Aiden English y Curt Hawkins: Los jobbers por excelencia

English y Hawkins los jobbers estrella de WWE actualmente | Fuente fotos: WWE Fotomontaje: Jesús Pascual-VAVEL

Cuando se habla sobre los jobbers, se refiere al grupo de luchadores que están por debajo de la cartelera media y no van a por ningún título en concreto, ya sea porque no les ofrecen una oportunidad o porque les involucran en historias que no hacen ver mejor al luchador. Desde los ochenta hasta la actualidad se recuerdan, con afecto o sin el, a varios luchadores que pasaron por la empresa sin pena ni gloria y que son los jobbers más famosos. Tales como Fazio (en los noventa tenía un personaje de un mago y solo tuvo una lucha televisada), The Yeti (llevaba un atuendo más parecido a una momia que a un yeti, y la única aparición que tuvo fue en un evento de Raw en el que atacó a Hulk Hogan con movimientos muy "perturbadores"), Funaki (luchador japonés que solo gano en dos ocasiones el campeonato hardcore y nunca tuvo relevancia en la compañía, actualmente es uno de los comentaristas en japonés), y muchos más. En la actualidad los más destacados son Aiden English por parte de SmackDown y Curt Hawkins por parte de Raw. Este es su historial completo de cada uno de ellos desde que están en la WWE.

Aiden English

Su nombre real es Matt Rehwoldt, tiene 29 años y nació en Chicago, Illions (EEUU). Firmo su contrato con la WWE en 2012 y entró en el territorio de desarrollo Florida Championship Wrestling (FCW) donde empezó a usar su nombre actual. Su primer combate fue en un combate por parejas mixto con Audrey Marie y se enfrentaron a Rick Victor y Paige.

A mediados de 2012 la FCW se convirtió en lo que ahora es NXT. Su debut televisivo fue durante el segundo episodio de NXT en Full Sail University, donde fue derrotado por Leo Kruger. No fue hasta el 18 de septiembre de 2013 cuando derrotó a Michael Q. Laurie, obteniendo su primera victoria. En junio de 2014 se unió a Simon Gotch para crear el equipo de The Vaudevillains. El 22 de agosto de 2015 en NXT TakeOver: Brooklyn, The Vaudevillains derrotaron a Blake y Murphy y ganaron los Campeonatos en Parejas de la NXT. Posteriormente fueron eliminados en la segunda ronda del Dusty Rhodes Tag Team Classic por Dash y Dawson. Su reinado llegó a su fin tras 61 días de reinado, luego de una lesión de rodilla de Aiden.

Debutaron en el roster principal el 7 de abril de 2016 derrotando a The Lucha Dragons, y tuvieron una oportunidad por los campeonatos por parejas frente a New Day en Extreme Rules de ese mismo año, pero no ganaron. A partir de ahí su carrera fue a pique, perdiendo combates y convirtiéndose en jobbers. En abril de 2017 el equipo se disuelve debido a la renuncia de Simon Gotch de la empresa, mientras que English continuó en solitario. Actualmente es el mayor jobber de SmackDown, pero aun así el pasado fin de semana en Battleground derrotó a Tye Dillinger en el kickoff.

Curt Hawkins

Su nombre real es Brian Myers, tiene 32 años y nació en Nueva York. En el 2006 entraría en el territorio de desarrollo Deep South Wrestling (DSW) junto con Bret Major, iniciándose con el nombre de Brian Mayors. Su único logro fue el título por parejas con su compañero de equipo de DSW derrotando a Charles Evans y Justin LaRouche el 15 de junio de 2007.

Debutó en la WWE el 1 de mayo de 2007 en ECW con sumismo nombre anterior junto con Bret Major y su equipo se llamó "The Major Brothers" derrotando a The New Breed. A pesar de esto su momento más destacado fue cuando se unió a La Familia, conformada por Edge, Zack Ryder y Vickie Guerrero, ayudando a Edge a retener su campeonato de los pesos pesados. Su único y de momento logro en la empresa fue el campeonato por parejas con Zack Ryder derrotando a John Morrison y The Miz, a Finlay y Hornswoggle y a Jesse y Festus en The Great American Bash en 2008. Ese mismo año a Ryder lo enviarían a ECW por el draft y él se fue al centro de desarrollo de FCW. Volvió en 2010 y estuvo hasta 2014, pero apenas tuvo protagonismo siendo usado como un jobber. Volvió de nuevo el año pasado como parte de las nuevas incorporaciones de SmackDown debido al draft y solo tuvo una victoria contra Apollo Crews desde que está en la empresa. Actualmente está en Raw por los intercambios con Smackdown y sigue con un futuro nulo en WWE.