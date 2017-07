Titus Worldwide, el inicio de un stable

Apollo Crews con Titus. | Foto: WWE

Titus O'Neil ha iniciado su propia agencia de representación para luchadores que necesitaban protagonismo para hacerse de protagonismo en la marca roja de la empresa. Primero contrató a Apollo Crews cuando este recién se incorporó a Raw por el Superstar Shake-Up. De todas maneras, Crews no ha tenido los resultados esperados tras afiliarse con el manager; primero enfrentándose a Kalisto, perdiendo ambas luchas contra él, luego, unido a Titus, perdió un combate contra Sheamus y Cesaro. Más recientemente, antes de Great Balls of Fire, Apollo consiguió una lucha contra Braun Strowman la cual perdió y fue lanzado a una ambulancia por el "Monstruo entre hombres" a posteriori.

O'Neil no se conformó con tener solo a Crews entre sus representantes, por lo que, ofreció sus servicios al japonés Akira Tozawa, consiguiéndole una oportunidad de oro por el campeonato crucero en Great Balls of Fire, la cual no pudo canjear y perdió contra Neville. De todas maneras, no es imposible que vuelva a tener una oportunidad con la ayuda de su manager, quien se esfuerza por complacer a quienes contrata.

Las promesas de "Titus Worldwide" involucran el hacer campeones a sus representados y darles la estelaridad que buscan en Raw, por lo que no sería un descarte que todos los involucrados se apoyen mutuamente en combates, haciendo interrupciones e incluso formando un equipo para competir por cinturones colectivos, así como han demostrado Titus y Apollo al enfrentarse a los actuales campeones en pareja. La alianza podría volverse un stable visible constantemente liderado por Titus que aún quiere darle las oportunidades más valiosas a sus firmados, caracterizados por fungir como face, a quienes busca ayudar a como dé lugar, algo ya visto en la lucha entre Apollo y Strowman, cuando quiso evitar la brutalidad del gigante para defender a su pupilo sin éxito por parte de ambos.