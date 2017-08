Nakamura es el nuevo retador número uno

Nakamura tras derrotar a Cena. Foto:WWE.com

El programa abrió con la entrada de AJ Styles , el cual se dirigió al ring para defender el título de EEUU ante Kevin Owens.

Combate por el Campeonato de Los Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Kevin Owens

Owens empezó dominando con un candado de cuello. El canadiense consiguió mantener el control de la lucha con dos Clotheslines. Tras los anuncios, Owens mantuvo el control de la pelea, pero Styles le respondió con una Dropkick. El campeón de los EEUU tomó el control de la pelea con un Suplex seguido de una cuenta de uno. Styles buscaba el Phenomenal Forearm, pero Owens escapó al ringside. Tras los anuncios, Styles consiguió hacer el comeback y buscó el Style Clash y el Phenomenal Forearm, pero Owens invirtió la llave con una Superkick. El canadiense buscaba la Pop up Powerbomb, pero Styles le respondió con un Calff Crusher. Tras evitar una nueva Powerbomb, AJ aplicó de nuevo el Calff Crusher, sin embargo Owens llegó a las cuerdas. El aspirante golpeó sin querer al árbitro y buscó la Pop up Powerbomb, pero Styles invirtió la llave con una Roll Up. La cuenta llegó a tres a pesar de que Owens había levantado los hombros.

Victoria: AJ Styles por cuenta de tres. AJ retuvo el campeonato de EEUU.

Momento de la cuenta. Foto: WWE.com

Tras el combate Owens se quedó quejándose al árbitro el cual estaba siendo atendido por el personal médico. Finalmente el luchador canadiense decidió ir a los vestuarios donde se junto con Shane y Daniel. Owens trató de golpearde nuevo al árbitro, pero Shane se puso entre los dos. El hijo de Vince McMahon le dio una revancha en SummerSlam, mientras que Daniel anunció que el árbitro para ese combate será Shane McMahon.

The Usos imitaron la entrada de New Day y realizaron una promo en contra de los campeones de SmackDown. Durante la promo The Usos le robaron una de las frases carazteristicas de New Day.

Fandango y Tyler Breeze presentaron un nuevo episodio de su serie. Breeze trató de averiguar quien rapto a su compañero. Las luces se volvieron rojizas y Fandango apareció , sin embargo todo acabo siendo un sueño de Breeze.

Sami Zayn vs. Aiden English

English dio el primer golpe del combate y buscó dominar sobre Zayn con un candado al brazo del canadiense. Zayn rompió la llave y empezó a atacar a su rival con ataques rápidos. English invirtió una llave y consiguió la cuenta de tres.

Victoria: Aiden English por cuenta tres.

Maria y Mike Kanellis salieron para decirle a Zayn que aman que perdiese.

Natalya y Carmella vs. Becky Lynch y Naomi

Becky y Natalya empezaron el combate con un intercambio de llaves. Becky consiguió derribar a Natalya y le dio el relevo a Naomi. Natalya le dio el relevo a Carmella que recibió un par de golpes de Naomi antes de que Natalya interfiriera para dar algo de ventaja al equipo heel. Natalya tomó el relevo y aplicó el Sharpshooter a Naomi, la cual llego a las cuerdas .Carmella cogió el relevo y trató de aplicar el Code of Silence, pero la campeona de SmackDown invirtió la llave y aplicó el Slaymission hasta que Carmella se rindió.

Victoria: Becky Lynch y Naomi por rendición.

Renee Young entrevistó a Jinder Mahal sobre a que retador prefería para SummerSlam. El campeón de WWE dijo que no tiene miedo a ninguno de los dos y que su reinado no terminará.

Rusev vs. Chad Gable

Gable trató de derribar a Rusev con movimientos típicos de la lucha olímpica. Después de un rato Gable derribó a su rival y empezó a atacar la pierna de Rusev. El luchador búlgaro se rehiz, pero tras los anuncios Gable aplicó tres Suplex seguidos, siendo el último un German Suplex. Gable aplicó un Moonsault y buscó la cuenta, la cual solo llegó a dos. Rusev sorprendió a su rival con una SuperKick y buscó el Accolade, pero Gable le aplicó el Ankle Lock. Tras deshacerse de la llave Rusev aplicó una Superkick a la que le siguió un Accolade para conseguir la victoria.

Victoria: Rusev por rendición.

Tras el combate Rusev tomó el micro para pedir competencia. El búlgaro dijo que todo el mundo le tiene miedo. Randy Orton apareció por la rampa de entrada y cogió un micrófono. La Víbora le pido a Rusev que le dejase entrar en el ring y le recordó que nunca le ha derrotado y le reto a un combate en SummerSlam. Rusev empezó a hablar en búlgaro y trató de golpear a Orton que le respondió con un RKO.

Orton aplica el RKO a Rusev. Foto: WWE.com

John Cena vs. Shinsuke Nakamura

El combate empezó con distintas burlas por parte de los dos luchadores. Cena aplicó una llave al brazo de Nakamura, pero el japonés sorprendió con varias patadas seguidas. Cena empezó a dominar antes de los anuncios, tras los mismo los dos luchadores intercambiaron golpes hasta quedar en el suelo los dos. Nakamura se levantó primero y tras un par de patadas le aplicó un Running Knee. Cena hizo el comeback y buscó el Five Knuckle Shuffle, pero Nakamura aplicó una llave de sumisión. Tras un Fecebuster Nakamura buscó el Kinshasa, pero Cena el respondió con el STF. Los dos luchadores quedaron tendidos sobre el ring tras un gran Clothesline de El Marine. Cena consiguió aplicar el AA, pero la cuenta solo llegó a dos. Cena aplicó otro AA, pero cuando buscaba otro más, Nakamura invirtió la llave con un Suplex, en el cual Cena cayó con la nuca. El japones aplicó el Kinshasa y la cuenta llegó a tres.

Victoria: Nakamura por cuenta de tres.

Tras el combate Cena la dio la mano a Nakamura y le levanto la mano en señal de victoria.