Tyron Woodley: "Dana White me debe una disculpa pública"

Tyron Woodley consiguió defender su título de peso welter el pasado sábado en el UFC214 con una victoria por decisión unánime ante Demian Maia. Esto supone la tercera defensa exitosa para Woodley, tras hacerse con el título hace un año. Pero no todo el mundo quedó contento con su actuación. El campeón se llevó el abucheo de gran parte de la grada durante su combate y tras ser entrevistado en el octógono, por considerar su desempeño aburrido y falto de actividad.

El presidente del UFC, Dana White, en la entrevista posterior al evento, aseguró que Woodley "podría haber finalizado la pelea en el primer round y definitivamente lo podría haber hecho en el segundo", pero que según su opinión el campeón "no quería tomar ciertos riesgos". Además, White duda que los fans quieran volver a ver pelear a "The Chosen One".

Tras esto, Woodley entró ayer por teléfono en The MMA Hour, para aclarar que durante el combate sufrió una lesión y que espera una disculpa de White. "No me preocupo mucho por los fans, pero cuando tu trabajo es promover, promueve a tus peleadores, promueve a tu campeón, no lo rebajes", comentó Woodley. "Se me salió el hombro en el primer round y no pude lanzar puñetazos dañinos pero seguí y ejecuté el plan. Tuve que reducir todos mis golpes a golpes directos porque me estaba doliendo el hombro", añadió.

"Asi que, lo siento. Estoy cabreado porque he tenido esta operación antes. No es algo que me divierta porque no tiene una recuperación rápida. Ahora mismo estoy en un Uber saliendo de la consulta del médico. Siendo justos, se me debe una disculpa pública. White debe disculparse públicamente conmigo", comentó el campeón.

"No he hecho nada más que cosas buenas por el deporte. He sido un buen ejemplo para la organización. Salgo y lucho con integridad. Cubrí su deporte (refiriéndose a White) para la emisión de la velada de FOX una semana antes de mi propio combate. White necesita ser un hombre, me debe una disculpa pública y si no voy a empezar a contar ciertas cosas, no estoy bromeando", explicó.

Durante la rueda de prensa final al evento, Dana White explicó que había cambiado de parecer sobre el regreso de George St-Pierre y que este se enfrentara contra el campeón del Woodley vs Maia. "Le daré esta pelea a Michael Bisping, porque se que Bisping peleará".

Al ser preguntado por esto, Woodley comentó que "yo y Dana no tenemos una mala relación. No estoy enfadado con él, solo que me debe una disculpa. La cosa es que yo se que esperar de la gente. No espero de más de alguien que lo que ya me ha demostrado en el pasado, por eso nunca esperé que me diera la pelea contra St-Pierre".

Queda por ver como se desenvuelve todo este asunto y si finalmente White se disculpará con el campeón de peso Welter.