Previa Monday Night Raw 31/07/17

Foto: WWE.com

La cadena USA Network transmitirá un nuevo episodio, el número 1262 de Monday Night Raw desde el PPG Paints Arena de Pittsburgh, PA. El show se podrá seguir en directo desde nuestro Twitter: @WrestlingVAVEL.

Triple amenaza y presencia de la Bestia

En el rumbo a SummerSlam, los contendientes al Campeonato Universal, Samoa Joe, Braun Strowman y Roman Reigns tendrán un enfrentamiento de triple amenaza en Pensilvania. Asimismo, se ha anunciado que el campeón, Brock Lesnar, estará presente en el show junto a Paul Heyman.

Más luces para Jason Jordan

El recién revelado como hijo del ex luchador y actual gerente general de la marca roja, Kurt Angle, tendrá presencia en el segmento conducido por The Miz, Miz TV. Pudiendo ser invitado a formar parte del recién formado stable, The Miztourage.

¿Se consolidará finalmente The Shield?

A pesar de haber hecho equipo la semana pasada para derrotar a The Miz y sus pupilos, Dean Ambrose aún no se muestra del todo seguro en aliarse con Seth Rollins, a quien dejó esperando un choque de puños tras la victoria. Quizá en el próximo programa logren hacer las paces definitivamente.

¿Cambiará Bayley de faceta?

Luego de ganar su dorada chance para enfrentar a Alexa Bliss en el evento más caliente del verano, Bayley puede tener enfrentamientos contra su amiga a la cual venció para ganar su oportunidad: Sasha Banks. Puede que esto haga cambiar la actitud dulce y agradable de la ex campeona femenina.

Oportunidades por campeonatos en pareja

The Revival aspira a tener una oportunidad titular tras vencer a Gallows y Anderson la semana pasada con una intervención de los Hardy Boyz. Sin embargo, Matt y Jeff aún quieren tener su revancha contra Cesaro y Sheamus.

Convocatoria al demonio

Tras perder contra Elias Samson en la lucha sin descalificación por ayuda de Bray Wyatt, Finn Balor estaría buscando vengarse del "Devorador de mundos" recordando que también le aguó su oportunidad para pelear por el título Intercontinental meses atrás, ¿aparecerá The Demon King para pactar una lucha en SummerSlam?