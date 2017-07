Cormier: "Cuando gane a Jones seré el mejor peleador de la historia" | Foto: Sherdog.com

Daniel Cormier fue el último en participar en los entrenamientos abiertos del jueves y el último en atender a la prensa. Allí el campeón del peso semipesado de UFC se enteró de los comentarios de su rival Jon Jones, el cual dijo que por desgracia para Cormier, él estaba en la era equivocada.

Tal y como recoge mmafighting.com, Cormier aseguró que al contrario de lo que su rival pudiera pensar, esta es en realidad su era y que, al derrotar a Jones el próximo sábado, se convertirá en el mejor peleador de todos los tiempos. "Esta es mi época. Cuando gane el sábado por la noche seré el mejor peleador que ha existido. ¿Por qué no es mi era, porque me ganó una vez?", explicó Cormier. "Todos los elogios que se está dando a sí mismo por aquella victoria como si me hubiera dominado me dice que él hizo algo que no sabía que podía hacer. Ganó una pelea, no limpió la alfombra conmigo", aseguró el campeón.

Si gana el sábado la pelea, Cormier tiene muy claro lo que hará: "Qué tal si ando por el octógono y digo «¿cómo vas a lidiar con lo que yo he estado lidiando estos dos últimos años?» Pienso que él ganará otra vez después de que yo termine. Cuando le gane dos veces y si me voy bajo la puesta de sol o dejo la división, él será campeón otra vez".

Cormier, que ha sido tildado de falso campeón por muchos fans, lo tiene claro. "Eso es lo que pasará después de la tercera pelea", dijo el campeón. "Voy a decir, «quiero que sea el campeón ahora mismo», así todas las personas que dijeron que me regalaron el título verán como literalmente se lo daré a él y diré «ahora eres el campeón, lidia con eso»", añadió.