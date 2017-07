Paulie Malignaggi: "el poder de Conor está por encima de la media" | Foto: twitter de Conor Mcgregor

Hace unas pocas semanas nos enterábamos de que el ex campeón de boxeo Paul Malignaggi se había unido al campamento del peleador irlandés Conor McGregor para la preparación de la esperada pelea contra Floyd Mayweather.

En una reciente entrevista en “Big Brown Breakdown” con Brendan Schaub, Malignaggi comentó: "Conor definitivamente es un golpeador por encima de la media. Lo pude sentir con los guantes de 16 onzas. Si el lanza un golpe con unos guantes de 10 onzas muy probablemente el llamará tu atención. No es un poder de 'Oh dios mio', ese poder es muy raro. He tenido miles de rounds de sparring en mi vida, he hecho sparring con cientos de personas y ese poder solo se encuentra en un puñado de ellos".

El púgil estadounidense cree que "Conor no tiene ese tipo de poder, pero si te lanza un golpe con guantes pequeños, seguramente acabes abajo. Es un poder respetable y eso es realmente todo lo que necesita. La clave es llegar de manera limpia. Si es capaz de llegar limpiamente, Conor hará daño. Ese es el truco".

Nacido en Brooklyn, pero de padres sicilianos, Malignaggi, se retiró del boxeo profesional este año 2017 tras 19 años de carrera. Posee un récord de 36-8, habiendo conseguido títulos mundiales en dos categorías de peso diferentes (welter y Light welterweight).

La esperada pelea entre el irlandés y el norteamericano tendrá lugar el próximo 26 de Agosto en el T-Mobile de Las Vegas y viendo la acogida que han tenido las cuatro ruedas de prensa que han hecho a lo largo de la gira por el mundo (Los Ángeles, Toronto, Nueva York y Londres) se espera que rompa todos los récords en cuanto a PPV (Pay-per-view / Pago por visión), que ahora mismo ostenta el Mayweather vs Pacquiao de mayo de 2015.