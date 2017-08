Repaso a la historia: Wrestlemania 13

Google Plus

Bret Hart atrapa en el Sharpshooter a Stone Cold Steve Austin Fuente: WWE

Antes de iniciar el evento hubo una pequeña introducción sobre las storylines principales de aquella noche, la rivalidad entre Ahmed Johnson y Nation of Domination, el enfrentamiento entre Austin y Hart en un submission match con Ken Shamrock como árbitro especial y el enfrentamiento entre Undertaker y Sid por el título.

La historia entre Austin y Hart se produjo debido a que Austin ganó el Royal Rumble a pesar de haber sido eliminado por el propio Hart. Undertaker y Sid se iban a enfrentar por el título después de que Shawn Michaels dejase el título vacante un mes antes. Johnson por otro lado buscaba venganza tras ser lesionado por NOD en 1996, volvió a principios de año y la rivalidad se extendió hasta este evento.

The Godwinns vs The Headbangers vs Doug Furnas y Phil Lafon vs The New Blackjacks en un combate de eliminación

El combate se inició con mucha velocidad y tags rápidos entre los cuatros equipos, una pelea fuera del ring provocó la descalificación de los Blackjacks al empujar a los árbitros, llevándose con ellos la descalificación también del equipo canadiense. Los Godwinns dominaron a los Headbangers cuando se quedaron los dos equipos solos, aprovechando su mayor tamaño y su mayor fuerza. Mosh consiguió recuperar la igualdad usando movimientos hacia el exterior del ring. Finalmente Mosh se llevó la victoria para los Headbangers con un Mosh Pit, dando a su equipo una oportunidad por el título por parejas la noche siguiente en Raw.

Rocky Maivia (c) vs The Sultan (con The Iron Sheik y Bob Backlund) por el título Intercontinental

Maivia inició a un ritmo muy alto, buscando tirar a su contrincante rápidamente. Al pasar la pelea a ser fuera del ring el Sultan recuperó la ventaja física que tenía respecto al novato. Rocky trataba de recuperarse, buscando apoyo del público, pero Sultan seguía dominando mientras que público estaba claramente en contra del supuesto face. Maivia logró ponerse por delante pero el Sheik impidió la cuenta, permitiendo a su cliente volver a ponerse por delante hasta que Rocky retuvo el cinturón gracias a un Roll-up.

Acabado el combate y cuando Jim Ross iba a entrevistar a Rocky, Sultán volvió para atacarle. Tras saltar Sultan sobre Maivia, Iron Sheik colocó en el Camel Clutch a Rocky hasta que apareció Rocky Johnson (el padre de Rocky) para proteger a su hijo. Para acabar los faces limpian la casa y padre e hijo se abrazaron en mitad del ring antes de irse.

Hunter Hearst Helmsley (con Chyna) vs Goldust (con Marlena)

Goldust empezó mucho más fuerte, buscando apalizar a Hunter nada más sonar la campana. Aprovechó incluso cuando el joven luchador se quedó atrapado entre las cuerdas para seguir golpeándole. A medida que pasaron los minutos Helmsley no solo consiguió equilibrar la pelea sino llevar cierta ventaja respecto al dorado. En los momentos finales ambos luchadores tuvieron sus oportunidades, pero cuando Goldust tenía el combate en su bolsillo, Chyna fue a por Marlena, Goldust trató de protegerla pero Triple H aprovechó la distracción para conectar su Pedigree y ganar el combate mientras Chyna hacía un bearhug a Marlena.

Vader y Mankind (con Paul Bearer) vs Owen Hart y British Bulldog (c) por los títulos por parejas.

El combate se inició con Vader dominando claramente sobre Owen Hart, buscando acabar con Hart en los primeros segundos, teniendo que ser salvado por The British Bulldog. A pesar del nivel de los luchadores el combate fue muy lento y aburrido, no hubo ningún tipo de interés en el mismo y finalmente acabó con una doble cuenta fuera cuando Mankind ejecutó la Mandible Claw sobre British Bulldog en el exterior del ring.

