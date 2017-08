Big Cass continúa su rivalidad con Enzo Amore

Google Plus

Kurt Angle fue el encargado de abrir el programa repasando todo lo que iba a suceder en el programa de esa noche. Antes de empezar quisó recordar que se cumplían 21 años desde que ganó la medalla de oro. Brock Lesnar y Paul Heyman interrumpieron a Angle cuando ya se marchaba. Heyman le pregunto a Angle si tiene la necesidad de quitarle el título a su cliente y paso a repasar las características de los que enfrentarán a Lesnar en SummerSlam. Tras un largo discurso, Heyman anunció que si Brock Lesnar pierde el título en SummerSlam dejará la WWE. Tras este anuncio Heyman y Lesnar se fueron a los vestuarios.

The Hardy Boyz vs. Luke Gallows & Karl Anderson

Matt y Anderson comenzaron la pelea con un intercambio de llaves rápidas. Matt le dio el relevo a Jeff y el equipo face tomó el control de la lucha. Tras los anuncios Gallows dominó sobre Jeff, pero este le sorprendió con un llave. Hubo relevos en los dos equipos, Matt realizó el hot tag, pero no pudo aplicar su finsher. Gallows atcó de forma ilegal a Matt, cuando Gallows y Anderson buscaban el Magic Killer, Jeff apareció para evitarlo. El equipo face consiguió conectar el Twist of Face y la Swanton Bomb para llevarse la victoria.

Victoria: The Hardy Boyz por cuenta de tres.

Tras el combate el caos llegó a la rampa donde estaban The Revival. Matt y Jeff salieron victoriosos tras castigar a sus rivales.

Dean Ambrose fue entrevistado en los vestuarios. Ambrose admitió que se sintió muy bien, Rollins apareció para decir que fue especial, sin embargo Ambrose siguió diciendo que sigue sin confiar en él.

Rollins se junto en los pasillos del pabellón con Cesaro y Sheamus. Los campeones por parejas se rieron de la situación de Rollins y Dean Ambrose. El Arquitecto reto a los campeones a un combate, finalmente fue Sheamus el que acepto el reto.

Rich Swann, Cedric Alexander & Akira Tozawa vs. Tony Nese, TJP & Ariya Daivari

Cedric y Nese comenzaron el combate. Alexander con movimientos rápidos dominó sobre su rival. Los dos dieron el relevo y Swann dominó sobre Daivari, Swann tras un par de llaves le dio el reelco a Tozawa. El japonés le aplicó un Senton a Daivari. Tras los anuncios Daivari dominó sobre Tozawa gracias a una lalve al hombro lesionado de Tozawa. Tras una patada, el japonés le dio el relevo a Swann que dominó sobre TJP. El equipo face realizó un gran ataque aéreo contra sus rivales. Swann sorprendió a TJP con una gran patada y Tozawa le aplicó un Super Senton para conseguir la victoria.

Victoria: Rich Swann, Cedric Alexander & Akira Tozawa por cuenta de tres.

Miz apareció para llevar a cabo un nuevo segmento de Miz Tv. El campeón intercontinental presentó a Jeson Jordan, el cual hizo su entrada. Miz empezó a narra la historia de Jordan sin dejarle hablar. Jordan metió un par de burlas contra Miz, el cual le ofreció guiar su carrera y de unirse a su nuevo stable. Jordan agradeció el ofrecimiento, pero se negó a unirse al stable. Miz siguió insistiendo y trató de atacar a Jordan hablándole de como se va a aprovechar de sacar partido a que su padre sea el mánager general. Miz continuó su discurso increpando a Kurt Angle, diciendo que nunca va a regresar. Miz trató de aplicar un Clothesline a Jordan, el cual lo esquivó y aplicó un Belly to Belly Suplex para acabar el segmento.

Sheamus vs. Seth Rollins

El combate tuvo un comienzo muy parejo en el que ninguno de los dos consiguió dominar claramente. Sheamus aprovechó que Cesaro distrajó a Rollins para conseguir el control de la pelea. Tras los anuncios Sheamus aplicó un Rolling Senton desde la segunda cuerda seguido de una cuenta de dos. Sheamus buscaba altura, pero Rollins evitó el golpe para conseguri tomar algo de aire. Rollins aplicó un Suicide Dive y consiguió algo de ventaja. Cesaro distrajo a Rollins, pero El Arquitecto sorprendió con un Roll Up a su rival para conseguir la victoria.

