AJ Styles recupera el cinturón de EEUU

Styles ataca a Owens antes de cubrir a Jericho. Foto: WWE.com

Kevin Owens abrió el programa de la marca azul hablando sobre como consiguió el título de los EEUU. Kevin Owens anunció que la próxima semana regresaría el reto abierto. AJ Styles apareció antes de que Owens se bajase del ring. El excampeón de los EEUU exigió la revancha por el título, pero Owens anunció que no lo iba a defender esa noche ante nadie. La música de Jericho sonó y Y2J hizo su regreso a la WWE. El El veterano luchador recibió una calurosa bienvenida del público, no así por parte de Owens. Y2J anunció que había regresado para tener su revancha por el título de los EEUU, pero AJ le interrumpió para decir que él se la merece antes. Jericho se encaró con Styles y acabó apuntándolo en The List of Jericho mientras Owens escapaba. Shane McMahon hizo su entrada y anunció una triple amenaza entre los tres por el título de EEUU para el main event de la noche.

Jericho haciendo su entrada al ring. Foto: WWE.com

Shinsuke Nakamura vs. Baron Corbin

Nakamura con varios rodillazos y codazos tomó el control de la lucha tumbando a Corbin al poco de empezar la pelea. "El Lobo Solitario" sorprendió al japonés con un Clothesline. Tras los anuncios, Corbin dominó sobre Nakamura con un candado de cuello. Nakamura aplicó varios rodillazos seguidos hasta encerrara a su rival en la esquina para aplicarle el Running Knee. Nakamura buscó cerrar el combate con un Kinshasa, pero Corbin lo invirtió con una especie de Suplex. Corbin dominó durante unos minutos, pero Nakamura consiguió hacer el comeback evitando un Ends of Day. Tras varios rodillazos Nakamura aplicó el Kinshasa y se llevó la victoria.

Victoria: Nakamura por cuenta de tres.

Naomi fue entrevistada en los vestuarios sobre su nueva rival, Natalya. La aspirante interrumpió la entrevista para asegurarle que en SummerSlam la derrotará. Natalya se fue y Carmella apareció para recordar que aún tiene el maletín de Money in the Bank.

Charlotte Flair y Becky Lynch vs. Lana y Tamina

Becky y Lana empezaron el combate, pero Lana le dio rápidamente el relevo a Tamina. Becky tomó ventaja y trató de aplicar el Disarmer, pero no lo pudo conectar. Tamina sorprendió a Becky y le dio el relevo a Lana. La mujer de Rusev le aplicó un Suplex a Becky y tras un candado le dio el relevo a Tamina. Becky sorprendió a la samoana y le dio el relevo a Charlotte que hizo el hot tag. Tamina sorprendió con una Superkick y Lana robó el relevo. Charlotte le aplicó una Big Boot a su rival y consiguió la victoria.

Victoria: Becky Lynch y Charlotte por cuenta de tres.

Jinder Mahal entró al ring en solitario y empezó a hablar sobre como derrotó a Randy Orton en Battleground. El campeón exigió conocer a su retador para SummerSlam y tras esto empezó a hablar en su idioma natal. John Cena interrumpió al campeón y subió al ring para tomar la palabra. Mahal evitó que Cena hablase, pero El Marine le interrumpió para felicitarle. Cena siguió hablando para retarle a una pelea en SummerSlam. Cuando Cena se marchaba victorioso Daniel Bryan apareció para anunciar que John tendría que ganarse la oportunidad de retar a Jinder. Bryan anunció un combate entre Nakamura y John Cena la semana que viene para conocer al retador número uno al cinturón de Mahal.

Jinder y Cena se encaran. Foto: WWE.com

Owens interrumpió una llamada de Shane para quejarse del combate que había anunciado al principio del programa. Shane le dijo que solo le importa SmackDown.

Aiden English y Mike Kanellis/con Maria Kanellis vs. Sami Zayn y Tye Dillinger

Dillinger y English empezaron el combate intercambiando golpes. Tras los anuncios, el equipo heel dominó sobre Zayn. Mike aplicó dos Clotheslines seguidos de un Big Boot y le dio el relevo a English. Zayn consiguió dar el relevo a Dillinger que dominó sobre su rivales. Zayn tomó el relevo y tras una gran secuencia, Zayn le aplicó la Helluva Kick a Mike.

Victoria: Sami Zayn y Tye Dillinger por cuenta de tres.

New Day iban a hacer su entrada, pero The Usos aparecieron antes para atacar los campeones por parejas. The Usos quedaron victoriosos en la rampa mientras los miembros de New Day eran atendidos por el personal médico.

Nakamura fue entrevistado por Renee Young y anunció que la semana que viene John Cena no lo podrá ver.

Combate Triple Amenaza por el Campeonato de Los Estados Unidos: Kevin Owens (c) vs. Chris Jericho vs. AJ Styles

Styles y Jericho hicieron equipo para atacar a Owens en los compases iniciales y obligarle a escapar al ringside. Owens reapareció tras un tiempo y tras expulsar del ring a Styles empezó a pelear con Jericho. Y2J dominó sobre Owens, hasta que Styles reapareció. Owens tomó aire mientras sus rivales peleaban y cuando volvió dominó con un Senton sobre Styles. El campeón de EEUU buscó la Pop up Powerbom, pero Styles invirtió la llave con un Calf Crusher, Jericho consiguió romper la llave con un Lion Sault. Tras los anuncios, Styles dominó sobre Owens, pero Jericho le sorprendió con varios golpes seguidos. Y2J trató de aplicar The Walls of Jericho sobre Owens, pero este evitó el candado.

Styles le aplicó un Springboard 450 a Jericho, pero cuando iba a hacerle la cuenta, Owens apareció para atacar a Styles y hacer él la cuenta, la cual solo llegó a dos. Jericho sorprendió a sus rivales y le aplicó The Walls a Jericho a Owens y un Codebreaker a Styles. El públicó empezó a cantar This is awesome, mientras los tres luchadores intercambiaron golpes. Styles y Jericho realizaron un gran spot, dejando a Jericho y a Owens sobre el ring. KO le aplicó una Pop up Powerbomb a Jericho, pero la cuenta solo llegó a dos. El campeón de los EEUU le aplicó una Frog Splash a Jericho, pero cuando buscaba la cuenta Styles apareció para expulsar a Owens del ring y aplicar él la cuenta.

Victoria: AJ Styles por cuenta de tres. De esta forma Styles recuperó el título de los EEUU.

Styles celebra tras conseguir el título. Foto: WWE.com

Tras el combate Owens tomó el micro para quejarse de que no era justo nada de lo que estaba sucediendo. El canadiense exigió una revancha para la semana que viene.