Bret Hart vs Stone Cold Steve Austin con Ken Shamrock como árbitro

La pelea se llevó directamente fuera del ring, donde ambos luchadores empezaron a golpearse con todo lo que tenían. Los luchadores se pegaron entre el público, hasta que Bret Hart volvió a llevar la pelea al ring. El canadiense se aprovechó de la debilidad de Steve Austin y empezó a golpearle repetidamente en la rodilla que el estadounidense llevaba protegida, consiguiendo tener el control del combate hasta que Steve Austin logró conectar su Stunner. Hart trató de usar una silla para romper el tobillo de Austin pero la silla acabó siendo usada para debilitar a Bret Hart. Austin acabó con una enorme brecha en la frente debida a un choque contra la valla que separaba al público del ring, lo cual fue utilizado por Hart para golpearle repetidamente en la cabeza. A medida que el combate seguía la dureza fue en aumento, Stone Cold trató de ahogar con un cable a Hart y Hart le reventó con una campana. Para acabar Hart conectó el Sharpshooter, Austin trató de escaparse a la desesperada del movimiento pero finalmente se desmayó. Hart venció vía Sharpshooter pero sin que Austin se rindiese en ningún momento, el combate fue parado por Ken Shamrock.

Tras el combate, Hart enfurecido siguió golpeando a Austin y trató de volver a conectar el Sharpshooter, teniendo que ser contenido por Ken Shamrock. Cuando el árbitro se le encaró Bret Hart se marchó del ring bajo el abucheo del público y encarándose con varios fans durante la vuelta al backstage. Mientras tanto Austin se negó a ser ayudado por un árbitro, al cual le golpeó con un Stunner, a pesar de ir cojeando claramente Austin se marchó sin ningún tipo de ayuda del ring bajo los cánticos de Austin, Austin por primera vez en su carrera deportiva.

Faarooq, Savio Vega y Crush (Nation of Domination) vs Legion of Doom y Ahmed Johnson

Al ser una street fight el enfrentamiento se volvió rápidamente una locura. Con enfrentamientos de los 6 participantes por todo el ringside, el uso de cubos de basura, extintores y tablones de madera para conseguir superar al rival. Faarooq acabó atravesando una mesa debido a un bodyslam de Ahmed Johnson mientras que LOD dominaba el combate gracias al uso de los cubos de basura. Una cuerda fue usada para ahorcar tanto a Faarooq como a Ahmed Johnson. Para acabar toda Nation of Domination intervino para tratar de hacer caer al equipo face pero el combate acabó con un golpe del 2x4 para hacer el pin a Crush.

Tras el combate Nation of Domination trató de golpear a los ganadores, pero finalmente se llevaron una paliza por parte de LOD y Ahmed Johnson para alegría del público.

Antes del ME apareció Shawn Michaels llevándose una de las ovaciones de la noche, tras su entrada se sentó en la mesa de comentaristas junto a McMahon, Lawler y Ross para comentar el combate. Tras ello hubo una promo de Sycho Sid donde aseguró que él no temía al Enterrador y que ganaría el combate, reteniendo el cinturón de campeón

Sycho Sid (c) vs The Undertaker por el título mundial de WWF

Antes de que el combate arranque aparece Bret Hart para hacer una promo metiéndose con The Undertaker, Shawn Michaels y Sid. Finalmente Hart se tiene que volver al backstage después de una Powerbomb de Sid, Sid fue a hacer otra promo pero The Undertaker se cansó y empezó el combate. Sid consiguió dominar a Taker gracias a las mesas de comentaristas, pero esto no dejó fuera del combate al hombre muerto, el cual consiguió aguantar. Sid tuvo durante el match el poder físico pero fue incapaz de evitar que Undertaker sobreviviese. En los momentos finales Sid conectó el Tombstone Piledriver pero Taker logró aguantar, Hart volvió a intervenir, golpeando con una silla a Sycho. Undertaker conectó su Chokeslam pero Hart volvió a intervenir cuando Sid se estaba recuperando, Taker conectó el Tombstone Piledriver y venció, siendo el nuevo campeón.

El show acabó con Undertaker celebrando mientras el público aplaude al nuevo campeón. En resumen es un Wrestlemania flojo pero con un combate histórico como es el Austin vs Hart, el cual ningún fan de wrestling debería perderse. El resto del show sin ser malo no está a la altura de lo que se espera de un Wrestlemania pero con este show se inicia el papel más relevante de la Attitude Era, Stone Cold Steve Austin como face.