mientras el público le gritaba asshole. Tras una Big Boot, Cass se hizo con la victoria.

Victoria: Big Cass por cuenta de tres.

Tras acabar el combate Cass siguió atacando a Enzo hasta que Big Show hizo su entrada. Cass atacó al Gigante de la industria con varios Empire Elbows. Cass dejó a Big Show en el suelo tras aplicarle varias patadas.

Renee Young entrevistó a Alexa Bliss, la cual dijo que no le importaba su rival para SummerSlam.

Emma vs. Nia Jax

Emma atacó primero, pero Nia tomó el control total de la lucha a los pocos minutos. Nia consiguió la victoria tras una especie de Senton con voltereta.

Victoria: Nia Jax por cuenta de tres.

Tozawa fue entrevistado en los vestuarios. El japonés pidió una revancha con Daivari, pero Titus interrumpió la entrevista para decirle que había cancelado el combate. Tozawa y Titus entraron al ring a pesar de que Titus intentaba convencer al japonés de que no podía pelear. Tozawa tomó el micro para pedir que Daivari saliera, pero en su lugar salió Neville. El campeón de la división crucero empezó a repasar a carrera de Tozawa en la WWE, este le respondió atacándolo y le aplicó un Super Senton. Daivari apareció para atacar a los dos luchadores y quedarse con el cinturón del campeón.

Bayley y Sasha hablaron antes del combate. Ambas dijeron que su amistad no se iba a romper tras el combate.

Renee Young entrevistó a Jeson Jordan. El antiguo miembro de American Alpha afirmó que estaba un poco nervioso y que era maravilloso que su héroe era su padre.

Ambrose y Rollins se juntaron en los vestuarios. Rollins trató de hacer un plan, pero Dean no quiso, recordándole que le traicionó una vez.

Bayley vs. Sasha Banks

Bayley empezó dominando gracias a un Clothesline y buscó varias cuentas. Sasha trató de rehacerse con un bofetada, pero Bayley mantuvo dominio. Sasha evitó el salto de Bayley y tomó algo de aire. Tras los anuncios, Sasha dominó sobre su rival con varios candados. Bayley reaccionó con varios golpes, pero la cuenta solo llegó a dos. Sasha combinó varios movimientos y aplicó el Bank Statement. Tras una gran secuencia de movimientos, ambas quedaron en el suelo. Bayley con un codazo pareció tomar el control, pero Sasha reaccionó. Ambas pasaron a pelear en la esquina, donde Bayley buscó el SuperSuplex, pero Sasha lo invirtió y aplicó un Splash. Bayley consiguió invertir la cuenta de 'La Jefa' y consiguió la cuenta de tres.

Victoria: Bayley por cuenta de tres.

Bayley cubre a Sasha. Foto: WWE.com

Alexa, que había comentado el combate desde la mesa, subió al ring para encararse con Bayley.

Jason Jordan vs Curt Hawkins

Hawkins atacó antes de que sonase la campana. Tras sonar la campana Jordan dominó con varios Suplex. Jordan consiguió la victoria tras una gran combinación de llaves.

Victoria: Jason Jordan por cuenta de tres.

The Revival aparecieron sobre el ring y tomaron el micro para decir que son el futuro de la división por parejas. El discurso de The Revival fue interrumpido por Anderson y Gallows.

The Revival vs. Karl Anderson & Luke Gallows

Dawson y Anderson empezaron la contienda. Dash entró con el relevo y The Revival tomaron el control con varios relevos. Anderson sorprendió y dio el relevo a Gallows. The Reviva, de forma ilegal, trataron de tomar ventaja, pero Anderson y Gallows dominaron. Tras los anuncios Dawson consiguió algo de ventaja, pero Gallows le sorprendió con varios Clotheslines y dos Big Boots. The Revival invirtieron el Boot of Doom. The Hardys aparecieron y Anderosn y Gallows se distrajeron, lo que aprovecharon The Revival para aplicar el Shatter Machine.

Victoria: The Revival por cuenta de tres.

The Revival aplican el Sgatter Machine. Foto: WWE.COM

Tras el combate Matt y Jeff subieron al ring para atacar a The Revival, los cuales huyeron tras recibir un Twist of Fate.

Dean Ambrose & Seth Rollins vs. Miz & Bo Dallas & Curtis Axel

Ambrose y Miz empezaron el combate, pero el campeón intercontinental le dio el relevo a Axel nada más sonar la campana. Ambrose dominó sobre su rival y Rollins tomó el relevo para seguir con el castigo. Bo Dallas tomó el relevo y tras un par de golpes se lo dio a Miz, que dominó sobre Rollins. 'El Arquitecto' le dio el relevo a Ambrose y el equipo face controló la pelea.

Tras los anuncios Bo Dallas dominó sobre Rollins y el equipo heel dio relevos rápidos. Miz buscó al cuenta tras un Neckbreaker, pero solo llegó a dos. Rollins consiguió frenar un golpe de Miz, pero no pudo evitar el DDT. El campeón intercontinental aplicó las típicas patadas de Daniel Byan, pero falló la última y Rollins consiguió dar el relevo a Ambrose, que hizo el hot tag. Axel tomó el relevo y buscó una llave conjunta con Bo Dallas, pero Ambrose la invirtió. Miz robó el relevo y cuando Ambrose no se lo esperaba le aplicó un Skull Crushing Finale obligando a Rollins a hacer el salve. Ambrose sorprendió a Miz con un Dirty Deeps después de que Rollins le aplicase un rodillazo.

Victoria: Dean Ambrose y Seth Rollins por cuenta de tres.

Tras el combate Ambrose y Rollins se abrazaron y celebraron, pero cuando Rollins le propuso hacer el gesto de The Shield a Ambrose, este se marchó.