Victoria: Rollins por cuenta de tres.

Tras el combate Cesaro y Sheamus atacaron a Rollins hasta aplicarle un White Noise. Ambrose apareció para realizar el salve, pero Sheamus y Cesaro consiguieron derribar al excampeón intercontiental.

Bray Wyatt salió al ring para realizar una promo sobre Finn Bálor. El deborador de mundos realizó una de sus típicas promos crípticas. Cuando Bray acabó su promo las luces se apagaron, cuando se encendieron Finn Bálor apareció detrás de Bray. Bálor le aplicó una Pele kick y una Dropkick a Bray y celebró con el público su victoria moral mientras Bray escapaba.

Braun Strowman vs. Samoa Joe vs. Roman Reigns

Strowman empezó dominando sobre sus dos rivales hasta quedarse solo en el ring. Strowman mantuvo control durante los anuncios, pero tras estos, Roman y Joe hicieron equipo para atacar al Monstruo entre Hombres. Joe y Roman empezaron a pelear entre ellos, Joe dominó con dods condados, pero Strowman apareció para atacar a Joe. La acción paso al público donde Joe sorprendió a Strowman con un Coquina Cluctch. Roman trató de atacar a Joe, pero este le respondió de forma inmediata con una buena combinación. Roman encerró a Joe en la esquina y le aplicó varios Clothesline. Roman buscaba el Superman Punch, pero Joe escapó al ringside, a pesar de esto Roman consiguió aplicar al Superman Punch. El Emperador Romanano trató de aplicar una Spear a Strowman, pero este la invirtió. El ex de la familia Wyatt se apoderó de combate atacando a sus rivales. Joe sorprendió a Strowman con una Pele Kick seguida de un Senton. Joe le aplicó otro Senton a Roman y después el Coquina Clutch. Strowman le aplicó un Running Powerslam a Joe, pero Roman rompió la cuenta. El público empezó a cantar This is awesome mientras los luchadores se recuperaban. Strowman trató de atacar con los escalones metálicos a Roman, pero este invirtió el golpe y tras deshacerse de Strowman, Roman le aplicó una Spear a Joe para conseguir la victoria.

Victoria: Roman Reigns por cuenta de tres a Samoa Joe.

Enzo Amore habló con Big Cass, para decirle que aprecia que le ayude.

Elias Samson vs. Kalisto

Kalisto dio los primeros golpes, pero Elias tomó el control durante los anuncios. Elias mantuvo el control con un gran Suplex, seguido de una quebradora. Kalisto sorprendió con varias patadas y consiguió el control de la lucha. Elias respondió con un rodillazo y tras el Drift Away consiguió la victoria.

Victoria: Elias por cuenta de tres.

Alexa Bliss fue entrevistada sobre su nueva retadora, la campeona se mostró confiada. Alexa recordó que ya ganó a Bayley en el pasado.

Rollins le agradeció a Ambrose haberle ayudado antes.

Bayley vs. Nia Jax

Bayley atacó primero, pero Nia respondió con un cabezazo. Tras los anuncios Nia dominaba sobre Bayley, a pesar de esto Bayley consiguió dar un par de golpes. Nia dominó sobre Bayley fácilmente , pero Bayley le respondió con un Bulldog para cambiar el rumbo del combate. Alexa Bliss apareció y la batalla pasó al ringside. Nia falló un golpe y la cuenta llegó a diez.

Victoria: Bayley porque Nia no regresó al ring antes de que la cuenta del árbitro llegase a diez.

Big Show vs. Big Cass

Show atacó antes de tiempo a su rival y lo encerró en la esquina. Cuando sonó la campana, Big Show mantuvo el dominio del combate. Cass trató de responder con un puñetazo, pero Show mantuvo el control. Show le aplicó un Suplex a Cass y buscó seguir con el castigo, pero Cass le sorprendió atacando la pierna del veterano luchador. Show rompió la llave de su rival, pero Cass mantuvo el control. Cass aplicó una Big Boot y Enzo amore apareció para atacar a su excompañero.

Victoria: Big Cass por descalificación.

Cass le aplicó una Big Boot a Enzo, mientras que Big Show se levantaba. Show aplicó un KO Punch a Cass y acabó victorioso.