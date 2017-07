Segunda semana del G1: Resultados, clasificación y análisis

Evil envuelve en su chaqueta a Toru Yano (Noche 10) Fuente: NJPW

La segunda semana del G1 ha terminado y ya están los primeros eliminados de ambos grupos. Nagata en el grupo A y Juice Robinson, Yano y Kojima en el grupo B son los primeros que no tienen opciones matemáticas de ganar ya su grupo, a falta aún de 4 jornadas en ambos.

NOCHE 6

Elgin derrotó a Kojima vía Elgin Bomb

Evil acabó con Tama Tonga vía STO

Suzuki sometió a Juice Robinson vía Gotch Piledriver

Omega sorprendió a Yano vía Count Out

Okada venció a Sanada vía Rainmaker

NOCHE 7

Ishii ganó a YOSHI-HASHI vía Brainbuster

Zack Sabre Jr. logró vencer a Fale vía Roll-Up

Makabe terminó con Ibushi vía King Kong Knee Drop

Naito superó a Nagata vía Destino

Tanahashi fulminó a Goto vía High Fly Flow

NOCHE 8

Tama Tonga consiguió dos puntos frente a Juice Robinson vía Gun Stun

SANADA derrotó a Yano vía Count Out

EVIL acabó con Suzuki vía STO

Okada sometió a Kojima vía Rainmaker

Elgin sorprendió a Omega vía Burning Hammer

NOCHE 9

Makabe eliminó a Nagata vía King Kong Knee Drop

Fale venció a Ibushi vía Bad Luck Fall

Goto ganó a Sabre vía GTR

Tanahashi logró derrotar a YOSHI-HASHI vía High Fly Flow

Ishii terminó con Naito vía Brainbuster

NOCHE 10

Evil eliminó a Yano vía STO

Suzuki superó a Tonga vía Gotch Piledriver

Sanada fulminó a Elgin vía Moonsault Press

Omega eliminó a Kojima vía OWA

Okada eliminó a Juice Robinson vía Rainmaker

Clasificación Grupo A

Hiroshi Tanahashi 8

Tetsuya Naito 6

Zack Sabre Jr. 6

Hirooki Goto 6

Bad Luck Fale 6

Tomohiro Ishii 6

Togi Makabe 6

Kota Ibushi 4

YOSHI-HASHI 2

Yuji Nagata 0

Clasificación Grupo B

Kazuchika Okada 10

Kenny Omega 8

EVIL 8

Minoru Suzuki 6

Sanada 6

Tama Tonga 4

Michael Elgin 4

Juice Robinson 2

Toru Yano 2

Satoshi Kojima 0

La entrada en la segunda semana ha provocado un ligero bajón en el nivel de los mejores combates perfectamente lógico. Tantas fechas provocan que los luchadores acaben cansados y por tanto deban reducir ligeramente su ritmo para llegar frescos a las últimas noches. No obstante esto no significa que hayan sido malos eventos o que haya habido malos combates, siendo el nivel medio más alto que en la primera semana.

Como recomendaciones en estos cuatro días los combates a destacar son: del día 7: Makabe vs Ibushi y Naito vs Nagata. Del día 8: Okada vs Kojima. Día 9: Fale vs Ibushi. Día 10: Okada vs Robinson.

El Grupo A se mantiene como el más interesante de ambos grupos, con siete luchadores en dos puntos y combates de gran nivel. La eliminación temprana de Nagata en su último G1 puede resultar sorprendente pero algo similar le ocurrió a Jushin Thunder Liger en el Best of Super Juniors, aún quedan 4 jornadas y a pesar de no poder ganar nadie espera que Nagata se rinda. Sus últimos combates en el torneo van a ser realmente bonitos para la afición de “Blue Justice”.

El MVP de este grupo es una semana más Ibushi. Teniendo combates contra luchadores con un estilo mucho más duro como Makabe y Fale ha sido capaz de aguantar el choque de estilos, además de darle dinamismo a combates con luchadores muy lentos. Si sigue así, y a pesar de que tiene muy complicado ganar el torneo, va a mostrarse como el mejor talento de la compañía sin contar a los grandes.

Makabe por otra parte sigue sorprendiendo a propios y extraños. A pesar de poder parecer uno de los luchadores que más podrían sufrir el paso de los días el japonés, de momento, está aguantando perfectamente. Su papel de monstruo imparable contra alguien como Nagata es la demostración de que es capaz de funcionar en registros distintos, tanto como face como con papeles menos a favor del público.

El liderato de Tanahashi no debería ser una sorpresa, a pesar de su edad sigue siendo uno de los mejores luchadores de NJPW y aún le falta enfrentarse a su gran rival en este grupo, el cual debería ser Naito. Fale también está cumpliendo con su papel, al igual que Goto, sin destacar pero tampoco rebajando el nivel a las noches, lo cual es esperable.

Sabre Jr. puede ser el primer luchador que esté sufriendo un poco más el desgaste, ya que no está al extraordinario nivel de la primera semana. No obstante su trabajo dista mucho de ser malo, está cumpliendo bien con lo que tiene que hacer y está teniendo un nivel aceptable. Sin ser el nivel de luchador del torneo de la primera semana sigue siendo uno de los luchadores que mejor está compitiendo en su grupo.

El Grupo B ya no está tan alejado en cuanto a nivel del Grupo A. Comandados por el nivel ya habitual de Okada el grupo ha superado sus problemas de las primeras noches, dando actuaciones mucho más interesantes y noches que en su conjunto superan por bastante lo visto en las primeras semanas. Parte de estas luces tienen mucho que ver con el papel de Yano, exceptuando su combate excesivamente largo y cómico con Omega, en esta semana le han dado combates muy cortos y rápidos, que hacen que los shows sean mucho menos cargados y de tiempo a ver combates principales mucho más grandes.

Más allá de Okada, el MVP de este grupo es sin duda Michael Elgin. Un año más en el G1 el americano saca a relucir su mejor nivel, dejando combates increíbles y grandes spots. El único posible competidor que tendría en este grupo es SANADA, otro luchador en el que parece que NJPW quiere apostar y que está demostrando su alto nivel dentro del ring en este torneo. Es cierto que de momento no se ha enfrentado al peor del grupo, Tama Tonga, pero su nivel está siendo muy disfrutable, dando muestras de su calidad y de que puede ser a medio plazo uno de los hombres fuertes.

La sorpresa del grupo es doble, por un lado el debut de Juice Robinson está siendo el soñado, dando un nivel altísimo y conectando con el público japonés, especialmente con entrevistas mostrando su respeto hacia la empresa y su aprecio a como le está tratando la audiencia. El otro lado le corresponde a un veterano como Kojima, teniendo a Tenzan a su lado y a pesar de no haber logrado una sola victoria está dejándose todo sobre el cuadrilátero, estando a un nivel muy adecuado para la edad que tiene.

Finalmente cabe decir que a pesar de la mejora Omega sigue sin estar a su mejor nivel, viéndose en buenos combates como contra Elgin pero sin lograr llevarlos al siguiente escalón, como se espera de él. Suzuki está sufriendo lo mismo, a pesar de su enorme nivel y de lo que sabemos de él, sigue sin estar al nivel que se podría esperar de él, aún le quedan combates contra grandes rivales pero de momento no está siendo la estrella que se podía esperar.